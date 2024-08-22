NYT: Германия может свернуть поддержку Украины из-за давления внутри страны

Tекст: Валерия Городецкая

Это связано с разногласиями в ФРГ относительно бюджета страны и ростом числа доказательств причастности Киева к подрыву газопроводов «Северный поток», пишет NYT, передает ТАСС.

Несмотря на попытки канцлера Олафа Шольца заверить общественность в неизменности курса Германии в вопросе поддержки Украины, его трехпартийное коалиционное правительство теряет популярность, отмечается в публикации. В сентябре его ожидают критические выборы, на которых добьются значительных успехов как левые, так и крайне правые партии, которые настаивают на прекращении военной помощи Киеву, пишет издание.

Правительство ФРГ рискует оказаться в неловком положении, если генпрокурор обвинит кого-либо из украинских чиновников в подрыве «Северных потоков», отмечает газета. На фоне попыток правительства добиться ареста украинского водолаза из Польши возникли предположения, что польское правительство, которое было против решения ФРГ о строительстве газопроводов, могло содействовать попытке их уничтожения, говорится в статье. Эти подозрения уже негативно сказались на отношениях Берлина и Варшавы и поставили под сомнение безусловную поддержку Киева немецкой стороной, пишут авторы.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что между Берлином и Варшавой разгорается грандиозный скандал, в основе которого то ли соучастие поляков в подрыве «Северных потоков», то ли как минимум покрывательство исполнителей теракта.