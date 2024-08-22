Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?4 комментария
Женщина ранена при обстреле Шебекина
Женщина ранена при обстреле Шебекина, в городе повреждены здание и автомобиль
В результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ ранена женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавшую с минно-взрывной травмой, баротравмой и различными осколочными ранениями ног бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в одном коммерческом объекте повреждено остекление, также осколками посечен рядом стоящий легковой автомобиль.
Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется. При жтом он сообщил, что администрация начнет обход в светлое время суток.
Ранее сообщалось, что в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три мирных жителя.
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