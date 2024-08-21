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    Борис Акимов Борис Акимов Зачем нам великое переселение иностранцев в Россию

    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    17 комментариев
    21 августа 2024, 20:54 • Новости дня

    Три мирных жителя пострадали в Белгородской области из-за атаки БПЛА ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в среду.

    В поселке Малиновка Белгородского района FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, два человека получили ранение. Всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим супругам оказывают медики, написал губернатор в своем Telegram-канале.

    Еще одна женщина обратилась за помощью после обстрела села Новая Таволжанка, добавил Гладков.

    Также сообщается, что в селе Тишанка повреждена линия газоснабжения из-за удара беспилотника. Аварийные службы начнут восстановительные работы после согласования с Минобороны РФ.

    Кроме того, из-за разрыва боеприпаса в селе Козинка Грайворонского городского округа были разрушены крыши социального объекта и административного здания.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли ДНР 24 раза за сутки.

    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

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    21 августа 2024, 12:08 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву

    Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать дронами столичный регион на фоне неудач на Курском направлении и в Донбассе

    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Атака ВСУ на столичный регион вызвана отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения. Противник налетом дронов пытался достичь сразу нескольких целей – продемонстрировать Западу свои возможности и выпросить дальнобойные снаряды, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В ночь на среду ПВО сбила 45 БПЛА над пятью регионами России, 11 из них – в Подмосковье.

    «Противник практически всегда усиливает давление налетами дронов, когда не может похвастаться результатами на линии боевого соприкосновения», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал: у ВСУ в Курской области на протяжении уже девяти дней не получается расширить плацдарм, они несут значительные потери, а в Донбассе – теряют укрепрайоны.

    «На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», – пояснил собеседник.

    Впрочем, Киев пытался достичь еще нескольких целей, считает эксперт. «Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом. Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», – рассуждает Леонков.

    Кроме того, Киев мог использовать эту атаку как аргумент в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов, добавил он. «Офис Зеленского может выставить это так, будто если бы у ВСУ были ракеты и разрешение на их использование, то результат якобы был бы более эффектным», – уточнил спикер. Вместе с тем подобные налеты БПЛА происходит вовсе не спонтанно, продолжил эксперт.

    «Согласно плану украинской стороны, при массовом налете с нашей стороны должен был произойти так называемый перерасход зенитных управляемых ракет и других средств. В этом случае отдельные беспилотники прорвались бы вглубь, используя складки местности. Причем полет таких аппаратов корректирует американская спутниковая система Starshield», – рассуждает собеседник.  

    «В данном случае противнику не удалось достичь поставленных целей. В столичном регионе выстроена качественная эшелонированная противовоздушная оборона. Дроны были уничтожены, причем не пострадала ни гражданская, ни военная инфраструктура», – заключил Леонков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией Московской области. Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки». В результате разрушений и пострадавших нет.

    Также в ночь на 21 августа 23 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, шесть – над Белгородской, три – над Калужской, два – над Курской областью.

    ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.

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    21 августа 2024, 21:00 • Видео
    Армия России взяла Нью-Йорк

    Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

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    21 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины

    Металлургическая промышленность Украины безвозвратно потеряла не менее 40% мощностей

    Названы безвозвратные потери мощностей металлургической промышленности Украины
    @ Валентин Спринчак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская металлургическая промышленность потеряла минимум 40% мощностей. Такая статистика приводится в письме Ассоциации добывающих предприятий Украины премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

    Как говорится в документе, с начала военных действий около 40% добывающих предприятий Украины прекратили свою работу, а металлургическая промышленность вообще безвозвратно потеряла минимум 40% мощностей, передает ТАСС.

    Ассоциация предупредила правительство, что ожидаемое повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки «будет иметь крайне негативные последствия для добывающей промышленности и в целом обороноспособности Украины» и посоветовало «Укржелдороге» вместо повышения тарифов принять неотложные меры по сокращению и оптимизации расходов.

    Ранее неизвестные подорвали железную дорогу в Винницкой области.

    Коментарии (9)
    21 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что общее количество уничтоженных аппаратов достигло десяти.

    «Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки».

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.

    Коментарии (19)
    21 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки беспилотников и последовавшего пожара на нефтебазе в Пролетарске жители города массово покидают свои дома, ситуация осложняется сильным задымлением и взрывами, рассказывают жители города.

    По словам местной жительницы Елены, взрывы на нефтебазе слышны на значительном расстоянии, а вибрация от них ощущается даже в квартирах, передает «Газета.Ru».

    Также она рассказала, что многие жители, проживающие вблизи горящего объекта, приняли решение эвакуироваться на дачи или к родственникам в другие населенные пункты.

    «Ситуация очень напряженная. Люди опасаются, что огонь может перекинуться на жилые дома, а продукты горения нефти отравят воздух», – поделилась Елена.

    Она также рассказала о том, что ее бабушка, проживающая в нескольких километрах от нефтебазы, вынуждена постоянно находиться в квартире из-за сильного задымления и неприятного запаха гари.

    Ранее власти региона сообщили, что площадь пожара в Пролетарске составляет 10 тыс. кв. метров.

    Напомним, в воскресенье топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. В Пролетарске при возгорании топлива пострадали 18 человек.

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    21 августа 2024, 07:51 • Новости дня
    Российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области

    Подполье: Российские военные ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской области

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России нанесли точный удар по месту дислокации украинского формирования «Кракен» в селе Галициново Николаевской области, уничтожив склад с ракетами, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, село Галициново давно стало базой для украинских националистов из «Кракена», вблизи местного глиноземного завода и портовой зоны экстремисты оборудовали крупный склад боеприпасов, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что весной на склад были доставлены партии ракет, предположительно, американских ATACMS.

    Ранее подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ и наемников под Киевом.

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    21 августа 2024, 16:26 • Новости дня
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    Глава СПЧ предложил не вносить иностранных наемников ВСУ в списки на обмен
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Взятые в плен иностранные наемники ВСУ не должны вноситься в обменные списки. Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) намерен выступить с соответствующей инициативой, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    «Постоянно идут процессы обмена военнопленных, мы считаем, что эти преступники не должны попадать в процедуры обмена, если их преступления будут доказаны судом», – сказал Фадеев на пресс-конференции на тему «Ситуация в Курской области: преступления ВСУ и наемников» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что СПЧ внесет на рассмотрение свои варианты соответствующего нормативного акта. Политики и общественность одобрят это предложение, считает Фадеев.

    Ранее группа пленных ВСУ попросила о переводе на службу в российские войска.

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    21 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Российские войска освободили Желанное в ДНР
    Российские войска освободили Желанное в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» в ходе активных действий освободила населенный пункт Желанное в ДНР, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Щербиновки, Тарасовки, Журавки, Калиново, Дзержинска (Торецка) и Гродовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» украинской нацполиции.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли свыше 630 человек, боевую бронированную машину «Казак», американские гаубицы М777 и М198, пушку «Гиацинт-Б», орудие Д-20, гаубицу «Мста-Б» и четыре гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны у Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки в ДНР.

    Кроме того, отражены четыре контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны.

    В зоне ответственности этой группировки ВСУ потеряли до 130 человек, БМП, британские САУ Braveheart и гаубицу FH-70, гаубицу Д-30.

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    21 августа 2024, 10:25 • Новости дня
    Автомобиль военнослужащих сожгли в Киеве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Микроавтобус военнослужащих сожгли в Киеве, сообщило издание «Страна».

    По данным издания, поджог произошел в Дарницком районе на юго-востоке Киева, передает ТАСС.

    Ранее в Николаеве за ночь сожгли четыре машины украинских военных.

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    21 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»

    Рожин: Приграничные группировки смогут купировать прорывы ВСУ и создавать давление на противника

    Военный аналитик назвал задачи группировок «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировки в приграничных районах могут быть использованы для создания буферных зон на территории Украины. Российские военные будут заходить в населенные пункты, занимать их и при необходимости закреплять. Это позволит постоянно держать противника в напряжении, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее Минобороны сообщило о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск».

    «Группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск» находятся в процессе формирования и уже в среднесрочной перспективе будут укомплектованы людьми и техникой. В их состав прежде всего войдут части, которые дислоцированы в этих областях. Кроме того, могут быть переброшены дополнительные силы как с других направлений, так и из глубины страны», – считает Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он отметил, что в задачи группировок, во-первых, будет входить прикрытие госграниц. Впрочем, важно провести различия с пограничными силами ФСБ, которые не предназначены для противодействия ударам крупных механизированных соединений.

    «Пограничники охраняют границу, но в случае активных наступательных действий противника, они должны подкрепляться уже общевойсковыми частями, а также взаимодействовать с другими формированиями, которые действуют на территории области. Речь идет о добровольческих дружинах или Росгвардии», – уточнил собеседник. 

    Во-вторых, группировки в приграничных районах смогут вести активные боевые действия, связанные с деятельностью противника на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, продолжил эксперт. В том числе их усилиями будут формироваться буферные зоны, о которых говорил президент Владимир Путин. Это, по мнению Рожина, возможно при двух условиях.

    «Первое – группировка насыщается, в ней появляются механизированные соединения – танки, БМП, мотопехота, бронетанковые части, способные вести активные наступательные действия. Второе – должен быть создан необходимый перевес в силе. Тогда можно вести как более масштабное наступление, так и поддерживать локальные действия. То есть небольшие группы заходят в населенные пункты, занимают их и при необходимости там закрепляются. Это позволит постоянно держать противника в напряжении», – пояснил спикер.

    Важный момент связан и с численностью группировок. «Если говорить о Брянской и Курской областях, то речь идет минимум о 30-40 тыс. человек в каждом из регионов. Этого должно быть достаточно, чтобы не просто занимать оборонительную позицию, но и проводить активные действия. То есть мы сможем как купировать действия противника, связанные с попытками прорывов, так и создать давление на северные районы Сумской и Черниговской областей», – уточнил Рожин. В случае с группировкой «Белгород» все не так однозначно. «Там уже действует достаточно крупная группировка, которая ведет наступательные действия на Харьковском направлении», – напомнил он.

    Отдельно аналитик указал на оснащение. «Безусловно, должны быть механизированные части, если стоит задача контратакующего характера. Более того, важно иметь большое количество БПЛА для сковывания активности противника. Речь идет как об ударных беспилотниках, так и о дронах-камикадзе. Кроме того, нужна связь, чтобы обеспечить взаимодействие частей в условиях попыток противника разрушать вышки. По сути, требуется повышать оснащенность войск техническими средствами, чтобы они могли эффективно противостоять действиям украинских военных», – рассуждает Рожин.

    По его мнению, также важно улучшать ситуацию с противотанковыми средствами и системами РЭБ. Собеседник убежден: создание группировок несколько изменит командование силами в регионах. «Если мы говорим об отражении вторжения ВСУ, то главными должны быть военные. На период действия условного чрезвычайного положения в регионе или его части, последнее слово должно быть за военными и связанными с ними спецслужбами, которые также курируют часть вопросов», – отметил он.

    «В то время как силовики решают эту задачу, гражданская администрация должна заниматься гуманитарными вопросами: например, эвакуацией населения, обеспечением условий для перемещенных лиц, выплатами компенсаций. Кроме того, администрация должна – если это необходимо – предоставлять транспорт и обеспечивать помощь в строительстве фортификационных сооружений на местности: окопов, укрытий», – заключил Рожин.

    Ранее было объявлено о создании группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» в составе российских Вооруженных сил. В Министерстве обороны пояснили, что командующие данных формирований, а также представитель Генштаба будут отвечать за защиту граждан от атак дронов и других средств нападения.

    Кроме того, был сформирован Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий. Его первое заседание провел лично глава военного ведомства Андрей Белоусов. По его словам, целью новой структуры является повышение эффективности обеспечения группировки войск, прикрывающих данные участки России.

    При этом в Минобороны уточнили, что Генштаб и командование группировки «Север» сохранят за собой оперативное управление действиями войск и сил в приграничье. Таким образом, созданный совет не будет их подменять, а лишь сосредоточится на предоставлении воинским формированиям всего необходимого.

    Принятые решения станут дополнительными мерами защиты приграничья, которые Белоусов анонсировал еще на прошлой неделе. Тогда он отмечал, что изменения должны быть направлены на повышение эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами.

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    21 августа 2024, 10:41 • Новости дня
    Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским

    Премьер-министр Индии Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским

    Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в ходе визита на Украину 23 августа собирается представить президенту Владимиру Зеленскому свое видение разрешения конфликта.

    Моди выразил надежду, что в ходе переговоров удастся обсудить перспективы мирного разрешения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кроме того, индийский премьер отметил, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.

    Касательно вопроса, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским собственный мирный план, дипломат не стал отвечать.

    При этом он подчеркнул, что Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон.

    Ранее издание Bloomberg заверило, что Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

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    21 августа 2024, 08:22 • Новости дня
    ВСУ бежали из-под освобожденной станции Выемка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование ВСУ, опасаясь окружения своей группировки на Северском направлении, начало спешно оттягивать войска из-под освобожденной железнодорожной станции Выемка в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, на Северском направлении командование ВСУ пытается избежать окружения своих частей и срочно начало оттягивать войска в северо-западном направлении от Выемки, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что в Звановку ВСУ перебросили артиллерию, которая прикрывает отступающих и ведет огонь по передовым частям ВС России в попытке снизить темп продвижения российских войск.

    Напомним, 19 августа российские войска освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР.

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    21 августа 2024, 13:54 • Новости дня
    Алаудинов: Российские войска выдавливают ВСУ из Курской области
    Алаудинов: Российские войска выдавливают ВСУ из Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские подразделения на Курском направлении оказались заблокированы, их «выдавливают» из населенных пунктов, заявил замглавы Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    Выдавливание началось со второго дня вторжения в регион, задачей российских военных оставалась блокада направлений для ВСУ, сказал Алаудинов в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Блокирование подразумевало выдавливание украинских боевиков из населенных пунктов, за несколько таких поселков ведутся бои.

    «Противник остановлен, понес очень большие потери. В принципе, как вы правильно заметили, часть подразделений они выводят для того, чтобы, я так понял, их уже направить на другие направления и новый удар», – пояснил он.

    Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области и называют происходящее адом.

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    21 августа 2024, 03:42 • Новости дня
    Собянин: Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), которые летели на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

    По его словам, аппараты были сбиты в Подольске Московской области.

    «В городском округе Подольск силами ПВО отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.


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    21 августа 2024, 14:48 • Новости дня
    Захарова: Вторжение ВСУ в Курскую область санкционировано Западом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вторжение украинских войск в Курскую область произошло при поддержке Запада, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, вторжение в регион происходит при «всеобъемлющей поддержке Запада и было им санкционировано», передает ТАСС.

    При этом нападение на Курскую область исключает возможность переговоров с Киевом. Захарова отметила, киевские власти оставляют без ответа вопрос о том, кто вообще захочет с ними договариваться после того террора, который ВСУ устраивают против мирного населения и гражданских объектов.

    Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет вести с Украиной никаких переговоров после вторжения в Курскую область до полного разгрома ВСУ.

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    Почему золото в 2024 году приносит огромные доходы

    Золото достигло нового исторического рекорда в 2550 долларов за унцию, а золотые слитки впервые стали стоить более миллиона долларов. Спрос растет не только из-за США, которым срочно надо спасать себя от дефолта. Огромную лепту неожиданно внесла Япония, чего от нее никто не ждал. Как Япония помогла золоту и какова ситуация с золотом в России? Подробности

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    Из визита Путина в Баку следует пять выводов

    Прием, который оказали президенту России Владимиру Путину в Азербайджане, оказывают только друзьям и близким союзникам. Выражаясь словами самого Путина, была создана «теплая, семейная практически атмосфера... для совместной работы». Из направлений для такой работы с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым выделяются пять. Все они крайне важны для России. Подробности

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    Взятие Нью-Йорка открыло для армии России путь на запад

    В ДНР освобожден населенный пункт Новгородское, более известный как Нью-Йорк. Операция в крупном поселке с несколькими заводскими комплексами и узловой железнодорожной станцией заняла всего полтора месяца. А стратегическую важность того, что российская армия освободила Нью-Йорк, невозможно переоценить: это один из переломных моментов всего конфликта. Подробности

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    Что изменит ядерная бомба в руках Ирана

    Иран может долго тянуть время, прежде чем ответит Израилю, заявили в Корпусе стражей исламской революции. В то же время, как подчеркивают в комитете по разведке Конгресса США, Тегеран уже до конца года объявит о своем ядерном статусе. Можно ли этому верить? И что изменит появление у Ирана ядерной бомбы для Ближнего Востока? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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