Украинские военные обстреляли ДНР 24 раза за сутки

Эксперт назвал цели властей Украины при запрете УПЦ

Политолог Скачко: Зеленский и Рада запретом УПЦ решили залезть в душу украинцам

Tекст: Евгений Поздняков

«Рада и Владимир Зеленский пытаются полностью искоренить даже надуманное и эфемерное влияние России на жизнь Украины. Своим решением они хотят еще раз доказать Западу, что готовы полностью разорвать любые связи с Москвой. В США и ЕС найдется немало людей, готовых похлопать за это местное руководство по плечу», – сказал политолог Владимир Скачко.

«При этом против ограничения деятельности УПЦ высказывалась даже ООН. Безусловный духовный авторитет для всех католиков мира, папа римский, также не одобрял поползновений офиса Зеленского в сторону ограничения религиозной свободы. Но разве украинская власть привыкла считаться с чьим-либо мнением?» – риторически вопрошает он.

«В запрете УПЦ Рада и Зеленский преследуют и другой мотив: они пытаются показать населению возможность контролировать не только их личную жизнь, но и душу. Действуют с уже привычным западным лицемерием – сперва перекрывают организации кислород, а затем уточняют, что у нее есть девять месяцев, чтобы якобы исправить положение», – подчеркивает собеседник.

«Совершенно понятно, что эти оговорки – беспомощная попытка прикрыться ширмой надуманного демократизма. К сожалению, никаких последствий ни для Верховной рады, ни для самого Зеленского ожидать не стоит. За несколько лет преследований УПЦ они сумели задушить сопротивление верующих людей», – убежден эксперт.

«Причем действовала украинская власть крайне жестоко: прибегала к запугиваниям, тюремным заключениям. Вполне возможно, что ряд сторонников УПЦ под натиском правительства все же решат перейти в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), но часть людей все же попытается побороться за религиозные идеалы», – отмечает он.

«Они-то и пострадают больше других. Их судьбы повторят путь самых первых христиан: тысячи верующих уйдут в подполье. Конечно, на них будут организованы гонения. Но именно благодаря им УПЦ и сумеет сохраниться. Когда цели СВО будут достигнуты, каноническая церковь обязательно возродится», – заключил Скачко.

Ранее Верховная рада приняла законопроект о запрете деятельности УПЦ. В поддержку инициативы проголосовали 265 депутатов. Она вступит в силу через 30 дней после опубликования. В ее рамках также планируется ограничить связи религиозных организаций с Русской православной церковью (РПЦ) и установить срок для их разрыва.

По словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, объединениям будет дано девять месяцев для прекращения связей с РПЦ. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, каким образом УПЦ сможет удовлетворить требования правительства.

Напомним, новая фаза гонений на каноническую православную церковь на Украине началась еще в 2022 году. Тогда СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации России, а также начала проводить «контрразведывательные мероприятия» на объектах, принадлежащих организации в Черкасской, Волынской, Киевской, Харьковской областях.