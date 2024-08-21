  • Новость часаРоссийские морпехи взяли в плен 18 украинских штурмовиков в Курской области
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    В Курской области в результате атаки ВСУ погиб 31 человек
    СВР: Спецслужбы НАТО готовили вторжение ВСУ в Курскую область
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    Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.

    9 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    10 комментариев
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    29 комментариев
    21 августа 2024, 12:08 • Новости дня

    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву

    Военный эксперт Леонков: ВСУ пытались атаковать дронами столичный регион на фоне неудач на Курском направлении и в Донбассе

    Военный эксперт объяснил попытку масштабной атаки дронов ВСУ на Москву
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Атака ВСУ на столичный регион вызвана отсутствием успехов на линии боевого соприкосновения. Противник налетом дронов пытался достичь сразу нескольких целей – продемонстрировать Западу свои возможности и выпросить дальнобойные снаряды, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В ночь на среду ПВО сбила 45 БПЛА над пятью регионами России, 11 из них – в Подмосковье.

    «Противник практически всегда усиливает давление налетами дронов, когда не может похвастаться результатами на линии боевого соприкосновения», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков. Он указал: у ВСУ в Курской области на протяжении уже девяти дней не получается расширить плацдарм, они несут значительные потери, а в Донбассе – теряют укрепрайоны.

    «На этом фоне Украина пытается поддержать высокий градус и показать, что у них есть возможности, а потому Запад, по версии офиса Владимира Зеленского, должен продолжать поставлять военную помощь», – пояснил собеседник.

    Впрочем, Киев пытался достичь еще нескольких целей, считает эксперт. «Противник, скорее всего, намеревался нанести урон гражданской и военной инфраструктуре в столичном регионе. Целями могли стать нефтебазы, железнодорожные узлы, военные объекты и заводы. Более того, не исключено, что Украина гналась за медийным эффектом. Однажды вражеский беспилотник долетел до Кремля. В этот раз украинские военные могли попробовать повторить этот сценарий», – рассуждает Леонков.

    Кроме того, Киев мог использовать эту атаку как аргумент в пользу поставок Западом дальнобойных снарядов, добавил он. «Офис Зеленского может выставить это так, будто если бы у ВСУ были ракеты и разрешение на их использование, то результат якобы был бы более эффектным», – уточнил спикер. Вместе с тем подобные налеты БПЛА происходит вовсе не спонтанно, продолжил эксперт.

    «Согласно плану украинской стороны, при массовом налете с нашей стороны должен был произойти так называемый перерасход зенитных управляемых ракет и других средств. В этом случае отдельные беспилотники прорвались бы вглубь, используя складки местности. Причем полет таких аппаратов корректирует американская спутниковая система Starshield», – рассуждает собеседник.  

    «В данном случае противнику не удалось достичь поставленных целей. В столичном регионе выстроена качественная эшелонированная противовоздушная оборона. Дроны были уничтожены, причем не пострадала ни гражданская, ни военная инфраструктура», – заключил Леонков.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 11 беспилотников над территорией Московской области. Сергей Собянин заявил, что попытка атаковать столицу стала «одной из самых масштабных за все время». Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки». В результате разрушений и пострадавших нет.

    Также в ночь на 21 августа 23 БПЛА были уничтожены над Брянской областью, шесть – над Белгородской, три – над Калужской, два – над Курской областью.

    ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. В ночь на 20 августа ПВО сбила два дрона над Крымом. Также в течение дня было уничтожено три беспилотника над Курской областью, еще один – над Белгородской.

    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

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    20 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы сняли на видео оставленные позиции украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике.

    На кадрах, опубликованных «Известиями», запечатлен один из брошенных блиндажей ВСУ. На видео видны оставленные украинскими бойцами вещи, включая западное оружие. На месте также были обнаружены снаряды и гранаты производства США.

    Во вторник Минобороны сообщило, что группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    20 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    ФСБ задержала ученого по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    ФСБ задержала ученого в Москве по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении научного сотрудника в столице завели уголовное дело о государственной измене, он, по версии следствия, следовал указаниям спецслужб Украины и проводил DDoS-атаки на критически важные российские объекты, сообщили в ФСБ.

    Дело завели по статье «Государственная измена», мужчину задержали по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным следствия, подозреваемый вошел в контакт с украинскими спецслужбами, после начала СВО он проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России, чтобы нанести ущерб информационной безопасности страны.

    Также подозреваемый собирал данные о российских военных и передвижении военной техники.

    Кроме того, на постоянной основе он перечислял свои деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для закупки оружия, военной техники и экипировки ВСУ.

    Мужчина уже дал признательные показания, его арестовали.

    Ранее ФСБ задержала жителя Новгородской области, намеревавшегося перебраться на Украину через Брянскую область, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск.

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    20 августа 2024, 16:02 • Новости дня
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина срочно запросила у стран НАТО строительную и инженерную технику, включая тралы и экскаваторы, десятки пожарных и бронированных санитарных машин.

    Как сообщает Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы, Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (что позволяет перевозить один или два основных боевых танка), 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин, передает ТАСС.

    Указывается, что они необходимы Киеву «для спасения людей и разбора завалов».

    Ранее сообщалось, что США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину.

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    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

    Коментарии (83)
    21 августа 2024, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении десяти летевших к Москве беспилотников
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО Минобороны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что общее количество уничтоженных аппаратов достигло десяти.

    «Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито десять штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки».

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.

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    21 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки беспилотников и последовавшего пожара на нефтебазе в Пролетарске жители города массово покидают свои дома, ситуация осложняется сильным задымлением и взрывами, рассказывают жители города.

    По словам местной жительницы Елены, взрывы на нефтебазе слышны на значительном расстоянии, а вибрация от них ощущается даже в квартирах, передает «Газета.Ru».

    Также она рассказала, что многие жители, проживающие вблизи горящего объекта, приняли решение эвакуироваться на дачи или к родственникам в другие населенные пункты.

    «Ситуация очень напряженная. Люди опасаются, что огонь может перекинуться на жилые дома, а продукты горения нефти отравят воздух», – поделилась Елена.

    Она также рассказала о том, что ее бабушка, проживающая в нескольких километрах от нефтебазы, вынуждена постоянно находиться в квартире из-за сильного задымления и неприятного запаха гари.

    Ранее власти региона сообщили, что площадь пожара в Пролетарске составляет 10 тыс. кв. метров.

    Напомним, в воскресенье топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. В Пролетарске при возгорании топлива пострадали 18 человек.

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    20 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Рада Украины запретила УПЦ

    Верховная рада приняла закон о запрете Украинской православной церкви

    Рада Украины запретила УПЦ
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент принял в последнем чтении законопроект, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

    Проекту выказали поддержку 265 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Железняка.

    До этого спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что закон позволит запретить УПЦ.

    Напомним, всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что международному сообществу необходимо осудить киевский режим, ведущий «кощунственную войну» против УПЦ.

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    20 августа 2024, 14:49 • Новости дня
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области колонну украинской военной техники поразили с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», атаку сняли на видео, сообщило Минобороны.

    Оператор разведывательного дрона засек колонну ВСУ в лесном массиве, он сопроводил ее до места стоянки и подтвердил сосредоточие живой силы украинских военных в этом районе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    После этого координаты целей передали расчету РСЗО «Торнадо-С», который поразил противника. Уничтожены три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава.


    Ранее Минобороны показывало уничтожение в Сумской области американской РСЗО HIMARS, обстреливавшей Курскую область.

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    20 августа 2024, 17:55 • Новости дня
    Сальдо: Уничтожена пытавшаяся форсировать Днепр украинская ДРГ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Диверсионно-разведывательная группа украинских военных, пытавшаяся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, уничтожена, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Операторы беспилотников группировки «Днепр» засекли украинских боевиков, двое из них со спецснаряжением пытались добраться до левого берега реки, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

    По ним ударили дроном-камикадзе, ДРГ была уничтожена точным попаданием.

    Сальдо призвал украинских военных сдаваться в плен.

    До этого он сообщал, что в Херсоне и на правом берегу в низовьях Днепра обнаружена бактериальная инфекция, по его словам, она началась из-за засорения водоема телами погибших украинских военных.

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    20 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    Эксперт назвал цели властей Украины при запрете УПЦ

    Политолог Скачко: Зеленский и Рада запретом УПЦ решили залезть в душу украинцам

    Эксперт назвал цели властей Украины при запрете УПЦ
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Запретом деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) офис Зеленского не только пытается сделать реверанс в сторону Запада, но и показать населению страны силу собственной власти. Однако организация переживет трудные времена и обязательно возродится после достижения Россией целей по СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Верховная рада запретила деятельность УПЦ.

    «Рада и Владимир Зеленский пытаются полностью искоренить даже надуманное и эфемерное влияние России на жизнь Украины. Своим решением они хотят еще раз доказать Западу, что готовы полностью разорвать любые связи с Москвой. В США и ЕС найдется немало людей, готовых похлопать за это местное руководство по плечу», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «При этом против ограничения деятельности УПЦ высказывалась даже ООН. Безусловный духовный авторитет для всех католиков мира, папа римский, также не одобрял поползновений офиса Зеленского в сторону ограничения религиозной свободы. Но разве украинская власть привыкла считаться с чьим-либо мнением?» – риторически вопрошает он.

    «В запрете УПЦ Рада и Зеленский преследуют и другой мотив: они пытаются показать населению возможность контролировать не только их личную жизнь, но и душу. Действуют с уже привычным западным лицемерием – сперва перекрывают организации кислород, а затем уточняют, что у нее есть девять месяцев, чтобы якобы исправить положение», – подчеркивает собеседник.

    «Совершенно понятно, что эти оговорки – беспомощная попытка прикрыться ширмой надуманного демократизма. К сожалению, никаких последствий ни для Верховной рады, ни для самого Зеленского ожидать не стоит. За несколько лет преследований УПЦ они сумели задушить сопротивление верующих людей», – убежден эксперт.

    «Причем действовала украинская власть крайне жестоко: прибегала к запугиваниям, тюремным заключениям. Вполне возможно, что ряд сторонников УПЦ под натиском правительства все же решат перейти в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), но часть людей все же попытается побороться за религиозные идеалы», – отмечает он.

    «Они-то и пострадают больше других. Их судьбы повторят путь самых первых христиан: тысячи верующих уйдут в подполье. Конечно, на них будут организованы гонения. Но именно благодаря им УПЦ и сумеет сохраниться. Когда цели СВО будут достигнуты, каноническая церковь обязательно возродится», – заключил Скачко.

    Ранее Верховная рада приняла законопроект о запрете деятельности УПЦ. В поддержку инициативы проголосовали 265 депутатов. Она вступит в силу через 30 дней после опубликования. В ее рамках также планируется ограничить связи религиозных организаций с Русской православной церковью (РПЦ) и установить срок для их разрыва.

    По словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, объединениям будет дано девять месяцев для прекращения связей с РПЦ. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, каким образом УПЦ сможет удовлетворить требования правительства.

    Напомним, новая фаза гонений на каноническую православную церковь на Украине началась еще в 2022 году. Тогда СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации России, а также начала проводить «контрразведывательные мероприятия» на объектах, принадлежащих организации в Черкасской, Волынской, КиевскойХарьковской областях.

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    20 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    Экономист Некрасов: За год длина линий метро в Москве увеличилась на эквивалент двух киевских метро
    Экономист Некрасов: За год длина линий метро в Москве увеличилась на эквивалент двух киевских метро
    @ Воронин Денис/Агентство «Москва»

    В 2023 году в Москве ввели в строй 13 станций метро и еще 74 станции новой наземки. Это равно двойной длине всех линий киевского метро, заявил экономист Дмитрий Некрасов.

    «Это больше чем когда-либо в истории. Это больше чем за все время правления Лужкова. Это экстраординарный показатель даже по мировым меркам.  Метро – штука дорогая», – написал у себя в соцсетях Некрасов, проживающий последние несколько лет за границей, до этого являвшийся секретарем координационного совета оппозиции, а ныне активно участвующий в проектах уехавшей из страны либеральной оппозиции.

    «Сформулирую иначе: за 2023 год длина линий метро и наземки в Москве увеличилась на эквивалент двух киевских метро. За год введено два киевских метро, Карл! Ну или 4/5 от метро Берлина за один военный год в якобы испытывающей проблемы экономике», – добавил экономист. Тем, кто в это не верит, он предложил лично пройтись по этим станциям или прогуглить их фото. Особо въедливым экономист рекомендовал посчитать число станций и длину линий.

    «Понятно, что многое из этого строилось давно, однако во «всерьез воюющей», испытывающей проблемы с бюджетом стране никто не будет два военных года достраивать супердорогой и никак для войны не нужный объект», – отметил Некрасов.

    Он подчеркнул, что воюющая экономика не строит автострады и мосты за тысячи километров от линии фронта, не разбазаривает людские и материальные ресурсы на улучшение жилищных условий в глубоком тылу, не позволяет тратить дефицитные ресурсы на гражданское потребление: «Всерьез воюющие страны не имеют бюджетного дефицита 2% ВВП. В США в 1943-м дефицит был 27% ВВП, в Англии во время войн не раз превышал 30%, про Германию даже говорить бессмысленно. Сегодняшний дефицит бюджета воюющей России меньше, чем в абсолютном большинстве не воюющих развитых стран».

    «Всерьез воюющие страны не тратят на выплату пенсий пенсионерам в 1,5 раза больше денег, чем на военные расходы. Испытывающие проблемы бюджеты режут социальные расходы, чего пока «всерьез не начинали». Этот список можно продолжать бесконечно», – подытожил Некрасов.

    Ранее власти Москвы объявили о планах соединить МЦД с Тверью, Калугой и Тулой


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    20 августа 2024, 18:56 • Новости дня
    Депутат Украины Безуглая: ВСУ выходят из ДНР, оставляя пустыми целые полосы фронта

    Украинские подразделения покидают Донецкую народную республику, оставляя за собой целые полосы фронта, заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.

    Подразделения выводятся, оставляя «целые полосы фронта на произвол», боеприпасы не подвозят, российские военные «проходят через пустые фортификации», приводят ее слова украинские СМИ.

    Освобождение российскими силами Красноармейска (Покровск – укр. название) с такими темпами – дело ближайшего будущего, посетовала она. Дзержинск же (Торецк – укр. название) станет подконтрольным России еще быстрее.

    После этого ВС России могут прямой дорогой пройти на Павлоград, «нет никаких фортификаций вообще», а за этим городом – Днепропетровск. За Дзержинском находится Краматорская агломерация, а за ней – Харьковская область.

    «Никакого оборудования административной границы Донецкой области не сделано», – сказала Безуглая.

    Ранее Безуглая также жестко критиковала украинское военное руководство, она также призывала жителей подконтрольных Киеву городов в ДНР покидать их.

    Коментарии (3)
    20 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности

    Правозащитник Григорьев: Неонацисты ВСУ понесут наказание за преступления против жителей Курской области

    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Действия ВСУ в Курской области, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. Виновные понесут свое наказание, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Максим Григорьев. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в упор расстреливали мирных жителей Курской области.

    «Из Курской области поступает информация о том, что украинские военные совершали преступления против гражданского населения. Мы подтверждаем эти сведения», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он напомнил, что подобной тактики, когда ВСУ атакуют мирных жителей или прикрываются ими, противник придерживается «даже не с 2022 года, а с 2014-го». «С начала СВО мы опросили сотни людей. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, который я возглавляю, системно фиксирует военные преступления различных подразделений украинской армии», – уточнил собеседник.

    «Действия противника, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. И конечно, виновные будут преследоваться и понесут свое наказание», – заключил Григорьев.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале. «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства призвал ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

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    20 августа 2024, 14:02 • Новости дня
    Политолог объяснила создание Зеленским «министерства украинского единства»

    Политолог Шеслер: Политика властей Украины формирует у граждан чувство максимального отчуждения от родины

    Политолог объяснила создание Зеленским «министерства украинского единства»
    @ Ukraine Presidential Press Servi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Первое время министерство по работе с гражданами, выехавшими с Украины, будет позиционироваться как гуманитарно-правозащитное. Однако принятые Киевом законы о мобилизации превратят этот орган в декоративный симулякр. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский объявил о планах создать «министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев».

    «Создание очередного ведомства не поможет Украине решить демографические проблемы. Сама по себе инициатива Зеленского скорее похожа на лечение опасного вируса знахарскими методами, нежели на реальное лекарство от болезни», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    Она допустила, что первое время министерство будет позиционироваться как гуманитарно-правозащитное. «Однако принятые Киевом законы о мобилизации, а также о лишении украинцев возможности обновлять документы за пределами страны превратят этот орган в декоративный симулякр, который не сможет решить ни проблемы конкретных людей, оказавшихся в затруднительном положении, ни демографический кризис в целом», – убеждена собеседница.

    «Причина системная – Украина как государство не может обеспечить своим гражданам защиту. Более того, она планомерно лишает их всех прав. Люди фактически становятся рабами военкомов», – акцентировала Шеслер. По ее мнению, Зеленский поднял вопрос об оттоке населения именно сейчас, потому что Украина переживает период катастрофической депопуляции. «Чем дальше, тем более явной становится эта проблема», – уточнила спикер.

    «Согласно имеющимся в Сети данным, число украинских беженцев в Европе превышает 6 млн человек. За пределами Евросоюза насчитывается еще около 570 тысяч. Согласно данным ООН, общее количество украинцев, выехавших из страны, составляет 6,6 млн человек. Однако в данном случае не учитываются те, кто иммигрировал в Россию или проживает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – а это тоже миллионы человек», – детализировала политолог.

    Таким образом, число уехавших с Украины приближается к 10 млн, подсчитывает Шеслер. «Когда Украинский институт демографии говорит о том, что к 2033 году население страны может составить 35 млн человек, он бессовестно лжет. Уже сейчас, по разным оценкам, в стране проживает менее 20 млн человек», – отметила собеседница.

    При этом нынешняя политика украинской власти формирует у граждан максимальное чувство отчуждения от страны, добавила она. «Социологические исследования показывают, что более половины украинских беженцев не планируют возвращаться на родину после окончания военных действий. А многие из тех, кто остается на Украине, пытаются продать недвижимость, выручить хоть какие-то средства и уехать из страны», – заключила Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о создании нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны, которое окрестил «министерством украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев». Необходимость появления ведомства он объяснил рекордным оттоком населения из страны. По его словам, люди, проживающие за границей, якобы могут находиться «под воздействием российской пропаганды».

    Для противодействия Москве в работе с этими гражданами новое министерство возьмет на себя часть функций МИД. Ожидается, что ведомство займется сохранением «связи и отношений» уехавших с родиной, а также защитой их интересов «как нации».

    Между тем на Украине специалисты отмечают, что население страны в ближайшие 10 лет не будет превышать 35 млн человек. Соответствующую оценку дала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. При этом она отмечает, что цифра охватывает людей, проживающих в границах страны на момент 1991 года.

    По ее мнению, достичь численности в 30 млн человек позволит лишь регулярное привлечение мигрантов. Интересно, что, по данным Всемирного банка, после начала конфликта население Украины сократилось на 15%. Во многом ситуация объясняется масштабной мобилизацией, организованной офисом Зеленского. После ужесточения призывного законодательства страну стали покидать молодые мужчины, что привело к появлению феномена «ухилянтов».

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