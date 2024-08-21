  • Новость часаСобянин: Количество сбитых летевших на Москву беспилотников выросло до 10
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    Зеленский загоняет украинское православие в подполье
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке (ВИДЕО)
    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    Путин посетил российский университет спецназа в Чечне
    Россия не стала ехать на юбилей Женевской конвенции
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Группировка прикрытия госграницы получила дроны и РЭБ
    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Запрет УПЦ усиливает противников украинской государственности

    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    6 комментариев
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    26 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    15 комментариев
    21 августа 2024, 04:56 • Новости дня

    Собянин: Количество сбитых летевших на Москву беспилотников выросло до 10

    Собянин сообщил о десяти сбитых беспилотниках, летевших в сторону Москвы

    Tекст: Денис Тельманов

    Еще два украинских беспилотника, летевшие в сторону Москвы, были сбиты силами ПВО Минобороны России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что общее количество уничтоженных аппаратов достигло 10.

    «Силами ПВО Минобороны этой ночью сбито 10 штук. Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время. Продолжаем контролировать ситуацию», – написал Собянин в своем Telegram-канале.

    Он добавил, что созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА «позволила успешно отразить все атаки».

    Ранее Собянин сообщил, что ПВО сбили четыре летевшие на Москву беспилотника

    По его словам, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Все службы работают на месте.

    За несколько минут до этого он сообщил о еще одном уничтоженном БПЛА, позже заявил о четвертом сбитом аппарате.

    20 августа 2024, 12:13 • Новости дня
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    Актер Евгений Шишов погиб, защищая Курскую область
    @ kino-teatr.ru

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Евгений Шишов погиб на 43-м году жизни в Курской области, защищая Россию, сообщил портал «Кино-театр.ру».

    Актер погиб в августе, дата смерти не уточняется, обстоятельства также не указываются, на сайте «Кино-театр.ру» отмечается, что он умер в Курской области, защищая Россию.

    По данным «Аргументов и Фактов», у артиста осталась дочь-подросток. На экранах он появился в 2015 году. Последняя роль на ТВ – сериал «Пока бьют часы».

    Также известен по сериалам «Морские дьяволы», «Условный мент» и другим.

    В июне актер Леонид Гусаров погиб, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации на Украине.

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    20 августа 2024, 06:23 • Новости дня
    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области

    ЧВК Forward Observation Group опубликовала фото своих боевиков на территории Курской области

    Американская ЧВК подтвердила присутствие наемников из США в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    На странице американской ЧВК Forward Observation Group в соцсетях опубликовано фото, свидетельствующее о том, что боевики FOG находятся на территории Курской области в составе группы вторжения вооруженных сил Украины.

    На фотографии боевики стоят рядом с бронеавтомобилем HMMWV, есть указание геолокации – Курская область, а также подпись: «The boys in Kursk». В центре фото находится основатель FOG Деррик Бейлс, передает RT.

    Как указывает «Комсомольская правда», его можно опознать по «винтовке M4A1, которую американец возит с собой аж с 2021 года», «смартфону, который видно почти на каждой» его фотографии, и «по характерной татуировке на правой руке, изображению черепа».

    Сообщается, что инструкторы FOG работали с личным составом ВСУ еще до начала специальной военной операции России на Украине. Сам Бейлс приехал на Украину в 2022 году.

    Напомним, в июле СК сообщал, что обвиняемыми по делам об участии в боевых действиях на стороне украинской армии считаются более 700 иностранных граждан, 422 из них находятся в международном розыске.


    Коментарии (25)
    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    Коментарии (0)
    20 августа 2024, 17:33 • Новости дня
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    В ВС России созданы группировки «Белгород», «Брянск» и «Курск»
    @ Дмитрий Харичков/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировки войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» появились в составе российских Вооруженных сил, сообщило Министерство обороны после заседания Координационного совета по военной безопасности приграничья с главой ведомства Андреем Белоусовым.

    Командующие этими группировками и представитель Генштаба ВС России отвечают за защиту граждан и территорий от атак дронов и иных средств нападения, указало Минобороны в своем Telegram-канале.

    Во вторник Белоусов провел заседание Совета по безопасности пограничных территорий, в ходе заседания замглавой совета стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    20 августа 2024, 16:02 • Новости дня
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    Украина срочно запросила у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина срочно запросила у стран НАТО строительную и инженерную технику, включая тралы и экскаваторы, десятки пожарных и бронированных санитарных машин.

    Как сообщает Евроатлантический координационный центр реагирования на кризисы, Украина просит передать ей 17 гусеничных и 10 колесных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами для перевозки грузов весом до 100 тонн (что позволяет перевозить один или два основных боевых танка), 25 бронированных санитарных машин, а также 27 пожарных машин, передает ТАСС.

    Указывается, что они необходимы Киеву «для спасения людей и разбора завалов».

    Ранее сообщалось, что США не планируют перебрасывать дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot из Польши на Украину.

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    20 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы сняли на видео оставленные позиции украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике.

    На кадрах, опубликованных «Известиями», запечатлен один из брошенных блиндажей ВСУ. На видео видны оставленные украинскими бойцами вещи, включая западное оружие. На месте также были обнаружены снаряды и гранаты производства США.

    Во вторник Минобороны сообщило, что группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.

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    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

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    20 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    ФСБ задержала ученого по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    ФСБ задержала ученого в Москве по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В отношении научного сотрудника в столице завели уголовное дело о государственной измене, он, по версии следствия, следовал указаниям спецслужб Украины и проводил DDoS-атаки на критически важные российские объекты, сообщили в ФСБ.

    Дело завели по статье «Государственная измена», мужчину задержали по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Согласно данным следствия, подозреваемый вошел в контакт с украинскими спецслужбами, после начала СВО он проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России, чтобы нанести ущерб информационной безопасности страны.

    Также подозреваемый собирал данные о российских военных и передвижении военной техники.

    Кроме того, на постоянной основе он перечислял свои деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для закупки оружия, военной техники и экипировки ВСУ.

    Мужчина уже дал признательные показания, его арестовали.

    Ранее ФСБ задержала жителя Новгородской области, намеревавшегося перебраться на Украину через Брянскую область, чтобы принять участие в боевых действиях против российских войск.

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    20 августа 2024, 12:24 • Новости дня
    Рада Украины запретила УПЦ

    Верховная рада приняла закон о запрете Украинской православной церкви

    Рада Украины запретила УПЦ
    @ Андрей Ратмиров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский парламент принял в последнем чтении законопроект, позволяющий ввести запрет на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

    Проекту выказали поддержку 265 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Железняка.

    До этого спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что закон позволит запретить УПЦ.

    Напомним, всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что международному сообществу необходимо осудить киевский режим, ведущий «кощунственную войну» против УПЦ.

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    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

    Коментарии (5)
    20 августа 2024, 14:49 • Новости дня
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    Минобороны показало поражение колонны ВСУ с помощью РСЗО в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области колонну украинской военной техники поразили с помощью реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», атаку сняли на видео, сообщило Минобороны.

    Оператор разведывательного дрона засек колонну ВСУ в лесном массиве, он сопроводил ее до места стоянки и подтвердил сосредоточие живой силы украинских военных в этом районе, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    После этого координаты целей передали расчету РСЗО «Торнадо-С», который поразил противника. Уничтожены три единицы техники ВСУ и до 20 человек личного состава.


    Ранее Минобороны показывало уничтожение в Сумской области американской РСЗО HIMARS, обстреливавшей Курскую область.

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    20 августа 2024, 17:10 • Новости дня
    Белоусов назначил Евкурова замглавы Совета по безопасности приграничья
    Белоусов назначил Евкурова замглавы Совета по безопасности приграничья
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместителем руководителя Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов.

    Евкуров сейчас находится в Курской области, сказал министр в ходе заседания Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий, передает ТАСС.

    Также в состав Координационного совета вошли замминистра обороны генерал-лейтенант Андрей Булыга (материально-техническое обеспечение, транспорт и содействие гражданским властям при эвакуации), замминистра обороны Алексей Криворучко (военно-техническое обеспечение, вооружение, специальная и военная техника), замминистра обороны Павел Фрадков (инженерное обустройство и строительство), замминистра обороны – глава аппарата МО Олег Савельев (межведомственное взаимодействие и координация), начальник Главного военно-медицинского управления МО Дмитрий Тришкин (медицинское обеспечение), сообщает РИА «Новости».

    Напомним, в августе в Минобороны создали Совет по вопросам военной безопасности приграничных территорий, тогда же прошло его первое заседание.

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    20 августа 2024, 13:18 • Новости дня
    Российские войска освободили стратегический узел Новгородское в ДНР
    Российские войска освободили стратегический узел Новгородское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР, сообщило Минобороны России.

    Группировка также поразила формирования 25-й воздушно-десантной, 100-й механизированной бригад ВСУ и 120-й бригады теробороны у Торецка и Калиново в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли свыше 585 человек, три танка, американскую гаубицу М777, два орудия Д-20 и три гаубицы Д-30.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 58-й механизированной бригады ВСУ и 104-й бригады теробороны у Пречистовка и Шахтерского в ДНР.

    В ее зоне ответственности украинская сторона потеряла до 110 человек, танк, польскую САУ Krab и французскую гаубицу Caesar.

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    20 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    Эксперт назвал цели властей Украины при запрете УПЦ

    Политолог Скачко: Зеленский и Рада запретом УПЦ решили залезть в душу украинцам

    Эксперт назвал цели властей Украины при запрете УПЦ
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Запретом деятельности Украинской православной церкви (УПЦ) офис Зеленского не только пытается сделать реверанс в сторону Запада, но и показать населению страны силу собственной власти. Однако организация переживет трудные времена и обязательно возродится после достижения Россией целей по СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Верховная рада запретила деятельность УПЦ.

    «Рада и Владимир Зеленский пытаются полностью искоренить даже надуманное и эфемерное влияние России на жизнь Украины. Своим решением они хотят еще раз доказать Западу, что готовы полностью разорвать любые связи с Москвой. В США и ЕС найдется немало людей, готовых похлопать за это местное руководство по плечу», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «При этом против ограничения деятельности УПЦ высказывалась даже ООН. Безусловный духовный авторитет для всех католиков мира, папа римский, также не одобрял поползновений офиса Зеленского в сторону ограничения религиозной свободы. Но разве украинская власть привыкла считаться с чьим-либо мнением?» – риторически вопрошает он.

    «В запрете УПЦ Рада и Зеленский преследуют и другой мотив: они пытаются показать населению возможность контролировать не только их личную жизнь, но и душу. Действуют с уже привычным западным лицемерием – сперва перекрывают организации кислород, а затем уточняют, что у нее есть девять месяцев, чтобы якобы исправить положение», – подчеркивает собеседник.

    «Совершенно понятно, что эти оговорки – беспомощная попытка прикрыться ширмой надуманного демократизма. К сожалению, никаких последствий ни для Верховной рады, ни для самого Зеленского ожидать не стоит. За несколько лет преследований УПЦ они сумели задушить сопротивление верующих людей», – убежден эксперт.

    «Причем действовала украинская власть крайне жестоко: прибегала к запугиваниям, тюремным заключениям. Вполне возможно, что ряд сторонников УПЦ под натиском правительства все же решат перейти в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), но часть людей все же попытается побороться за религиозные идеалы», – отмечает он.

    «Они-то и пострадают больше других. Их судьбы повторят путь самых первых христиан: тысячи верующих уйдут в подполье. Конечно, на них будут организованы гонения. Но именно благодаря им УПЦ и сумеет сохраниться. Когда цели СВО будут достигнуты, каноническая церковь обязательно возродится», – заключил Скачко.

    Ранее Верховная рада приняла законопроект о запрете деятельности УПЦ. В поддержку инициативы проголосовали 265 депутатов. Она вступит в силу через 30 дней после опубликования. В ее рамках также планируется ограничить связи религиозных организаций с Русской православной церковью (РПЦ) и установить срок для их разрыва.

    По словам спикера украинского парламента Руслана Стефанчука, объединениям будет дано девять месяцев для прекращения связей с РПЦ. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, каким образом УПЦ сможет удовлетворить требования правительства.

    Напомним, новая фаза гонений на каноническую православную церковь на Украине началась еще в 2022 году. Тогда СБУ обвинила священников Киево-Печерской лавры в поддержке спецоперации России, а также начала проводить «контрразведывательные мероприятия» на объектах, принадлежащих организации в Черкасской, Волынской, КиевскойХарьковской областях.

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    20 августа 2024, 17:55 • Новости дня
    Сальдо: Уничтожена пытавшаяся форсировать Днепр украинская ДРГ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Диверсионно-разведывательная группа украинских военных, пытавшаяся переправиться на левый берег Днепра в Херсонской области, уничтожена, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

    Операторы беспилотников группировки «Днепр» засекли украинских боевиков, двое из них со спецснаряжением пытались добраться до левого берега реки, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале.

    По ним ударили дроном-камикадзе, ДРГ была уничтожена точным попаданием.

    Сальдо призвал украинских военных сдаваться в плен.

    До этого он сообщал, что в Херсоне и на правом берегу в низовьях Днепра обнаружена бактериальная инфекция, по его словам, она началась из-за засорения водоема телами погибших украинских военных.

    Коментарии (2)
    20 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    Экономист Некрасов: За год длина линий метро в Москве увеличилась на эквивалент двух киевских метро
    Экономист Некрасов: За год длина линий метро в Москве увеличилась на эквивалент двух киевских метро
    @ Воронин Денис/Агентство «Москва»

    В 2023 году в Москве ввели в строй 13 станций метро и еще 74 станции новой наземки. Это равно двойной длине всех линий киевского метро, заявил экономист Дмитрий Некрасов.

    «Это больше чем когда-либо в истории. Это больше чем за все время правления Лужкова. Это экстраординарный показатель даже по мировым меркам.  Метро – штука дорогая», – написал у себя в соцсетях Некрасов, проживающий последние несколько лет за границей, до этого являвшийся секретарем координационного совета оппозиции, а ныне активно участвующий в проектах уехавшей из страны либеральной оппозиции.

    «Сформулирую иначе: за 2023 год длина линий метро и наземки в Москве увеличилась на эквивалент двух киевских метро. За год введено два киевских метро, Карл! Ну или 4/5 от метро Берлина за один военный год в якобы испытывающей проблемы экономике», – добавил экономист. Тем, кто в это не верит, он предложил лично пройтись по этим станциям или прогуглить их фото. Особо въедливым экономист рекомендовал посчитать число станций и длину линий.

    «Понятно, что многое из этого строилось давно, однако во «всерьез воюющей», испытывающей проблемы с бюджетом стране никто не будет два военных года достраивать супердорогой и никак для войны не нужный объект», – отметил Некрасов.

    Он подчеркнул, что воюющая экономика не строит автострады и мосты за тысячи километров от линии фронта, не разбазаривает людские и материальные ресурсы на улучшение жилищных условий в глубоком тылу, не позволяет тратить дефицитные ресурсы на гражданское потребление: «Всерьез воюющие страны не имеют бюджетного дефицита 2% ВВП. В США в 1943-м дефицит был 27% ВВП, в Англии во время войн не раз превышал 30%, про Германию даже говорить бессмысленно. Сегодняшний дефицит бюджета воюющей России меньше, чем в абсолютном большинстве не воюющих развитых стран».

    «Всерьез воюющие страны не тратят на выплату пенсий пенсионерам в 1,5 раза больше денег, чем на военные расходы. Испытывающие проблемы бюджеты режут социальные расходы, чего пока «всерьез не начинали». Этот список можно продолжать бесконечно», – подытожил Некрасов.

    Ранее власти Москвы объявили о планах соединить МЦД с Тверью, Калугой и Тулой


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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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