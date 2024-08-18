Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.10 комментариев
Экс-первый замглавы МО Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров
Защита экс-первого заместителя министра обороны Тимура Иванова, заявила, что он сдал свои заграничные паспорта в отдел кадров, он не может скрыться от следствия за рубежом, говорится в постановлении Басманного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей Иванову.
Отмечается также, что Иванов находится под санкциями разных стран мира, а потому у него отсутствует возможность уехать за границу, передает ТАСС.
Суд же считает, что в случае избрания более мягкой меры пресечения Иванов получит реальную возможность скрыться от следствия и суда.
Ранее экс-заместителя главы Минобороны Тимура Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. Сообщалось, что на автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей.
По версии следствия, взятка была предоставлена за действия, совершенные в пользу упомянутых юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в связи с его должностным положением. Часть незаконно полученных денежных средств Иванов и его сообщники накапливали на банковских счетах в различных финансовых учреждениях. Сейчас Иванов арестован.