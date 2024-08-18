Экс-первый замглавы МО Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается также, что Иванов находится под санкциями разных стран мира, а потому у него отсутствует возможность уехать за границу, передает ТАСС.

Суд же считает, что в случае избрания более мягкой меры пресечения Иванов получит реальную возможность скрыться от следствия и суда.

Ранее экс-заместителя главы Минобороны Тимура Иванова обвинили в получении взятки в более 1,18 млрд рублей. Сообщалось, что на автомобилях замминистра обороны Иванова стояли номера за миллионы рублей.

По версии следствия, взятка была предоставлена за действия, совершенные в пользу упомянутых юридических лиц и их представителей, которым Иванов способствовал в связи с его должностным положением. Часть незаконно полученных денежных средств Иванов и его сообщники накапливали на банковских счетах в различных финансовых учреждениях. Сейчас Иванов арестован.