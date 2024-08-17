Росатом предупредил МАГАТЭ об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС

Лихачев заявил Гросси об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС

Tекст: Вера Басилая

В сообщении говорится, что Лихачев и Гросси обсудили ситуацию вокруг атомных станций из-за атак ВСУ. Лихачев во время телефонного разговора отметил, что число сообщений и сигналов о подготовке провокации ВСУ против Курской и Запорожской АЭС за последние сутки кратно выросло, передает РИА «Новости».

Он также предупредил Гросси, что подобные действия создают не только прямую угрозу для двух атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности.

Глава Росатома пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую атомную станцию и Курчатов, чтобы он лично оценил ситуацию вокруг АЭС.

Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.

Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.