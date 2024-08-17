Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, и, главное, это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжёлая техника и F16.3 комментария
Росатом предупредил МАГАТЭ об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС
Лихачев заявил Гросси об ухудшении ситуации вокруг Курской и Запорожской АЭС
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев во время телефонного разговора с главой МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться, сообщили в Росатоме.
В сообщении говорится, что Лихачев и Гросси обсудили ситуацию вокруг атомных станций из-за атак ВСУ. Лихачев во время телефонного разговора отметил, что число сообщений и сигналов о подготовке провокации ВСУ против Курской и Запорожской АЭС за последние сутки кратно выросло, передает РИА «Новости».
Он также предупредил Гросси, что подобные действия создают не только прямую угрозу для двух атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности.
Глава Росатома пригласил Гросси в ближайшее время посетить Курскую атомную станцию и Курчатов, чтобы он лично оценил ситуацию вокруг АЭС.
Ранее сообщалось, что украинские военные планируют напасть на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове, в ходе атаки они намерены использовать боеголовки с радиоактивным веществом.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал США серьезно отнестись к угрозе подрыва ВСУ «грязной бомбы» на АЭС. «Всем хозяевам киевского режима стоит отнестись со всей серьезностью к предупреждению о готовящейся провокации», – подчеркнул дипломат.
Минобороны России предупредило о жестких мерах в случае атаки ВСУ на Запорожскую АЭС в Энергодаре и Курскую АЭС в Курчатове.