Мирошник: США нужно серьезно отнестись к возможному подрыву Киевом «грязной бомбы» на АЭС в России

Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM

Эксперт Леонков: Для защиты от крылатых ракет JASSM России необходимо уничтожить украинские F-16

Tекст: Анастасия Куликова

«JASSM – это американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух – земля». Она имеет несколько модификаций: AGM-158A JASSM предполагает дальность полета 400 км, а более тяжелая AGM-158B JASSM-ER – свыше 900 км», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, утечка в СМИ о возможной передаче Украине дальнобойных ракет неслучайна – США таким образом уже по устоявшейся схеме прощупывают «красные линии» и следят за реакцией Москвы. Впрочем, собеседник не исключает, что Вашингтон «втихую» уже поставил ВСУ небольшую партию ракет.

«JASSM полностью совместимы с F-16. Передача истребителей Украине изначально предполагала, что будут применяться не только Storm Shadow и SCALP, но и новые для ВСУ ракеты. Один F-16, скорее всего, будет нести одну JASSM. Я думаю, что за штурвал боевой машины посадят западного летчика. Дело в том, что специфика применения оружия предполагает определенный опыт, а украинские военные, прошедшие обучение управлению F-16 экспресс-курсом, не смогут выполнить задачу», – считает Леонков.

Передача Украине JASSM и применение противником этих ракет создаст определенные риски для России. «Целями могут стать как территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, Крым, так и столичный регион. Тем более что залетами БПЛА в российскую столицу Киев мог отработать возможные маршруты для пролета ракет», – допустил спикер.

При этом полагаться на запрет Вашингтона, действующий для ВСУ, на использование американского дальнобойного оружия по территории России, не стоит, подчеркнул Леонков. «Заявления Белого дома по этому вопросу не стоят и выеденного яйца», – уточнил он. Вместе с тем JASSM знакомы ВС России по опыту военных действий в Сирии.

«В 2018 году бомбардировщики B-1B били этими ракетами с территории Иордании по Дамаску. Тогда удар отражали зенитно-ракетные комплексы российского производства «Бук» и «Тор», – напомнил эксперт. Он убежден: российские военные справятся и сейчас, но первоочередная задача – уничтожить самолеты-носители. «Главный вопрос заключается в обнаружении мест базирования истребителей F-16. Аэродромы Украины периодически «рихтуются» нашими средствами дальнего поражения, эта работа будет продолжена», – заключил Леонков.

Ранее стало известно, что в США обсуждается возможность отправки ВСУ ракет большой дальности JASSM. По данным издания Politico, в настоящий момент администрация Джо Байдена проверяет механизм передачи «чувствительных технологий». Американские чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести боеприпасы весом свыше одной тонны.

Ракета JASSM относится к классу «воздух – земля», а ее дальность превышает 926 км. В числе ее характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». Газета отмечает, что ранее ее поставляли лишь ближайшим союзникам, в частности Польше, Австралии и Финляндии. При этом в Госдепе и Пентагоне отказались комментировать возможность отправки боеприпаса на Украину.

При этом еще в мае российские эксперты допускали, что предоставленные ВСУ истребители F-16 могут быть оснащены ракетами JASSM. Эти самолеты могут переносить два подобных боеприпаса. Отмечалось, что степень угрозы от них может быть даже выше, чем от Storm Shadow. Их потенциальное применение обозначалось как «серьезное испытание» для российских систем ПВО.