  • Новость часаРоссийские войска нанесли за неделю 17 групповых высокоточных ударов по военным целям на Украине
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    Как отогнать американские подлодки от баз ВМФ России
    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM
    Жители Курской области спасли раненного солдата ВСУ и передали российским военным
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    Группировка «Центр» освободила за неделю три населенных пункта в ДНР
    В Курской области ликвидирована группа украинских штурмовиков
    Армия Белоруссии заявила о готовности к любым провокациям Украины
    Американская Schlumberger расширила работу в России
    Уровень доверия россиян Путину составил 80,8%
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Бойцы на «передке» постоянно нуждаются в нас

    Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Атака на Курскую область может лишить Европу остатков российского газа

    Дефицит газа в отдельно взятых Австрии и Словакии станет проблемой для всей Европы. Как и в 2022 году, вновь начнутся, казалось бы, поутихшие «голодные игры». Борьба за дефицитный ресурс поведет к дальнейшему распаду объединенных рынков.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Германия отказывается даже от формальной денацификации

    Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.

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    16 августа 2024, 14:08 • Новости дня

    Депутат Рады призвала эвакуироваться жителей Покровска

    Депутат Рады призвала жителей Покровска и Мирнограда эвакуироваться

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала жителей покинуть Красноармейск (украинское название – Покровск) и Мирноград на подконтрольной ВСУ части ДНР.

    По ее словам, жителям городов следует «эвакуироваться как можно скорее, пока есть такая возможность», передает РИА «Новости».

    Ранее на Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску).

    До этого президент Украины Владимир Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении.

    15 августа 2024, 22:55 • Новости дня
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    Стали известны подробности о пенсионере, над которым издевались военные ВСУ в касках СС
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Дочь пенсионера Александра Гусарова, над которым издевались украинские военные в касках СС, рассказала подробности о его пропаже.

    Как рассказала женщина, из-за украинских обстрелов 6 августа она перевезла отца из села Гоголевка в свою квартиру в Судже. Затем она взяла детей и поехала искать жилье в более безопасном месте, куда планировала после этого доставить и отца. Однако 7 августа вернуться за отцом она уже не смогла – въезд в город закрыли из-за напряженной оперативной обстановки, сообщает Daily Storm.

    «В доме были другие люди, он был не один. Мы сказали ему, что приедем, – только отвезем детей и найдем что-нибудь. Нас просто уже не пустили назад военные. И я тут же начала звонить всем. Он ждал меня, наверное, а я не приехала», – рассказала женщина.

    В Сети было опубликовано два видео с Гусаровым. После первого видео женщина предположила, что отец возвращается домой в Гоголевку. Однако на второй записи – той, которую сняли «эсэсовцы» – мужчина «на пятаке кружится и никуда не может уйти».

    «Потерялся, но почему – не знаю. Видно, что он совсем уже изможденный, грязный, мокрый. На первом видео он еще нормально выглядит, а на сегодняшнем – просто ужас», – заявила женщина. Она рассказала, что у Гусарова не видит один глаз.

    При этом, по ее словам, отец был бодрым и энергичным: «Не то чтобы у него что-то с головой, чтобы он ушел из-за этого. Он здоровый, мы принимаем лекарства». Она не знает, что случилось с ее отцом, и надеется, что ему помогут. «Если бы я могла что-то сделать сейчас…» – заявила она.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

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    15 августа 2024, 22:18 • Новости дня
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    В Курской области боец с помощью канистры сжег заглохшую БМП ВСУ под носом у противника
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Российский военный на Курском направлении под носом у противника сжег украинскую БМП-1, использовав для этого канистру с топливом, свидетельствует опубликованное в соцсетях видео.

    Как рассказал в Telegram венный блогер Кирилл Федоров, БМП «ускользнула и смогла прорваться», но через некоторое время заглохла. Украинские военные, которые были в ней, спрятались в кустах – «не более чем на 30 м от нее».

    В это время к БМП на машине Lada подъехал российский военный, взял канистру, облил из нее БМП и поджег, после чего уехал.

    Напомним, также было опубликовано видео уничтожения американской установки ракетной системы залпового огня HIMARS, обстреливавшей Курскую область. По позиции HIMARS в Сумской области нанес удар расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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    16 августа 2024, 12:40 • Видео
    Планы Зеленского на будущее Курской области

    В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

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    16 августа 2024, 02:33 • Новости дня
    В США рассказали о провале нападения ВСУ на Белгородскую область

    Washington Post сообщила об «ужасных боях» при провальной попытке нападения ВСУ на Белгородскую область

    В США рассказали о провале нападения ВСУ на Белгородскую область
    @ Ukrinform/Cover Images/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины попытались атаковать Белгородскую область, но атака провалилась и привела к гибели многих украинских боевиков, сообщила Washington Post.

    Издание ссылается на слова трех украинских военных, в том числе одного командира ВСУ. Washington Post пишет, что Белгородская область подготовилась, там были противотанковые заграждения и мины, а украинские войска, участвовавшие в нападении, почти сразу попали под интенсивные обстрелы артиллерии, атаки беспилотников, авиаудары, передает ТАСС.

    Боевик ВСУ с позывным Хакер сообщил, что все члены его группы оказались ранены при атаке в районе Колотиловки «четыре дня назад». Хакер сказал, что боялся за свою жизнь, так как украинские военные не знали местности, им приходилось действовать вслепую.

    Как пишет Washington Post, он сообщил, что «многие солдаты были контужены или тяжело ранены, а другие были убиты, их пришлось оставить». Из-за интенсивных обстрелов «выжившим пришлось укрываться в русских окопах в течение нескольких дней», пока за ними не приехала бронетехника для эвакуации.

    Издание отмечает, что «ужасные бои резко контрастировали с почти праздничным настроением украинских чиновников».

    Напомним, сообщалось о танковой атаке ВСУ на погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об усилении активности ВСУ на границе Краснояружского района и начале эвакуации местных жителей в безопасные места. В Белгородской области введен режим ЧС федерального уровня.

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    15 августа 2024, 20:57 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ безуспешно пытаются продавить линию фронта в Курской области

    Алаудинов заявил о безуспешных попытках ВСУ продавить линию фронта в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска пытаются прорвать линию фронта в Курской области, но безуспешно, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    «Противник пытается продвинуться на нашем участке, но ему это не удается», – отметил Алаудинов в своем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

    Ранее Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.


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    16 августа 2024, 03:48 • Новости дня
    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области

    CNN объяснил нежелание США разрешать Украине использование ракет ATACMS в Курской области ограниченностью запасов

    США велели Украине использовать ATACMS против Крыма, а не Курской области
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму, сообщает CNN.

    Как указывает CNN со ссылкой на официальных лиц, в Вашингтоне все еще не желают давать Киеву разрешение «использовать американское оружие большой дальности в Курской области». По информации CNN, это связано с тем, что у США «есть ограниченный запас... ATACMS для Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.


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    16 августа 2024, 01:53 • Новости дня
    В ООН осудили «символы нацизма» на солдатах ВСУ в Курской области
    В ООН осудили «символы нацизма» на солдатах ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя видео издевательств украинских военных в касках СС над пенсионером в Курской области, заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что офис генсека выступает против «всех символов нацизма».

    Хак сказал, что офис генсека ООН «выступает против всех символов нацизма и расовой ненависти», передает РИА «Новости».

    Напомним, на видео украинские военные в касках СС издеваются над 74-летним пенсионером Александром Гусаровым. За их поимку председатель ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал выплатить 5 млн рублей. Дочь Гусарова рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.


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    15 августа 2024, 21:54 • Новости дня
    NYT: США предостерегали Киев от крупных операций в 2024 году
    NYT: США предостерегали Киев от крупных операций в 2024 году
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американские чиновники рекомендовали Украине воздержаться от проведения крупных наступлений на южном или восточном направлениях в 2024 году, сообщает газета New York Times.

    «По словам американских чиновников, украинцам следует отказаться от крупных операций на юге или востоке, учитывая мощь российской обороны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    Газета также отмечает, что Украина, вероятно, не располагает достаточным количеством живой силы для достижения успехов в ДНР. Как подчеркивается, у Киева может не быть необходимых резервов для проведения операций на территории республики.

    Ранее The Guardian сообщал о недовольстве в ВСУ решением командования перебросить элитные войска из Донбасса в Курскую область.

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    16 августа 2024, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM

    Эксперт Леонков: Для защиты от крылатых ракет JASSM России необходимо уничтожить украинские F-16

    Эксперт оценил угрозу применения Украиной американских крылатых ракет JASSM
    @ U.S. Air Force/Rachel Ross

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если США передадут Украине JASSM, противник будет применять их в связке с F-16. Это несет определенные риски для России. Первоочередная задача, которая встанет перед российскими военными, – уничтожить самолеты-носители. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее газета Politico сообщила, что в США обсуждают передачу Украине ракет дальностью более 900 км.

    «JASSM – это американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух – земля». Она имеет несколько модификаций: AGM-158A JASSM предполагает дальность полета 400 км, а более тяжелая AGM-158B JASSM-ER – свыше 900 км», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков. По его мнению, утечка в СМИ о возможной передаче Украине дальнобойных ракет неслучайна – США таким образом уже по устоявшейся схеме прощупывают «красные линии» и следят за реакцией Москвы. Впрочем, собеседник не исключает, что Вашингтон «втихую» уже поставил ВСУ небольшую партию ракет. 

    «JASSM полностью совместимы с F-16. Передача истребителей Украине изначально предполагала, что будут применяться не только Storm Shadow и SCALP, но и новые для ВСУ ракеты. Один F-16, скорее всего, будет нести одну JASSM. Я думаю, что за штурвал боевой машины посадят западного летчика. Дело в том, что специфика применения оружия предполагает определенный опыт, а украинские военные, прошедшие обучение управлению F-16 экспресс-курсом, не смогут выполнить задачу», – считает Леонков.

    Передача Украине JASSM и применение противником этих ракет создаст определенные риски для России. «Целями могут стать как территории Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей, Крым, так и столичный регион. Тем более что залетами БПЛА в российскую столицу Киев мог отработать возможные маршруты для пролета ракет», – допустил спикер.

    При этом полагаться на запрет Вашингтона, действующий для ВСУ, на использование американского дальнобойного оружия по территории России, не стоит, подчеркнул Леонков. «Заявления Белого дома по этому вопросу не стоят и выеденного яйца», – уточнил он. Вместе с тем JASSM знакомы ВС России по опыту военных действий в Сирии.

    «В 2018 году бомбардировщики B-1B били этими ракетами с территории Иордании по Дамаску. Тогда удар отражали зенитно-ракетные комплексы российского производства «Бук» и «Тор», – напомнил эксперт. Он убежден: российские военные справятся и сейчас, но первоочередная задача – уничтожить самолеты-носители. «Главный вопрос заключается в обнаружении мест базирования истребителей F-16. Аэродромы Украины периодически «рихтуются» нашими средствами дальнего поражения, эта работа будет продолжена», – заключил Леонков.  

    Ранее стало известно, что в США обсуждается возможность отправки ВСУ ракет большой дальности JASSM. По данным издания Politico, в настоящий момент администрация Джо Байдена проверяет механизм передачи «чувствительных технологий». Американские чиновники хотят убедиться, что украинские самолеты смогут нести боеприпасы весом свыше одной тонны.

    Ракета JASSM относится к классу «воздух – земля», а ее дальность превышает 926 км. В числе ее характеристик указаны «высокая точность» и «большая летальность». Газета отмечает, что ранее ее поставляли лишь ближайшим союзникам, в частности Польше, Австралии и Финляндии. При этом в Госдепе и Пентагоне отказались комментировать возможность отправки боеприпаса на Украину.

    При этом еще в мае российские эксперты допускали, что предоставленные ВСУ истребители F-16 могут быть оснащены ракетами JASSM. Эти самолеты могут переносить два подобных боеприпаса. Отмечалось, что степень угрозы от них может быть даже выше, чем от Storm Shadow. Их потенциальное применение обозначалось как «серьезное испытание» для российских систем ПВО.

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    16 августа 2024, 03:08 • Новости дня
    Патрушев обвинил США в создании предпосылок для утраты Украиной территорий

    Николай Патрушев заявил о создании Вашингтоном предпосылок для утраты Украиной суверенитета и территорий

    Патрушев обвинил США в создании предпосылок для утраты Украиной территорий
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США создали все предпосылки для утраты Украиной ее суверенитета и потери части территорий, заявил бывший секретарь Совбеза, помощник президента России Николай Патрушев.

    Патрушев в интервью «Известиям» заявил, что сейчас народ Украины страдает «ради американских интересов», США превратили Украину «в военный антироссийский проект». «Усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий, в том числе тех, на которые давно положили глаз некоторые американские союзники», – сказал он.

    По его словам, Запад дал власть на Украине «преступной хунте». Сейчас страны НАТО оказывают Украине разнообразную военную поддержку и «контролируют действия неонацистов».

    Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Украинскую атаку на Курскую область Патрушев объяснил «предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима».

    Он также отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области. Патрушев подчеркнул, что власти США «регулярно говорят одно, а делают другое». По его словам, без помощи США Украина не посмела бы зайти на территорию России.

    Патрушев указал, что «ложь и провокации» являются «привычными» политическими инструментами для Запада. «Именно американцы в августе 2008 года организовали военную авантюру Саакашвили, хотя утверждали, что не имеют к этому никакого отношения», – заявил он, добавив, что в результате из состава Грузии вышли Абхазия и Южная Осетия. Как полагает Патрушев, «грузинский народ знает, что своими страданиями расплачивается за действия американцев».

    Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область.


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    16 августа 2024, 03:55 • Новости дня
    Отражена атака беспилотников ВСУ на Севастополь

    Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отражении силами ПВО и Черноморского флота атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку вооруженных сил Украины, уничтожены три беспилотника, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что БПЛА сбиты «над акваторией». Гражданские объекты в Севастополе не повреждены.

    Напомним, Развожаев сообщал, что в Севастополе сработала ПВО.

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    16 августа 2024, 10:00 • Новости дня
    Резервы ВСУ уничтожены «Искандером-М» перед отправкой в Курскую область

    Подполье: «Искандером-М» поражены в Кривом Роге техника и личный состав ВСУ перед отправкой в Курскую область

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары «Искандером-М» в районе железнодорожной станции в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, которых должны были направить на передовую в Курскую область, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, нанесено два удара в район станции Червоная около «Криворожстали». Лебедев рассказал, что жители Кривого Рога слышали многочисленные взрывы и видели пожар, передает РИА «Новости».

    Подпольщик сообщил, что были поражены склады с боекомплектами, составы с военной техникой и личный состав ВСУ, который должен был отправиться на подкрепление боевикам в Курскую область.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинская сторона не прекращает снимать свои резервы с других направлений, отправляя их в Курскую область.

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    16 августа 2024, 05:24 • Новости дня
    США выразили обеспокоенность из-за угрозы эскалации на Украине

    Заместитель представителя Пентагона Сингх признала обеспокоенность угрозой эскалации на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    США обеспокоены угрозой эскалации украинского конфликта в связи с действиями вооруженных сил Украины и возможным ответом России, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    «Конечно же мы обеспокоены эскалацией. Если Россия не отвечает на что-то, не означает, что они не могут или не захотят сделать это в будущем», – приводит слова Сингх РИА «Новости».

    Она заявила, что Вашингтон постоянно оценивает риск эскалации, но при этом США не собираются прекращать поддержку Киева в долгосрочной перспективе. Также Сингх сообщила, что Пентагон «пытается узнать больше» о «целях и задачах» нападения ВСУ на Курскую область.

    Сингх сообщила, что США не исключают никаких возможных изменений политики использования американского оружия и его видов украинскими военными с учетом динамики на поле боя. США намерены продолжить адаптировать виды поставляемых Украине вооружений под нужды Киева.

    Напомним, США заявили, что не вовлечены ни в один из аспектов планирования или подготовки атаки вооруженных сил Украины на Курскую область. Однако помощник президента России Николай Патрушев выразил уверенность, что нападение вооруженных сил Украины на Курскую область готовилось при участии НАТО и западных спецслужб. Он отверг заверения США в непричастности к преступлениям Киева в Курской области.

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    16 августа 2024, 06:44 • Новости дня
    Инвалида с тремя пальцами на правой руке мобилизовали в ВСУ пулеметчиком

    Пулеметчиком вооруженных сил Украины стал инвалид без указательного и среднего пальцев на правой руке

    Инвалида с тремя пальцами на правой руке мобилизовали в ВСУ пулеметчиком
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Вадим Гаврощенко, которого российские военные взяли в плен в районе села Прогресс в ДНР, рассказал, что попал в вооруженные силы Украины в ходе мобилизации, хотя у него не было указательного и среднего пальцев на правой руке.

    Гаврощенко потерял пальцы в детстве, он инвалид третьей группы. В декабре в Харьковской области украинская полиция остановила его для проверки документов и отправила в военкомат, поскольку новый закон объявил все отсрочки от призыва недействительными, передает РИА «Новости».

    Он прошел военно-врачебную комиссию и подал в военкомат справку о непригодности. Однако его повторно отправили в поликлинику. «Опять дошел до травматолога, дал он направление на больницу, сделали снимки. Что я понял по его почерку – «придатный к службе» (пригодный к военной службе)», – рассказал Гаврощенко.

    В итоге он попал в 151-ю бригаду ВСУ. «Дали мне пулемет, сказали: «На, будешь пулеметчиком», – сообщил он.

    Напомним, начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Игорь Матвийчук сообщил, что каждый день более 100 мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины в Европу.

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    15 августа 2024, 21:35 • Новости дня
    Глава муниципалитета сообщил о спокойной обстановке в Льговском районе

    Глава Льговского района Курской области сообщил об отсутствии обстрелов в населенных пунктах муниципалитета

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ситуация в Льговском районе Курской области стабильная, обстрелов не зафиксировано, сообщил глава муниципалитета Сергей Коростелев.

    «Обстановка нормальная. Люди работают. Обстрелов нет», – передает ТАСС его слова.

    Льговский район не граничит с Украиной, но находится в непосредственной близости к приграничным Рыльскому и Кореневскому районам. Административный центр – город Льгов – расположен на западе Курской области, в 80 км от Курска.

    Ранее сообщалось о пострадавших в результате обстрела ВСУ кассетными боеприпасами города Льгова.

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    15 августа 2024, 15:35 • Новости дня
    Взрывотехники за сутки очистили от снарядов 2,5 га Курской области

    Взрывотехники за сутки очистили от снарядов 2,5 га территории Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Специалисты-взрывотехники МЧС России за сутки очистили 2,5 га территории Курской области от взрывоопасных предметов, сообщил на пресс-брифинге официальный представитель МЧС РФ Артем Шаров.

    «За сутки было очищено более 2,5 га, а также обезврежено почти 50 боеприпасов», – передает ТАСС его слова.

    МЧС призвало жителей региона не трогать найденные предметы и их части, а в случае обнаружения обращаться в экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что ВС России в последние сутки в Курской области освободили населенный пункт Крупец от ВСУ.

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    Эсэсовцы в ВСУ гордятся издевательствами над русскими

    «Руссише швайне», – кричали в Курской области 74-летнему пенсионеру двое военных ВСУ, одетых в каски с символикой СС. Произошедшее – не первый случай издевательств украинских военных над гражданскими. При этом украинцев никто не заставлял издеваться над пожилым мужчиной: они сами надели каски, записали происходящее на видео и выложили издевательства в интернет. Почему солдаты ВСУ во всем копируют немецких нацистов? Подробности

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    Прошедшая на текущей неделе выставка «Армия-2024» запомнилась целой серией перспективных образцов российского оружия. И одним из самых интересных стал проект малого корвета «Каракурт-Э». Перед нами облик корабля, который способен решить ключевые задачи ВМФ России в ближней морской зоне. О чем идет речь? Подробности

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    США направили HIMARS против Китая

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые выпрашивает Киев. Почему тайваньцам отдан приоритет? Чем отличаются Тайвань и Украина с точки зрения стратегических интересов США? И почему эти интересы делают китайский вариант СВО вопросом времени? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Планы Зеленского на будущее Курской области

      В правительстве Украины заявили о решении создать «зону безопасности» в оккупированной части Курской области России, куда хотят допустить международные организации «для решения гуманитарных задач». Судя по всему, Киеву пришлось поменять свои планы на Курщину, поскольку главная цель операция достигнута не была.

    • Как взрывали «Северный поток». Новая версия

      Прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Одновременно газета The Wall Street Journal выпустила собственное расследование обстоятельств теракта, назвав организатора – бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Как к этому относиться?

    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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