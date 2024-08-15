На Украине призвали к эвакуации из Красноармейска

Tекст: Валерия Городецкая

В видеообращении Добряк заявил, что ситуация на Покровском направлении будет лишь ухудшаться, и рекомендовал жителям покинуть город, передает ТАСС.

«Пожалуйста, не медлите, выезжайте заранее, планово, собирайте вещи. Ситуация только ухудшается, лучше не станет», – сказал он.

Вместе с тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в Донбассе. По его словам, украинские войска предпринимают попытки остановить продвижение сил России в направлении Красноармейска и Дзержинска (украинское название – Торецк).

Ранее Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении.