Недалек тот час, когда у немцев римский салют снова станет обыденным приветствием. Толерантность западных стран к нацизму на Украине приведет к его расцвету в других государствах, и прежде всего в Германии.3 комментария
На Украине призвали к эвакуации из Красноармейска
Глава украинской военной администрации Красноармейска (украинское название – Покровск) Сергей Добряк призвал жителей города эвакуироваться из-за «подошедших вплотную» российских войск.
В видеообращении Добряк заявил, что ситуация на Покровском направлении будет лишь ухудшаться, и рекомендовал жителям покинуть город, передает ТАСС.
«Пожалуйста, не медлите, выезжайте заранее, планово, собирайте вещи. Ситуация только ухудшается, лучше не станет», – сказал он.
Вместе с тем главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации в Донбассе. По его словам, украинские войска предпринимают попытки остановить продвижение сил России в направлении Красноармейска и Дзержинска (украинское название – Торецк).
Ранее Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении.