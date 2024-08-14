Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.16 комментариев
Опрос: «Грузинская мечта» уверенно победит на выборах в парламент
Правящая с 2012 года «Грузинская мечта» уверенно победит на выборах в парламент Грузии 26 октября, свидетельствуют данные социологического опроса центра GORBI, проведенного по заказу телекомпании Imedi, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В опросе приняло участие 1700 респондентов, «Грузинская мечта» получила 59,3% голосов, а партия, основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, «Единое национальное движение» – 13,1%.
Кроме того, согласно опросу, пятипроцентный барьер могут преодолеть еще две оппозиционные партии – «Лело» и «Новые» (соответственно 5,8% и 5,5%).
С такими результатами «Грузинская мечта» получит 107 мандатов, а оппозиция в целом – 43.