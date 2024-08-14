Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.14 комментариев
В ОАК заявили о планах поставлять транспортный Ил-76 за границу
В ОАК заявили о планах поставлять транспортный Ил-76 за границу в 2028 году
Поставки модернизированного транспортного самолета Ил-76ТД-90А зарубежным заказчикам запланированы на 2028 год, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации, входящей в Ростех.
В настоящее время компания «Ил» проводит переговоры с потенциальными эксплуатантами Ил-76ТД-90А как в России, так и за границей, передает ТАСС.
«Этот самолет вызывает значительный интерес у авиакомпаний, особенно у тех, в парке которых уже есть самолеты знаменитого ильюшинского семейства», – отметил управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман.
Предполагаемый портфель заказов – 100 единиц, поставки начнутся в 2028 году.
Ранее политолог Евгений Минченко заявлял, что Ростех справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции.