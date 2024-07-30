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    Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».

    22 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Франция конвертировала свою культуру в похабство

    Вокеизм – это ненависть гопника к ботанику со скрипкой. Гопник осознает существование мира высокой культуры, куда он не вхож, не потому, что его не пустят, а потому что этот мир предполагает интересы, выходящие за пределы простейших удовольствий, и усилия, которые он не может и не хочет прилагать.

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    30 июля 2024, 19:33 • Новости дня

    Эксперт: «Ростех» справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции

    Политолог Минченко: «Ростех» успешно проводит конверсию военных технологий в гражданский сектор

    Эксперт: «Ростех» справился с задачей резкого увеличения выпуска военной продукции
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Ростех» прогрессирует не только в выпуске военной техники, но и в развитии технологий для гражданского сектора. Это ведет к росту ВВП страны, созданию новых рабочих мест и достижению технологического суверенитета России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко, комментируя встречу президента страны Владимира Путина с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

    «За последние два года ОПК России удалось принципиально ускориться в развитии, так как весной 2022 года у нас проявились и возникли определенные дефициты, которые ранее были неочевидны», – пояснил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».  В итоге сложилась ситуация, при которой у российского ОПК были очевидные успехи – например, в области гиперзвукового оружия. А с другой стороны, возникли проблемы в области оснащения войск беспилотниками и артиллерийскими боеприпасами.

    «Насколько я понимаю, эти проблемы были решены за последний год, в том числе благодаря усилиям «Ростеха». Также была проведена перезагрузка и налажен выпуск менее дорогих изделий, но более соответствующих требованиям фронта. В частности, речь идет о бронемашине «Ахмат», созданной по заказу Рамзана Кадырова», – отметил он.

    «В итоге «Ростех», который объединяет в себе большую часть оборонно-промышленного комплекса России, справился с задачей резкого увеличения выпуска прежней продукции и создания новой. То же самое касается и наращивания ремонтных мощностей», – подчеркнул он.

    В целом же, по словам Минченко, российский ОПК стал одним из главных двигателей экономического роста, который способствует росту ВВП страны и создает рабочие места. «Также сейчас важно думать о том, как те технологии, которые внедряются в военной сфере, будут использоваться в мирное время. Это называется конверсией. И «Ростех» по этому направлению тоже выполняет огромную работу», – подчеркнул он.

    «В совокупности все это, а также развитие собственных технологий, и ведет нашу страну к тому, что называется технологическим суверенитетом», – резюмировал Минченко.

    Во вторник глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что по особо востребованным в зоне СВО образцам вооружений исполнение стопроцентное «Мы не сорвали ни одного контракта. Основному заказчику – Минобороны, в 2023 году мы поставили новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М «Прорыв», – сказал он. «В 2023 году «Ростех» отгрузил в войска первую партию 152-миллиметровых самоходных артиллерийских орудий «Мальва», – сказал Чемезов, добавив, что компания начала производство новых БПЛА «Куб» и «Суперкам».

    Говоря о гражданской технике, глава «Ростеха» объявил об импортозамещении десятков тысяч компонентов и изделий. «Что касается двигателестроения, мы уже начали серийно выпускать большую турбину ГТД-110 для тепловых электростанций. Первые у нас работали в опытном режиме на Ивановской станции, они уже практически три года там проработали. Традиционно всегда те турбины, которые закупались у американской General Electric и у немецкого Siemens, это где-то 120–130 МВт. Поэтому мы такую сделали, 110, которая может заменить иностранные», – резюмировал Чемезов.

    28 июля 2024, 17:53 • Новости дня
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    Путин успокоил разбившего бокал иностранного гостя на приеме
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин успокоил иностранного гостя, случайно разбившего бокал с шампанским на приеме в Адмиралтействе после Главного военно-морского парада в Петербурге, сообщили СМИ.

    Российский лидер собрал в Адмиралтействе командиров кораблей из Китая, Алжира и Индии, прибывших в РФ по случаю Дня ВМФ, а также командующих морскими силами дружественных стран, в частности Азербайджана, Алжира, Вьетнама, Гвинеи, Джибути, Египта, Камеруна, Намибии, Катара, пишет «Московский комсомолец».

    После того, как Путин поздравил иностранных моряков с праздником и поблагодарил за участие в мероприятии, гостям стали разносить шампанское. Один из иностранцев случайно разбил бокал. Громкий стук привлек внимание президента. Увидев, что гость пытается собрать осколки с паркета, Путин его остановил. «У нас не принято, это на счастье», – пояснил он.

    Ранее Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге.

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    28 июля 2024, 11:53 • Новости дня
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    Путин предупредил об ответе на размещение американских вооружений в Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае развертывания США вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    Путин обратил внимание на заявления администрации США и правительства Германии о планах размещения с 2026 года американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности в Германии. «В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

    «В случае реализации Соединенными Штатами Америки подобных планов будем считать себя свободными от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, включая повышение возможностей береговых войск нашего Военно-морского флота», – отметил российский лидер.

    «Ситуация напоминает события времен холодной войны», – добавил он. По его словам, в зоне досягаемости окажутся важные российские объекты, а полетное время к целям на нашей территории составит порядка 10 минут, пишет ТАСС.

    Глава государства заявил, что разработка ряда систем РСМД находится на завершающейся стадии, Россия будет принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    30 июля 2024, 14:12 • Новости дня
    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
    Чемезов рассказал Путину о применении беспилотников Ростеха в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации успешно применяют беспилотные летательные аппараты «Суперкам», доложил руководитель Ростеха Сергей Чемезов президенту Владимиру Путину.

    БПЛА «Суперкам» – это новая версия дрона, существует как разведывательный тип беспилотника, так и тип камикадзе, сказал глава госкорпорации президенту, передает ТАСС.

    Он добавил, что производство аппаратов удалось наладить за пять месяцев, цех занимает свыше 30 тыс. квадратных метров. «И они сегодня очень хорошо используются в зоне СВО», – подчеркнул Чемезов.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава Ростеха выступит у Путина с ежегодным докладом.

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    28 июля 2024, 13:06 • Новости дня
    Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру
    Путин: Когда военные разных стран собираются вместе, они стремятся к миру
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудничество военных разных стран свидетельствует об их стремлении к миру, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если военные люди, тем более люди с особым характером – военные моряки, собираются вместе, это очень хороший знак. Это знак того, что люди, которые собираются, военные люди, которые собираются вместе, они стремятся к миру, они стремятся к сотрудничеству, взаимопониманию», – передает ТАСС слова Путина на встрече с главами иностранных делегаций, принимающих участие в праздновании Дня ВМФ России.

    Ранее президент России Владимир Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

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    29 июля 2024, 12:23 • Новости дня
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    Путин поздравил Мадуро с переизбранием президентом Венесуэлы
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на высший пост в Боливарианской республике, сообщила пресс-служба Кремля.

    Поздравление Путина опубликовано в Telegram-канале Кремля. В нем российский лидер отметил, что российско-венесуэльские отношения носят характер стратегического партнерства.

    «Уверен, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка», – говорится в поздравлении.

    Путин подтвердил готовность к продолжению конструктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

    Он также заключил, что Мадуро всегда желанный гость на российской земле.

    Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам обработки 80% протоколов набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах.

    При этом оппозиция Венесуэлы отказалась признавать победу Мадуро на выборах. А в США усомнились, что итоги выборов в Венесуэле «отражают волю народа». Аргентина также не признает победу Николаса Мадуро на выборах президента Венесуэлы, так как считает, что действующее правительство якобы проиграло выборы, заявил президент страны Хавьер Милей. Перу и Коста-Рика тоже отказались признавать результаты выборов в Венесуэле.

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    28 июля 2024, 12:35 • Новости дня
    Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
    Патриарх Кирилл назвал Путина первым православным президентом России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Владимира Путина первым по-настоящему православным президентом России.

    Патриарх Кирилл отслужил литургию в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре.

    По его словам, в день празднования памяти святого равноапостольного князя Владимира, мы молимся особенно за нашего президента Владимира Путина, передает РИА «Новости». «Сегодня его день ангела. Это – по-настоящему первый православный президент», – сказал он после литургии в Александро-Невской лавре.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством.

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    29 июля 2024, 18:10 • Новости дня
    Путин одобрил договор об общем энергорынке России и Белоруссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин распорядился подписать договор о создании объединенного энергетического рынка РФ и Белоруссии, документ опубликован на портале правовой информации.

    Как говорится в распоряжении, Путин предписал принять предложение российского правительства о подписании договора о формировании общего энергорынка России и Белоруссии и считать целесообразным осуществить подписание документа на высшем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок.

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    28 июля 2024, 10:59 • Новости дня
    Путин прибыл на парад ВМФ России в Санкт-Петербурге

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости, передает источник с места событий.

    Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной части. К участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, сообщил источник РИА «Новости».

    Завершится парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии. Кроме того, парады ВМФ пройдут в акваториях главных баз Северного, Балтийского, Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

    Праздничные мероприятия завершатся вечером праздничным салютом над Невой у Петропавловской крепости.

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    28 июля 2024, 11:43 • Новости дня
    Путин: Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми ракетами
    Путин: Россия продолжит оснащать флот гиперзвуковыми ракетами
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия продолжит наращивать обеспечение сил Военно-морского флота, заявил президент РФ Владимир Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге.

    «Мы продолжим наращивать обеспечение надводных и подводных сил, морской авиации, оснащать корабли высокотехнологичными средствами нового поколения и гиперзвуковыми ракетными комплексами», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также подчеркнул, что военно-морское образование в России сохраняет традиции и лучшие качества моряков, а также в целом одно из лучших и прогрессивных.

    По его словам, российских моряков отличает «поистине священное отношение к Родине, их самоотверженность и непреклонный характер, верность присяге, данному слову и морскому братству», они сохраняют «неизменную крепость духа, дисциплину и выучку», пишет ТАСС.

    Ранее Путин поздравил моряков и всех граждан с Днем Военно-морского флота и отметил гордость за страну как за морскую державу.

    В воскресенье Путин прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    29 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко

    Песков: Путин обсудил с Лукашенко торгово-экономическое сотрудничество и безопасность

    Кремль назвал темы переговоров Путина и Лукашенко
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на переговорах все вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, обсуждались вопросы, связанные с двусторонними отношениями, в частности, торгово-экономическое сотрудничество и вопросы безопасности, передает ТАСС.

    «Весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», – сказал Песков.

    Ранее президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко договорились к заседанию Высшего госсовета Союзного государства, которое состоится осенью, закрыть все проблемные вопросы и по линии совбезов, и по темам правительства.

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    29 июля 2024, 18:14 • Новости дня
    Эксперт назвал беспрецедентными масштабы жилищного строительства в ДНР

    Малькевич: В Донбассе идет самая масштабная стройка нашего времени

    Эксперт назвал беспрецедентными масштабы жилищного строительства в ДНР
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия, несмотря на боевые действия, ведет сейчас масштабное жилищное строительство в ДНР и воссоздает практически с нуля инфраструктуру региона. При этом республика уже значительно повысила уровень отчислений в федеральный бюджет, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

    «Обеспечение безопасной и комфортной жизни в Донбассе – это приоритет России. Поэтому в регионе, несмотря на боевые действия, идет самая масштабная стройка нашего времени, вся инфраструктура создается почти с нуля», – рассказал Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    По его словам, Донбасс для президента России – зона личной ответственности. «Путин всегда на связи с регионом, следя за восстановлением целых городов, строительством и ремонтом социальных учреждений, транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Я только в этом году был в ДНР раз десять и лично вижу беспрецедентные темпы строительства», – сказал он.

    «Важнейшая задача на будущее – это устранение военных угроз, а также экономическая интеграция и развитие Донбасса. У региона огромные перспективы, серьезный потенциал в промышленности и сельском хозяйстве», – отметил собеседник. Он также добавил, что в этом году ожидается 30% рост отчислений региона в федеральный бюджет.

    «При этом Россия всегда помогала Донбассу начиная с 2014 года. Сегодня идет активная работа по интеграции ДНР в правовое, социальное и экономическое пространство страны. В целом же восстановление новых регионов – это яркий символ созидательного характера народа России», – подчеркнул Малькевич.

    В понедельник президент Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, обсудив социально-экономическое развитие региона, уровень жизни в котором нужно повысить до среднероссийских показателей к 2030 году.

    «Интеграционные процессы продолжаются, и есть уже определенные достижения. И характерно об этом могут говорить поступления в бюджет – как налоговые, так и неналоговые. Если за прошлый год 54 млрд поступило в бюджет – и это в два раза превысило наши планы на начало года, – сегодня можно говорить, что уже за первое полугодие в бюджет поступило практически 33 млрд», – сказал Пушилин. По его словам, это дает основание рассчитывать, что к концу года республика выйдет на более 70 млрд поступлений в бюджет, что на на 30% больше, чем в прошлом году.

    «Что касается строительства. Сейчас это, скажем так, локомотив в развитии нашей экономики – объективно, потому что стройка развернута очень серьезная. Мы все-таки делаем акцент на строительство коммерческого жилья и за внебюджетные средства. Соответственно, ваше решение по двухпроцентной льготной ипотеке приносит свои результаты», – сообщил он Путину. Глава региона рассказал, что если раньше инвесторы с опаской заходили в регион, то теперь среди них наблюдается конкуренция за новые площадки на территории Донецка, Макеевки, Енакиево. «Нам приходится выбирать, смотреть, сравнивать проекты», – пояснил Пушилин.

    В то же время Путин обратил внимание на аварийное жилье и водоснабжение в ДНР, так как почти треть жилья в ДНР является аварийным. Это связано не только с боевыми действиями, но и с тем, что жилой фонд находился десятилетиями без ремонта. «На эти темы вас прошу обратить внимание и обращаю всегда внимание правительства», – подчеркнул глава государства.

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    28 июля 2024, 12:51 • Новости дня
    Путин встретился с иностранными гостями парада ВМФ в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин встретился с иностранными гостями Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге, сообщили СМИ.

    Отмечается, что встреча проходит в здании Адмиралтейства, передает РИА «Новости». Делегации иностранных государств регулярно бывают на параде ВМФ.

    Ранее Путин во время Главного военно-морского парада в День ВМФ в Петербурге поприветствовал экипажи кораблей Китая, Алжира и Индии. В воскресенье российский лидер прибыл на парад ВМФ России в Петербурге, глава государства находится в Петропавловской крепости.

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    28 июля 2024, 10:25 • Новости дня
    Патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем Крещения Руси

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента России Владимира Путина с Днем Крещения Руси и тезоименитством, отметив, что сегодня власть и церковь вместе укрепляют традиционные ценности в жизни российского общества.

    Как заявил Патриарх в поздравлении, разделяя ответственность за благополучие народа и Отечества, власть и церковь ныне совместно укрепляют традиционные духовно-нравственные ценности в жизни российского общества и служат патриотическому воспитанию молодого поколения, передает ТАСС.

    В поздравлении глава РПЦ также отметил личный вклад Путина «в развитие этого доброго и плодотворного диалога».

    Как подчеркнул Патриарх, выбор православной веры князем Владимиром заложил «прочный фундамент русской государственности, на века определил ценностные основы и вектор развития восточнославянской цивилизации». Глава РПЦ пожелал президенту крепкого здоровья и успехов в служении на посту лидера России.

    Патриарх Кирилл также обратился с поздравлениями к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, подчеркнув, что принятие христианства «определило дальнейшую судьбу славянских стран», а на «прочном фундаменте» православной веры сформировалась богатая культура братских народов России и Белоруссии, их идентичность. Патриарх выразил надежду на продолжение сотрудничества Белорусского экзархата с органами госвласти и уверенность в том, что развитие взаимодействия и впредь будет способствовать утверждения духовно-нравственных ценностей в жизни общества. Он пожелал белорусскому президенту крепкого здоровья, душевных сил и успехов в дальнейших трудах на пользу страны.

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    28 июля 2024, 10:46 • Новости дня
    Историк: «Новый Херсонес» стал символом духовного возрождения России

    Историк Кармазина: «Новый Херсонес» станет центром притяжения для туристов и паломников со всего мира

    Историк: «Новый Херсонес» стал символом духовного возрождения России
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Комплекс «Новый Херсонес» – это живое пространство, которое станет символом возрождения России и центром притяжения для туристов и паломников со всего мира, сказала газете ВЗГЛЯД историк Наталья Кармазина. Напомним, 28 июля в России отмечается День крещения Руси и в этот же день состоится церковное освящение комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.

    «Новый Херсонес» является символом духовного возрождения в России, которым подчеркивается важность православных традиций и ценностей. Он создан в рамках курса президента Владимира Путина, сделавшего наши духовно-нравственные основы важной частью госполитики», – отметила Наталья Кармазина, директор филиала Российского общества «Знание» в Крыму, проректор КФУ им. Вернандского.

    «Уже второе тысячелетие православие является стабилизирующим фактором нашей страны. Развитие письменности, образования, культуры и науки не было бы возможно без созидательной функции православия. Создание комплекса «Новый Херсонес» отражает значимость христианских основ нашей государственности. Это помогает сохранить и изучать историческое наследие Херсонеса Таврического, делая его доступным для широких кругов», – добавила она.

    По словам собеседницы, «Новый Херсонес» станет центром притяжения для туристов и паломников, что даст приращение развитию культурной инфраструктуры Крыма. «Новый Херсонес» – это широкомасштабный культурно-просветительский центр, который становится важной точкой притяжения для людей со всего мира», – подчеркнула Кармазина.

    «В комплекс входят музей христианства, музей античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, первый Храм-парк под открытым небом, современный амфитеатр «Грифон-арена» на 1200 мест. Масштаб «Херсонеса» подтверждает статус России как ведущего центра христианства и является маркером правильного развития нашей страны», – указала собеседница.

    Кроме того, «Новый Херсонес» – «это не просто комплекс зданий, а живое пространство, где есть все условия для реализации образовательных и просветительских событий и мероприятий». «Они будут способствовать формированию у молодых людей представлений о российской идентичности, о ценностях России и ее месте среди других стран и цивилизаций», – резюмировала спикер.

    Напомним, 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира и День крещения Руси проходит церковное освящение музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.

    Херсонес Таврический – один из древнейших городов на территории России, основанный в V веке до н. э.

    Сердцем древнего города является Свято-Владимирский собор, возведенный в XIX веке на месте храма, в котором крестился святой равноапостольный князь Владимир. Разрушенный в годы Великой Отечественной войны, переживший неудачную реставрацию в 1990-е годы, сегодня он вновь открывает свои двери для прихожан и туристов.

    Строительство объектов «Нового Херсонеса» началось в 2022 году и было завершено в короткие сроки – чуть более чем за полтора года, при этом, по свидетельству приемочной комиссии, без ущерба для качества строительства. Путин назвал Херсонес сакральным и очень важным местом для России.

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    29 июля 2024, 18:35 • Новости дня
    Мединский вошел в состав комиссии по госнаградам

    Путин обновил состав комиссии по государственным наградам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин обновил состав комиссии по государственным наградам, включив в него помощника главы государства Владимира Мединского.

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. В состав комиссии вошли Владимир Мединский, замминистра транспорта Константин Пашков, замминистра финансов Елена Яковлева, передает ТАСС.

    Отмечается, что своим указом глава государства исключил из состава комиссии замминистра финансов Павла Кадочникова, бывшего советника президента РФ, а ныне генерального директора Государственного музея Л. Н. Толстого Владимира Толстого, бывшего гендиректора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимира Урина и бывшего замминистра транспорта Игоря Чалика.

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