Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.12 комментариев
В Киеве сочли отвлекающим маневром переброску белорусских сил к границе с Украиной
СНБО: Белоруссия перебрасывает силы к границе с Украиной, чтобы помочь России
Стягивание белорусских сил к границе с Украиной может быть попыткой отвлечь украинские войска на это направление, заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.
Коваленко отметил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может таким образом предусматривает любые провокации, и помочь России, отвлекая ВСУ на этом направлении, пишет РБК.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что подразделения спецназа и ракетных войск Белоруссии направлены в район украинской границы.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.