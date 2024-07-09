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    9 июля 2024, 03:52 • Новости дня

    Дроны атаковали населенные пункты Белгородской области

    Tекст: Максим Попов

    ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области. В селе Новая Таволжанка ранение получил мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями ног доставили в городскую больницу Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, в результате обстрела Шебекино были повреждены линии электропередачи, из-за чего в городе частично нарушено электроснабжение. В Грайворонском городском округе также произошло аварийное отключение электроэнергии, сообщается в Telegram-канале.

    Жители нескольких улиц города Грайворон, сел Гора-Подол, Глотово, Козинка, Безымено и Заречье-Первое временно остались без света. Кроме того, отключение сохраняется в селах Дроновка и Пороз. В поселке Прилесье Краснояружского района после атаки дрона-камикадзе был полностью разрушен частный жилой дом, отметил Гладков.

    Напомним, в ночь на вторник в результате атаки ВСУ на Белгород погиб человек.



    8 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3

    Военный аналитик Рожин: Попытки Украины угнать российские военные самолеты обходятся противнику слишком дорого

    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бомбардировщик Ту-22М3 нужен был Киеву для пиар-акции, но российские спецслужбы переиграли противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ.

    «Украинские спецслужбы предпринимают уже не первую попытку угнать российскую авиатехнику. Так, в июле 2022 года целью противника были бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолеты», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    Еще одна попытка была предпринята в августе 2023 года. «Летчик-предатель Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Мы помним, как его в Испании убили неизвестные, то есть судьба перебежчика оказалась незавидной», – добавил собеседник. Он отметил, что СБУ действует по одной и той же схеме: пытается найти «слабого человека», затем запугать его или мотивировать, подкупить гражданством третьей страны и деньгами.

    Так произошло и в этот раз: украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии, указал Рожин. «Пилот доложил об этом куда следует, и к делу подключились российские спецслужбы. Они контролировали процесс общения и начали так называемую оперативную игру. Для противника все выглядело так, будто их операция идет успешно, но на самом деле они действовали по нашему сценарию», – детализировал аналитик. 

    Эксперт напомнил, что российские – а ранее советские – спецслужбы обладают большим опытом проведения подобных операций. Среди наиболее ярких он выделил операции «Березино» и «Трест». «Сейчас же во время общения с представителями украинской разведки удалось не только сорвать попытку угона бомбардировщика, но и вытянуть из противника информацию. В результате нам удалось переиграть оппонентов: вместо российского самолета ВСУ получили болезненный «прилет» – наши военные нанесли удары по аэродрому Озерное», – указал собеседник.  

    На этом фоне Рожин высоко оценил работу российской контрразведки. «Цена попыток угона наших самолетов обходится им слишком дорого», – акцентировал он. Тем не менее эксперт не исключает, что противник продолжит применять свою схему.

    «Наш бомбардировщик Ту-22М3 нужен был ВСУ для пиара. Операция, завершись она успехом для Украины, стала бы инструментом пропаганды, направленной в первую очередь на западную аудиторию. А вот использовать ракетоносец в военных целях они вряд ли могли бы. Скорее всего, Киев перегнал бы Ту-22М3 на Запад для дополнительного изучения», – заключил Рожин.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком, где видно, что оппоненты угрожали ему.

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    8 июля 2024, 16:36 • Новости дня
    Минобороны: Разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО
    Минобороны: Разрушения в Киеве вызваны падением украинской ракеты ПВО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    В ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, сообщили в МИД РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Также отмечается, что «заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам абсолютно не соответствуют действительности».

    «Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города», – говорится в заявлении.

    Ранее сообщалось, что авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в последние сутки уничтожили три пусковые установки РСЗО и до 10 иностранных специалистов, обслуживающих эти системы.

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    8 июля 2024, 18:44 • Новости дня
    ВС России уничтожили нанесшие удар по Севастополю установки РСЗО HIMARS

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковые установки РСЗО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которыми был нанесен удар по Севастополю 23 июня, сообщили в Минобороны России.

    Сообщается, что операторы БПЛА вскрыли передвижение и занятие скрытых позиций трех пусковых установок РСЗО HIMARS в лесополосе у населенного пункта Клапая Херсонской области. ВС РФ нанесли по ним удар расчетами ОТРК «Искандер», передает ТАСС.

    В ведомстве добавили, что этими установками был нанесен удар по Севастополю 23 июня.

    Напомним, днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь американскими ракетами ATACMS, погибли четыре человека, в том числе двое детей.

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    9 июля 2024, 00:28 • Новости дня
    Серия громких взрывов прозвучала в Белгороде

    Tекст: Максим Попов

    В Белгороде прозвучала серия громких взрывов фоне объявленной ракетной опасности.

    Над центральной частью города поднимается столб дыма, передает РИА «Новости».

    Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, в регионе повторно запущена сирена ракетной опасности.

    Минобороны сообщило, что над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник.

    По свидетельствам очевидцев, в жилых районах города - большое скопление машин скорой помощи, присутствуют сотрудники спасательных служб. В какой-то момент собравшихся призвали разойтись в укрытия, затем прозвучал еще один взрыв.

    Напомним, до этого ВСУ трижды атаковали город Шебекино в Белгородской области.

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    8 июля 2024, 05:13 • Новости дня
    Военкомы начали использовать «скорые» для отлова призывников на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Украинские военкомы используют машины скорой помощи для отлова мужчин призывного возраста, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, украинское сопротивление часто присылает фотографии карет скорой помощи с военными номерами. В них сидят сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и отлавливают людей по городам Украины, передает РИА «Новости».

    Также Сергей Лебедев отметил, что есть много фотографий, сделанных в разных городах Украины, на которых видны «скорые», стоящие рядом с военкоматами в Одессе.

    Кроме того, координатор николаевского подполья рассказал, что в Одессе сотрудники военкоматов начали приезжать на вызовы такси, а также расспрашивать о родителях маленьких детей, играющих на площадках возле дома.

    Напомним, в конце июня подпольщики сообщили о связи гуманитарных организаций с военкомами на Украине.


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    8 июля 2024, 07:44 • Новости дня
    Дело о госизмене завели в Якутии после перевода криптовалюты ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Житель Якутии стал фигурантом уголовного дела о госизмене после перевода денег в криптовалюте в поддержку украинских военных, сообщает пресс-служба управления ФСБ России в регионе.

    Как сообщила пресс-служба, ФСБ России возбудила дело в отношении 36-летнего жителя Мирнинского района по статье «Государственная измена», передает РИА «Новости».

    Там добавили, что был задержан мужчина, переводивший деньги в адрес украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией, его деятельность запрещена на территории России) с использованием криптовалюты.

    Как пояснили в УФСБ, злоумышленник вступил в группу террористической организации, открытую в социальной сети, где получил от украинских кураторов инструкцию по переводу денежных средств в криптокошелек вражеского подразделения.

    «В настоящее время фигурант уголовного дела полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сотрудничает со следствием», – добавили в пресс-службе.

    Ранее ФСБ задержала участника ЛСР за подготовку терактов в Брянске.

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    8 июля 2024, 22:20 • Новости дня
    ВСУ трижды атаковали гражданские объекты в Белгородской области
    ВСУ трижды атаковали гражданские объекты в Белгородской области
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска трижды обстреляли город Шебекино. В результате обстрела пострадали четверо мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «Двое мужчин с осколочными ранениями рук и ног были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Еще двое были госпитализированы в Шебекинскую центральную районную больницу», – отметил глава региона в своем Telegram-канале.

    Кроме того, были повреждены административные и складские здания пяти предприятий. На некоторых зданиях повреждены крыши гаражей и ограждения. В нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, в трех частных строениях повреждены фасады и заборы. Также были зафиксированы повреждения у 11 легковых автомобилей и четырех автобусов. Пострадали линии электропередачи.

    Как отметил Гладков, перед обстрелом Шебекино украинские войска атаковали несколько сел в Белгородской области. От налетов дронов пострадали села Муром, Вознесеновка и поселок Красное.

    Напомним, в результате обстрела ВСУ села Никольское в Белгородской области погибли три человека.


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    9 июля 2024, 03:36 • Новости дня
    Антонов обвинил США в замалчивании инцидента с ударом по больнице в Киеве

    Tекст: Максим Попов

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в США умалчивают о ракетном ударе по больнице в Киеве, чтобы использовать эту ситуацию для новых поставок оружия.

    «В США лицемерно замалчивают, что удар по гражданской инфраструктуре был нанесен украинской ракетой ПВО. Мы уже не раз видели, как киевский режим нагло перекладывает ответственность за свои варварские действия на Россию», – приводит РИА «Новости» слова российского дипломата.

    Напомним, после массированной атаки по объектам ВПК в столице Украины, в Киеве заявили, что Россия специально нанесла удары по детской больнице.

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    8 июля 2024, 07:25 • Новости дня
    МО: Два БПЛА уничтожены за ночь над Белгородской и Воронежской областями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО уничтожили два беспилотника за ночь над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, силами ПВО уничтожены два БПЛА уничтожены над территориями Белгородской и Воронежской областей, передает ТАСС.

    Ранее средства ПВО сбили несколько украинских беспилотников в Воронежской области.

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    9 июля 2024, 00:50 • Новости дня
    В результате атаки ВСУ на Белгород погиб человек

    Tекст: Максим Попов

    В результате атаки ВСУ на Белгород один человек погиб, несколько домов получили повреждение.

    На место событий приехал губернатор Вячеслав Гладков, который пообщался с местными жителями и оценил ущерб, передает ТАСС.

    По его словам, на подлете к городу было сбито несколько украинских БПЛА.

    Напомним, в ночь на вторник в Белгороде прозвучала серия громких взрывов.


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    8 июля 2024, 23:34 • Новости дня
    ВСУ порядка 20 раз атаковали Курскую область за день

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска атаковали порядка 20 населенных пунктов Курской области за день, сообщил губернатора региона Алексей Смирнов.

    «В течение дня неоднократно обстреливались поселки Краснооктябрьский, Новый Путь и Теткино Глушковского района, село Гордеевка Кореневского района, села Заолешенка и Мартыновка, а также деревня Куриловка Суджанского района, село Артюшково и хутор Красный Пахарь Рыльского района», – написал Смирнов в своем Telegram-канале.

    По его словам,  в результате атак БПЛА загорелась крыша Суджанской районной больницы. В селе Мартыновка осколками повреждены три домовладения. Повреждения также получили гаражи здания администрации Суджанского района и ветеринарного техникума, пострадавших нет.

    Напомним, накануне в Курской области была объявлена ракетная опасность.


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    9 июля 2024, 01:30 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Белгород получило повреждение офисное здание

    При атаке ВСУ на Белгород получило повреждение офисное здание завода «Энергомаш»

    Tекст: Максим Попов

    Здание завода «Энергомаш», на котором производят электротехническую продукцию, повреждено в результате атаки ВСУ на Белгород.

    По имеющейся информации, в здании бизнес-центра, расположенного на территории предприятия, повреждены окна, двери и вывеска. В момент атаки в помещении находился охранник, который не пострадал, передает ТАСС.

    Напомним, при атаке ВСУ на Белгород погиб человек.


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    9 июля 2024, 01:39 • Новости дня
    Гладков призвал жителей Белгородской области отправлять детей в летние лагеря

    Tекст: Максим Попов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона с призывом отправлять детей в летние лагеря из-за сложной обстановки в регионе.

    «Чем больше детей мы отправим в летние лагеря, тем безопаснее будем себя чувствовать. Мы не знаем, что будет завтра. Пока ситуация не улучшилась», – приводит РИА «Новости» слова Гладкова.

    Напомним, в ночь на вторник ВСУ нанесли удар по Белгороду, в результате которого погиб мирный житель. Повреждения получили жилые и офисные здания.


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    9 июля 2024, 01:53 • Новости дня
    Система ПВО сбила украинские беспилотники в Воронежской области

    Tекст: Максим Попов

    Несколько украинских БПЛА самолетного типа уничтожено в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    По словам Гусева, пострадавших и разрушений нет, говорится в Telegram-канале главы региона.

    Напомним, накануне в небе над Воронежской областью также сбили БПЛА.


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    9 июля 2024, 03:18 • Новости дня
    Два трансформатора загорелись в Ростовской области после атаки БПЛА

    Tекст: Максим Попов

    В результате воздушной атаки БПЛА в Родионово-Несветайском районе Ростовской области произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По словам Голубева, массированная атака беспилотников началась в районе 02:00 мск. Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков воздушных целей в различных районах региона, говорится в Telegram-канале губернатора.

    Также сообщается, что в Ростове-на-Дону на месте падения фрагментов БПЛА произошло возгорание сухой травы, пожар оперативно ликвидирован.

    Напомним, на прошлой неделе после атаки ВСУ на Ростовскую область вспыхнули пожары.


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