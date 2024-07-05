Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.2 комментария
Путин и Орбан начали встречу в Москве
В пятницу во второй половине дня в Москве началась встреча президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана.
Глава российского государства рассчитывает на переговорах узнать детали плана Орбана по урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».
Путин отметил, что ознакомит Орбана с деталями предложений российской стороны по мирному урегулированию на Украине.
«У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», – цитирует Путина ТАСС.
На встрече также присутствует венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, она проходит в Кремле.
Сам венгерский премьер отмечал, что прибыл в Москву с «мирной миссией».