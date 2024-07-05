Путин и Орбан начали встречу в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Глава российского государства рассчитывает на переговорах узнать детали плана Орбана по урегулированию на Украине, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что ознакомит Орбана с деталями предложений российской стороны по мирному урегулированию на Украине.

«У нас будет, надеюсь, возможность обменяться соображениями по поводу двусторонних отношений в этой непростой ситуации. И, конечно, поговорить о перспективах развития самого крупного европейского кризиса, я имею в виду на украинском направлении», – цитирует Путина ТАСС.

На встрече также присутствует венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, она проходит в Кремле.

Сам венгерский премьер отмечал, что прибыл в Москву с «мирной миссией».