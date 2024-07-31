Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Подоляк: Украине выгоден «туман войны» в вопросе поставок F-16
Украинские власти не намерены официально заявлять о поступлении истребителей F-16, им выгоден «туман войны», заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.
Украина не намерена комментировать поступление F-16, поскольку для нее – это «фактор выживания», сказал Подоляк в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.
Он добавил, что Запад также не давал официальных заявлений по этому поводу, и отметил, что киевскому режиму удобен «туман войны» в вопросе о поставках этих истребителей.
Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО.