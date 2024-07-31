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    Орбана связали с «русскими диверсантами»
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Ради хороших отношений с Польшей Зеленский предаст бандеровцев

    Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина стала инструментом борьбы внутри Европы

    Удар «Дружбой» по Венгрии и Словакии знаменует начало открытой верхнеуровневой борьбы внутри ЕС. Фактически – это скрытые санкции против двух членов Евросоюза с использованием прокси в лице Украины.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мадуро прошел «на тоненького»

    Венесуэльский режим очевидно стареет. Становится все более «тусклым» и «грустным», все менее похожим на искрящийся идеями (как к ним не относись) справедливости чавизм.

    7 комментариев
    31 июля 2024, 23:39 • Новости дня

    Подоляк: Украине выгоден «туман войны» в вопросе поставок F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти не намерены официально заявлять о поступлении истребителей F-16, им выгоден «туман войны», заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.

    Украина не намерена комментировать поступление F-16, поскольку для нее – это «фактор выживания», сказал Подоляк в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

    Он добавил, что Запад также не давал официальных заявлений по этому поводу, и отметил, что киевскому режиму удобен «туман войны» в вопросе о поставках этих истребителей.

    Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО.

    31 июля 2024, 03:28 • Новости дня
    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину

    Рябков сообщил о направленном Белоусовым главе Пентагона Остину «серьезном предостережении»

    МИД рассказал о «серьезном предостережении» Белоусова Остину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны России Андрей Белоусов направил очень серьезное предостережение шефу Пентагона Ллойду Остину, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

    Комментируя «недавний контакт министров обороны», Рябков отметил, что все контакты с США «на уровне выше среднего по государственным и дипломатическим меркам» совершаются в «сугубо утилитарных целях», передает ТАСС.

    В частности, Вашингтону «было направлено очень серьезное предостережение». Речь шла о «возможных новых провокациях со стороны Киева». Подчеркивается, что они «немыслимы без прямого содействия Вашингтона».

    Как пояснил Рябков, предупреждение направили, чтобы не допустить «дальнейшей опасной эскалации, чреватой последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

    Напомним, New York Times сообщала, что Белоусов и Остин 12 июля в телефонном разговоре обсудили готовящуюся «тайную операцию» Украины против России. По данным газеты, Пентагон позднее «связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».

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    31 июля 2024, 02:27 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией

    Советник главы офиса Зеленского заявил о готовности Киева к переговорам с Москвой с опорой на международное право

    В офисе Зеленского назвали условие переговоров с Россией
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

    Подоляк пояснил, что Киев выражает готовность к переговорам, чтобы «правильно себя позиционировать». По его словам, «Украина готова к переговорам – это главный пункт», передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Однако, как подчеркнул Подоляк, «пункт номер два – на каких условиях, на каких основаниях будут проходить переговоры». Он сказал, что Украина «четко» заявляет о намерении «вести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию». При этом главным в данной «концепции» Киев считает «территориальную целостность и субъектность», суверенитет государства.

    Напомним, на прошлой неделе Подоляк высказался против заключения мирного соглашения с Россией и назвал подписание такого соглашения «сделкой с дьяволом».

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    31 июля 2024, 01:58 • Новости дня
    Украинские войска атаковали Курскую и Брянскую области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую и Брянскую области, сообщили руководители регионов Алексей Смирнов и Александр Богомаз.

    Смирнов сообщил в Telegram, что в Курском районе после атаки ВСУ начался пожар на одном из объектов.

    В Брянской области силами ПВО сбит украинский беспилотник, сообщил в Telegram Богомаз.

    Напомним, обстрелу со стороны вооруженных сил Украины подвергся город Шебекино в Белгородской области.

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    31 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новые взрывы произошли в Киеве, также взрывы прогремели в Киевской области Украины, сообщили украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Броварах и Борисполе, а также в Житомирской области Украины и подконтрольном украинским войскам Херсоне, передает РИА «Новости».

    Воздушная тревога действовала на всей территории Украины, сейчас она продолжает звучать в Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что по Украине нанесен «массированный удар», для этого были задействованы ракетоносцы Ту-95МС, истребитель МиГ-31 и 45 «Гераней».

    Напомним, уже сообщалось о взрывах в Киеве, в городе Белая Церковь (Киевская область), в районе города Полтавы (Полтавская область), в районе города Вознесенска (Николаевская область), в Павлограде (Днепропетровская область), а также о нескольких сериях взрывов в Харькове.

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    31 июля 2024, 20:44 • Новости дня
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    Зеленский допустил референдум на Украине по передаче территорий России
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский допустил проведение на Украине референдума об условиях завершения конфликта, так как считает, что «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства.

    Об этом Зеленский заявил в интервью французской газете Le Monde, передает «Лента.ру». При этом, по его мнению, проведение референдума является «не самым лучшим» решением, так как передача территорий России станет «победой» для Москвы.

    Зеленский также заявил, что весь мир и он сам хочет, чтобы российская сторона приняла участие в новом «саммите мира» по Украине, передает РИА «Новости».

    «Большая часть мира сегодня говорит, что Россия должна быть представлена на втором саммите, в противном случае мы не достигнем жизнеспособных результатов. А так как весь мир хочет, чтобы они были за столом переговоров, мы не можем быть против», – сказал он.

    Ранее Зеленский анонсировал обсуждение территориальной целостности Украины с союзниками.

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    31 июля 2024, 09:35 • Новости дня
    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами

    Активистка рассказала о планах оппозиции атаковать Белоруссию дронами и радиоактивными веществами

    Tекст: Александра Юдина

    Активистка белорусской оппозиции Ольга Тишкевич раскрыла подробности планов уехавших в Литву радикальных оппозиционеров, готовящих диверсии с использованием дронов и радиоактивных веществ, нацеленные как на Белоруссию, так и на Украину.

    По ее словам, работавший в Институте биоорганической химии НАН Белоруссии экс-ученый Олег Дорошкевич разработал план по использованию дронов для распыления радиоактивных веществ над территорией Украины и Белоруссии, передает РИА «Новости».

    В частности, целью этих действий является не только нанесение вреда, но и последующее восстановление зараженных земель по разработанной Дорошкевичем методике.

    К этому плану присоединился сторонник насильственной смены власти в Беларуси Юрий Косач, который даже посетил литовский авиазавод, производящий оборудование для распыления удобрений.

    Тишкевич добавила, что никто из оппозиционеров не задумывался о потенциальных катастрофических последствиях своих действий.

    Кроме того, активистка рассказала о планах оппозиционеров по нанесению ударов по Белоруссии с помощью дронов.

    Так, речь шла о возможной атаке на Белорусскую АЭС. По ее словам, один из оппозиционеров, Павел Белютин, сообщил ей о приобретении более 20 дронов для этих целей.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Белоруссия начала готовиться к украинской провокации большого размаха.

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    31 июля 2024, 04:54 • Новости дня
    Подорвавший железную дорогу под Рязанью признался в атаке на военный аэродром

    Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики признался в атаке на военный аэродром Дягилево

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал свою вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году, также признался в атаке на военный аэродром Дягилево, сообщили в правоохранительных органах.

    Сидики сообщил, что использовал для атаки четыре квадрокоптера, которые сам сделал «по чертежам Главного управления разведки Минобороны Украины». Он подробно изложил детали атаки и «раскаялся в содеянном», передает ТАСС.

    Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Сообщается, что ГУР Минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало подданство Великобритании.


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    31 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    ВСУ потеряли более 700 человек и танк Leopard в зоне Южной группировки
    ВСУ потеряли более 700 человек и танк Leopard в зоне Южной группировки
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 24-й, 32-й, 54-й механизированных и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Часова Яра, Верхнекаменского, Северска и Катериновки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, они отразили контратаку штурмовой группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 710 военнослужащих, немецкий танк Leopard, американский бронетранспортер М113, три 155-мм гаубицы М777 производства США, британскую 155-мм гаубицу FH-70, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании, 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Анклав-Н».

    За сутки были уничтожены три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение в западном направлении, нанеся поражение формированиям 31-й, 32-й, 47-й, 53-й механизированных, 151-й мотопехотной бригад ВСУ и 111-й бригады теробороны под Дзержинском, Желанным, Новгородским, Гродовкой и Воздвиженкой ДНР. Были отражены три контратаки штурмовых групп противника.

    ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, танк, бронетранспортер, 152-мм гаубицу «Мста-Б», пять 122-мм гаубиц Д-30, американское 105-мм орудие М119, 100-мм пушку «Рапира», подытожили в оборонном ведомстве.

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    31 июля 2024, 21:18 • Новости дня
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    Стало известно о разногласиях Харрис и Зеленского перед началом СВО
    @ REUTERS/Wolfgang Rattay

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-президент США Камала Харрис и президент Украины Владимир Зеленский имели разногласия перед началом специальной военной операции на Украине, сообщает журнал Time со ссылкой на источники.

    Как сообщает журнал, приблизительно за неделю до начала СВО Харрис была в Мюнхене на встрече с лидерами европейских стран, где встретилась с Владимиром Зеленским. Тогда, как заявил бывший украинский министр обороны Алексей Резников, она сообщила о неизбежности «нападения» со стороны РФ, передает ТАСС.

    Как пишет журнал, Зеленский призвал США ввести превентивные санкции против России, но Харрис отклонила оба предложения, так как «наказание может последовать только после совершения преступления».

    Ранее Зеленский заявил, что выборы президента США и их возможные результаты представляют собой вызов и риски для Украины.

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    31 июля 2024, 00:56 • Новости дня
    Взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины
    Взрывы прозвучали в нескольких регионах Украины
    @ Danita Delimont/Jim Goldstein/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве, Киевской области и еще нескольких регионах Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    Сообщается о взрывах в городе Белая Церковь (Киевская область), в районе города Полтавы (Полтавская область), в районе города Вознесенска (Николаевская область), в Павлограде (Днепропетровская область), передает ТАСС.

    Позднее взрывы прозвучали в городе Нежине (Черниговская область), передает РИА «Новости».

    Кроме того, воздушная тревога также объявлена в Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях. В Харьковской области она продолжается около 13 часов.

    Напомним, три серии взрывов произошли в Харькове.


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    31 июля 2024, 02:58 • Новости дня
    На Украине ликвидирован четвертый финский наемник

    Yle сообщила о ликвидации российскими войсками четвертого финского наемника на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине ликвидирован четвертый финский наемник, это произошло в середине июля к северу от Донецка, сообщила Ассоциация участников боевых действий Финляндии (Sodan Kokeneet).

    Ассоциация заявила, что власти подтвердили сообщение о смерти наемника, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

    Напомним, глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер в начале 2024 года сообщал, что на Украине находится около 20–30 финских наемников. О ликвидации первого финского наемника сообщалось около года назад.


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    31 июля 2024, 13:27 • Новости дня
    В Кремле сочли схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Представитель Кремля Песков назвал схоластикой заявления Киева о «готовности к переговорам»

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Киева о якобы готовности к переговорам с Россией являются по сути схоластикой без детализирующих пояснений, выразил мнение пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, подобные заявления Москва слышала на разных уровнях, однако не получила никаких детализирующих пояснений, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что данная тема изредка озвучивается, однако не имеет какой-либо конкретики.

    В то же время Песков подчеркнул, что российская сторона продолжает оставаться открытой для переговоров.

    Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова вести переговоры с Россией, но при условии, что они пройдут с опорой на «концепцию международного права».

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    31 июля 2024, 00:16 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Город Шебекино подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Повреждены частные домовладения, многоквартирные дома, коммерческие здания, несколько автомобилей. Кроме того, в результате повреждения ЛЭП «часть города временно остается без света», сообщил Гладков в Telegram.

    Напомним, накануне над Белгородской областью были сбиты украинские беспилотники.

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    31 июля 2024, 20:19 • Новости дня
    Зеленский признался в связанных с Трампом рисках для Украины

    Зеленский назвал выборы в США риском для Украины

    Зеленский признался в связанных с Трампом рисках для Украины
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выборы президента США и их возможные результаты представляют собой вызов и риски для Украины, заявил глава страны Владимир Зеленский.

    «Текущая ситуация в США является вызовом. Существуют риски, которые невозможно предсказать… Если победит Дональд Трамп… мы не знаем, как будет выглядеть наш диалог», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью газете Monde и другим французским СМИ.

    Тем не менее Зеленский уверен, что в Конгрессе США сохранится большинство, поддерживающее Украину.

    Выборы в США состоятся 5 ноября. Действующий президент Джо Байден ранее решил не баллотироваться на второй срок и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на пост президента выдвинут экс-президент Дональд Трамп.


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    31 июля 2024, 14:43 • Новости дня
    В МИД назвали шантажом запрет Украины на транзит российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение украинских властей о прекращении поставок нефти из России по нефтепроводу «Дружба» является шантажом в отношении Венгрии и Словакии, заявил замдиректора информации и печати российского МИД Андрей Настасьин.

    Этот шаг демонстрирует полную неспособность Киева к конструктивному диалогу, заявил Настасьин на брифинге, передает ТАСС.

    «Решение режима [Владимира] Зеленского о прекращении транспортировки нефти в Венгрию и Словакию лишний раз свидетельствует о недоговороспособности Киева и его склонности к тривиальному шантажу», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву остановкой поставок дизтоплива Украине, если транзит нефти не восстановят.

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