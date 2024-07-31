Подоляк: Украине выгоден «туман войны» в вопросе поставок F-16

Tекст: Алексей Дегтярев

Украина не намерена комментировать поступление F-16, поскольку для нее – это «фактор выживания», сказал Подоляк в эфире украинского телевидения, передает ТАСС.

Он добавил, что Запад также не давал официальных заявлений по этому поводу, и отметил, что киевскому режиму удобен «туман войны» в вопросе о поставках этих истребителей.

Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО.