Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
Иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху» оставлен без движения
Коллективный иск со стороны пострадавших в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, а также семей жертв теракта к страховой компании «Ингосстрах» оставлен без движения, сообщил Замоскворецкий суд Москвы.
Основания для такого решения не указываются, передает РИА «Новости».
Истцы обратились к суду с просьбой установить факт наступления страхового случая, чтобы получить выплаты по договору страхования гражданской ответственности. Договор был заключен между АО «Крокус интернешнл» и СПАО «Ингосстрах», передает ТАСС.
Напомним, иск к «Ингосстраху» поступил в Замоскворецкий суд в июле. Нападение боевиков произошло в марте. Террористы открыли огонь по людям и подожгли зал. Жертвами теракта стали 145 человек, здание сгорело. Потерпевшими признали более 1,7 тыс. человек.