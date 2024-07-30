Иск пострадавших в «Крокусе» к «Ингосстраху» оставлен без движения

Tекст: Антон Антонов

Основания для такого решения не указываются, передает РИА «Новости».

Истцы обратились к суду с просьбой установить факт наступления страхового случая, чтобы получить выплаты по договору страхования гражданской ответственности. Договор был заключен между АО «Крокус интернешнл» и СПАО «Ингосстрах», передает ТАСС.

Напомним, иск к «Ингосстраху» поступил в Замоскворецкий суд в июле. Нападение боевиков произошло в марте. Террористы открыли огонь по людям и подожгли зал. Жертвами теракта стали 145 человек, здание сгорело. Потерпевшими признали более 1,7 тыс. человек.



