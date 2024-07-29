Введение самого понятия «русофобия» в юридическую практику давно напрашивалось – и соответствует ожиданиям значительной части общества. Это своего рода поворотный момент, потому что до сих пор преследования и унижение национального достоинства, дискредитация национальных традиций касались какого угодно народа, только не русского.5 комментариев
В центральных районах Петербурга решили запретить парковку электросамокатов
В центральных районах Петербурга запретят парковку электросамокатов
В четырех районах Петербурга введут запрет на парковку средств индивидуальной мобильности, соответствующее поручение в понедельник дал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Запрет на парковку СИМ коснется Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов, он начнет действовать с 1 августа, передает «Фонтанка.ру».
По словам Беглова, такое решение было принято после анализа общественного мнения. Многие петербуржцы и гости города отмечали, что временные ограничения на использование СИМ в центре города в период праздников и крупных событий существенно повысили уровень безопасности и комфорта для пешеходов. Много жалоб поступало на хаотичную парковку электросамокатов, добавил он.
Ранее Госдума одобрила ужесточение штрафов за пьяную езду на электросамокатах.