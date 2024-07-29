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Стала известна причина смерти Шинейд О’Коннор
The Guardian: Причиной смерти Шинейд О’Коннор стала болезнь легких и бронхиальная астма
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма стали причиной смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, сообщила газета The Guardian со ссылкой на запись в свидетельстве о смерти певицы.
Как пишет издание, первый муж и близкий друг О’Коннор Джон Рейнолдс оформил свидетельство о смерти в Лондоне 24 июля 2024 года, в котором говорится, что смерть наступила вследствие «обострения хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в сочетании с легкой формой инфекции нижних дыхательных путей», передает ТАСС.
Ранее британский коронер, который расследовал причину смерти ирландской певицы Шинейд О’Коннор, подтвердил, что она наступила по естественным причинам.
Напомним, О’Коннор умерла в июле 2023 года в возрасте 56 лет.