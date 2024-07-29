Стала известна причина смерти Шинейд О’Коннор

Стала известна причина нападения Бажаева на полицейского

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в пресс-службе, на территории олимпийского комплекса «Лужники» сотрудник полиции находился при исполнении служебных обязанностей во время культурно-массового мероприятия, на КПП к стражу порядка в форме обратился мужчина, хотевший пройти за ограждение на закрытую территорию, передает ТАСС.

Там добавили, что полицейский рассказал гражданину, что в данном месте проход запрещен, и разъяснил, как пройти в интересующее его заведение, но мужчина попытался пройти через ограду, его не пустили, после чего он начал вести себя агрессивно, нецензурно высказывался в адрес полицейского, схватил его за форменное обмундирование и нанес несколько ударов в область лица и туловища.

В итоге мужчина был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. «В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», – добавили там.

Полицейский с травмами обратился в медицинское учреждение, у него диагностированы ушибы, ссадины и гематомы. В СК по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее в СК сообщали, что следствие намерено просить о заключении под стражу сына миллиардера Мусы Бажаева Тимура после того, как он избил возле комплекса «Лужники» в Москве сотрудника полиции.