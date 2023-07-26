Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.15 комментариев
Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор
Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет, сообщает газета Irish Times.
Певица в 1990 году получила музыкальную премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven't Got. Всего она выпустила 10 студийных альбомов, передает РИА «Новости».
У О'Коннор ранее было диагностировано биполярное расстройство, а в 2016 году появлялось сообщение о попытке покончить с собой, но его опровергли.
В 2022 году ее 17-летний сын Невиим Неста Али Шейн О'Коннор покончил с собой, после чего певицу госпитализировали.