Сырский сообщил о тотальном дефиците зенитных ракет малой дальности у ВСУ

Зеленский допустил переговоры с Путиным

Tекст: Алексей Дегтярев

Такие переговоры возможны в рамках второго «саммита мира», заявил Зеленский в интервью Би-би-си, передает ТАСС.

Переговоры могут пройти при условии, что Россия будет готова «проговаривать» украинский план урегулирования.

«И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница», – сказал Зеленский.

По его словам, для окончания боевых действий необходимо вести переговоры с тем, «кто в России все решает».

Ранее российский МИД заявлял, что высказывания киевского режима о готовности разрешить конфликт с помощью дипломатии являются пустыми словами, поскольку на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией.