То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».6 комментариев
Сырский сообщил о тотальном дефиците зенитных ракет малой дальности у ВСУ
Тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности наблюдается в ВСУ, сообщил главнокомандующий армией Александр Сырский.
По его словам, в условиях «тотальной нехватки» ракет ВСУ нужно искать новые способы уничтожения разведывательных беспилотников противника с применением исключительно средств РЭБ и FPV-дронов, передает ТАСС.
Напомним, в субботу ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot.