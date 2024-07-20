ВС России за сутки уничтожили две пусковые установки американских ЗРК Patriot

Стало известно о новой детали в деле об убийстве Фарион

Глава МВД Украины Клименко заявил, часть камер не работала на месте убийства Фарион

Tекст: Александра Юдина

По его словам, часть камер на месте происшествия не работала, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».

При этом Клименко заверил, что данный факт может быть связан с плановым отключением света.

Ранее на Украине допустили «российский след» в деле убийства националистки.

Напомним, вечером в пятницу неизвестный выстрелил в голову бывшему депутату Верховной рады Ирине Фарион. От полученного ранения она скончалась в больнице Львова.

Фарион регулярно выступала с запредельно жесткими русофобскими высказываниями. Русскоязычных граждан Украины она считала «либо рабами, либо оккупантами» и призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим.