Они отразили восемь контратак штурмовых групп 31-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник потерял до 280 военнослужащих, четыре бронемашины, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира».

Подразделения группировки «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 120-й, 129-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии рядом с Времевкой, Макаровкой, Сторожевым, Водяным, Разливом и Октябрем ДНР, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили до 110 военнослужащих, 155-мм буксируемая британская гаубица FH-70, 122-мм самоходная артустановка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и две станции РЭБ «Нота».

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 106-й и 108-й бригад теробороны поблизости от Каменского, Белогорья, Мирного и Пятихаток Запорожской области, сообщил Конашенков.

ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, две бронемашины, 155-мм американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin, 152-мм пушку «Гиацинт-Б» и 152-мм орудие Д-20.

Уничтожены станция РЭБ «Нота», американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и полевой склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.