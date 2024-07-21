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Средства ПВО обезвредили беспилотники в Белгородской области и над Черным морем
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью и перехватили еще пять коптеров над Черным морем, сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории России. Средствами ПВО три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, а пять беспилотников были перехвачены в акватории Черного моря», – приводит РИА «Новости» выдержку из сообщения.
Напомним, накануне Минобороны пресекло попытку ВСУ атаковать с помощью БПЛА территорию России.