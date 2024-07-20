Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.3 комментария
Минобороны пресекло попытку ВСУ атаковать с помощью БПЛА территорию России
В период с 09.30 до 10.15 мск ВСУ пытались совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа на объектах, расположенных на территории России.
Дежурные средства ПВО ВС России сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области, передает Telegram-канал военного ведомства.
Ранее сообщалось, что система ПВО сбила 27 беспилотников ВСУ над Ростовской и Смоленской областями.