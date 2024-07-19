Придумать новую юридическую основу для мира в Европе – задача совершенно не тривиальная. Поэтому доверие в вопросах европейской безопасности должно основываться на физической невозможности для Запада нарушить договоренности.0 комментариев
Суд арестовал экс-главу подмосковной Шатуры Артюхина по делу о растрате
Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина, который обвиняется в растрате в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе суда, добавив, что мера пресечения будет действовать до 17 сентября.
Следственный комитет отметил, что он растратил бюджетные средства в размере около 221,5 млн рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений, передает ТАСС.
По версии следствия, в апреле 2020 года он подписал соглашение о предоставлении грантов из бюджета Московской области для реализации проекта по строительству водозаборного узла на территории технопарка в поселке Осаново-Дубовое.
Однако, получив указанную сумму, Артюхин вместе с другими подчиненными растратили эти средства, в том числе предоставляя займы различным коммерческим структурам, оплачивая лизинг транспорта и приобретая недвижимость.
Артюхин занимал пост главы Шатуры с 2020 года. Он ушел в отставку 10 июля 2024 года.