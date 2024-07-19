Суд арестовал экс-главу подмосковной Шатуры Артюхина по делу о растрате

Tекст: Кристина Цыцура

Следственный комитет отметил, что он растратил бюджетные средства в размере около 221,5 млн рублей, выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений, передает ТАСС.

По версии следствия, в апреле 2020 года он подписал соглашение о предоставлении грантов из бюджета Московской области для реализации проекта по строительству водозаборного узла на территории технопарка в поселке Осаново-Дубовое.

Однако, получив указанную сумму, Артюхин вместе с другими подчиненными растратили эти средства, в том числе предоставляя займы различным коммерческим структурам, оплачивая лизинг транспорта и приобретая недвижимость.

Артюхин занимал пост главы Шатуры с 2020 года. Он ушел в отставку 10 июля 2024 года.