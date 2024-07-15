Tекст: Вера Басилая

Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, украинские войска потерпели поражение от группировки «Запад» в районах населенных пунктов Ковшаровка, Богуславка Харьковской области, Червоная Диброва ЛНР, Красный Лиман и Серебрянка ДНР. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, 155-мм самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства, 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании и М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD», кроме того, уничтожены девять складов боеприпасов ВСУ.

В Минобороны сообщили, что в зоне действия группировки «Север» ВСУ понесли поражение в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы, Тихое и Волчанские Хутора, отражена атака двух штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ.

Потери противника – до 200 военнослужащих, три танка, два пикапа, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм гаубица М198 производства США, станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-64, станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Кроме того, подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Часов Яр ДНР, отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ. Потери противника – до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины «HMMWV» и четыре автомобиля.

Были поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Paladin» производства США, 155-мм гаубица «FH-70» производства Великобритании, три 152-мм гаубицы «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

Также улучшила тактическое поражение группировка «Центр» и нанесено поражение формированиям ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Веселое, Воздвиженка, Катериновка, Тимофеевка, Желанное и Дзержинск ДНР. Отражены шесть контратак подразделений 41-й, 151-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой, 68-й егерской бригад и 425-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

Потери противника – 340 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», две 122-мм гаубицы Д-30.