Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине

Командир Ту-22М3 рассказал о попытке спецслужб Украины устроить угон самолета

Командир Ту-22М3 рассказал о предложении Украины устранить остальной экипаж при угоне бомбардировщика

Tекст: Антон Антонов

«Мне предложили катапультировать их принудительно, так сказать, «гуманным» способом устранить, то есть фактически убить», – приводит слова командира РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия-1».

Он сообщил, что на связь с ним вышли в октябре 2023 года через Telegram. При этом летчик сообщил, что украинской стороне были известны его имя и имена его близких. «Тот разведчик, с которым я разговаривал, так называемый Павло, он все время торопил меня», – рассказал летчик. Он отметил, что украинская сторона не уделяла внимания «техническим моментам по перегону воздушного судна».

Командир самолета сообщил, что Ту-22М3, о котором идет речь, участвовал в операциях в Сирии и в Грузии.

Напомним, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.