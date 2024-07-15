ЗЕ-команда хотела бы раскрутить из ситуации с «Охматдет» вторую информационную Бучу. Но, слава Богу, у них нет трупов детей для этого. Это в Буче у режима Зеленского было достаточно времени, чтобы найти трупы и демонстративно разложить их вдоль дороги.0 комментариев
Орбан направил лидерам стран ЕС предложения об урегулировании конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения о путях урегулирования украинского конфликта по итогам своей миротворческой миссии, в ходе которой он побывал со 2 по 11 июля в России, США и на Украине. Как сообщил его политический советник и однофамилец Балаж Орбан, венгерский план действий находится на столе у всех европейских глав правительств.
Как сказал советник главы правительства в интервью газете Magyar Nemzet, Орбан письменно проинформировал лидеров Европейского совета о результатах первого этапа переговоров, мирной миссии и предложениях Венгрии, передает ТАСС.
Он добавил, что если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то она должна сейчас разработать и реализовать изменение своего политического курса.
Он отметил, что «план Орбана сейчас находится на столе у каждого премьер-министра Евросоюза». По словам Балажа Орбана, в этом плане присутствуют «реалистичная оценка ситуации, реалистичные цели и соответствующий график» действий. «Вот на чем основан наш подход», – подчеркнул советник главы венгерского правительства.
Ранее Орбан заявил о готовности экс-президента США Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.