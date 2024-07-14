В Кремле осудили покушение на Трампа

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия всегда осуждала и решительно осуждает любые проявления насилия в ходе политической борьбы, передает ТАСС.

Песков добавил, что после многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены с использованием сначала правовых инструментов, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата было очевидно, что его жизнь находится в опасности.

Как сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин звонить Трампу, таких планов нет.

Также Песков выразил соболезнования семье погибшего в результате этой атаки. А также слова сочувствия и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, передает РИА «Новости».

«Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая была создана этой администрацией в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», – сказал Песков.

Напомним, стрельбу вели из винтовки из-за пределов места проведения митинга. Секретная служба сообщила, что ликвидировала стрелка. Трамп рассказал, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха». Издание New York Post со ссылкой на источники сообщило, что «стрелок опознан как 20-летний Томас Мэтью Крукс».