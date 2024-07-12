Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.0 комментариев
Роскомнадзор заблокировал «Книгу фанфиков» за ЛГБТ-контент
В пятницу Роскомнадзором введены ограничения для доступа к латвийской русскоязычной коммерческой платформе «Книга фанфиков».
К сайту «Книга фанфиков» ограничивается доступ, передает ТАСС со ссылкой на сервис Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов.
Напомним, Роскомнадзор ранее требовал от ресурса удалить разделы, связанные с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Владельцы удаляли запрещенную информацию и переносили их на другие. Ведомство предупреждало о возможной блокировке в случае игнорирования требований.