Депутат: Туристический налог поднимет уровень сервиса в регионах России

Депутат Волоцков: Туристический налог поможет развитию туризма в России

Tекст: Андрей Резчиков

«Те регионы, которые были участниками эксперимента по курортному сбору, просили продлить эту практику. Было много хороших примеров, когда муниципалитеты вкладывали полученные средства в развитие туристической инфраструктуры и благоустройство. Уже тогда звучали предложения расширить эту практику на все регионы», – отмечает Алексей Волоцков, член думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

«Вырученные средства будут поступать исключительно в бюджеты муниципалитетов, это хорошее подспорье для развития инфраструктуры туристических городов и туризма в целом», – добавил депутат.

Собеседник полагает, что введение туристического налога не отразится на стоимости путешествий. «Турсбор будет взиматься со стоимости гостиничного номера, а не с человека. Поэтому дополнительных расходов не будет, это показала практика наших крупных туристических объектов в Ставрополе и Краснодаре, – продолжил Волоцков. – С участников специальной военной операции (СВО) и некоторых других категорий граждан налог взиматься не будет. Муниципалитеты также пропишут в своих местных законах отдельные социальные категории, с которых тоже не будут взимать налог».

По его словам, закон о введении туристического налога поможет поднять в стране уровень инфраструктурного и сервисного развития. «В городах важно развивать пешеходные зоны, набережные, те или иные локации, которые популярны среди туристов. Инфраструктура и сервис должны развиваться ежедневно, постоянно требуется какой-то ремонт. Требования к условиям отдыха повышаются, появляется конкуренция», – подчеркнул депутат.

Волоцков особо отметил, что по факту потраченных на развитие туристической инфраструктуры денег будут составляться ежегодные подробные отчеты. «В том же Кисловодске я видел таблички о том, что благоустройство конкретной улицы или парка было сделано за счет курортного сбора. После вступления закона в силу муниципалитеты продолжат эту практику и будут информировать граждан о проделанной работе. Туристы должны понимать и видеть, на что идут их средства», – считает спикер.

На этой неделе Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении в России туристического налога, который станет преобразованием действующего курортного сбора. Эти нормы также одобрил Совет Федерации. Новый налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе налог будет вводиться законами этих субъектов РФ, на федеральной территории «Сириус» – нормативными правовыми актами представительного органа.

Как отмечает РИА «Новости», ставки налога могут дифференцироваться с учетом сезонности и категории средства размещения, но не могут быть выше или ниже предельных величин, установленных в Налоговом кодексе. Максимальная ставка налога в 2025 году составит 1% от стоимости услуг по проживанию в гостиницах и других средствах размещения, а затем будет ежегодно увеличиваться на 1% до 2029 года. Начиная с 2029 года и далее она не должна будет превышать 5%. Минимальная сумма налога определена в 100 рублей в сутки.

Предусматриваются льготы по уплате налога для некоторых категорий граждан, в том числе участников спецоперации, героев СССР и России, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий. Как пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, туристический налог не будет учитываться в доходах гостиниц.

Поручение правительству передать регионам право взимать туристический налог дал президент России Владимир Путин летом прошлого года. Глава государства попросил учесть опыт курортного сбора, который заканчивается в этом году. Эксперимент проводился в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и «Сириусе».