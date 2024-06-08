Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
Стало известно о планах НАТО создать пост спецпредставителя по Украине
Foreign Policy: НАТО планирует создать пост спецпредставителя по Украине
НАТО может создать пост специального представителя по Украине, который будет координировать вопросы поддержки Киева, сообщило издание Foreign Policy.
Спецпредставитель НАТО будет находится в Киеве. В его задачи будет входить координирование поддержки Украины со стороны Североатлантического альянса, в том числе потоки помощи из разных стран, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался от создания пятилетнего фонда военной помощи Украине объемом 100 млрд евро из-за несогласия членов альянса.