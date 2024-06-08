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    До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Чему может научить жизнь нациста Оскара Дирлевангера

    7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мир ждет русских авторов на экспорт

    Нужно показать, что Россия – это не безличная сила, у нее есть хорошие, умные человеческие лица. И очень важно, чтобы в этой галерее нашли свое место современные русские писатели.

    21 комментарий
    8 июня 2024, 03:23 • Новости дня

    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине

    Bloomberg сообщило о вероятном отказе Столтенберга от планов создать фонд военной помощи Украине на 100 млрд евро

    Столтенберг не смог убедить НАТО создать пятилетний фонд военной помощи Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине объемом 100 млрд евро из-за несогласия стран альянса, сообщили источники.

    Источники Bloomberg заявили, что министры обороны стран НАТО на следующей неделе могут одобрить план, предусматривающий расходы на помощь Украине как минимум на сумму 40 млрд евро в год, около половины из которых должны вносить США. Вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по информации Bloomberg, Турция выступает за то, чтобы координация помощи не создавала «впечатления более активной вовлеченности альянса в конфликт». Венгрия настаивает на возможности отказаться от увеличения размера помощи Украине, передает ТАСС.

    Напомним, в мае Столтенберг официально направил предложение членам Североатлантического альянса собрать в течение пяти лет 100 млрд долларов для военной помощи Украине.

    7 июня 2024, 09:04 • Новости дня
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    Зеленский в Нормандии призвал союзников к «высадке на Украине»
    @ Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Владимир Зеленский в ходе памятных мероприятий на побережье Франции заявил, что надеется на «высадку на Украине», аналогичную высадке союзных сил в Нормандии в 1944 году.

    «Я надеюсь на это», – приводит его слова РИА «Новости».

    В Париже Зеленский планирует встретиться с президентом США Джо Байденом, который в настоящее время находится в турне по Франции и принимает участие в мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзнических войск в Нормандии.

    Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал позором присутствие Зеленского на торжественных мероприятиях в Нормандии.

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    7 июня 2024, 12:52 • Новости дня
    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5

    Военный эксперт Бижев: Mirage 2000-5 будет применяться ВСУ как вспомогательное оружие

    Военный эксперт оценил последствия передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5
    @ RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Устаревший Mirage 2000-5 будет малоэффективен для воздушного боя или для нанесения ударов вглубь российской территории. Тем не менее противник может использовать самолет для помощи своим системам ПВО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. Ранее во Франции объявили о планах передачи ВСУ истребителей Mirage 2000-5.

    «Mirage 2000 – это достаточно старый истребитель, который создавался еще в 70-х годах. Безусловно, французы с тех пор обновили его электронику, но вряд ли это существенно усилило машину. Самолет может выполнять задачи различного спектра, например, наносить удары по наземным целям и перехватывать авиацию противника», – сказал Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Тем не менее эта машина значительно слабее чем ее более новые аналоги. В воздушном бою она будет уступать современным российским самолетам. Хотя это не помешает Mirage использоваться в качестве вспомогательного средства в зонах, насыщенных ПВО. Такие условия могут дать французу шанс в сражении с другими истребителями», – подчеркивает он.

    «Кроме того, перед Украиной встанет вопрос обучения экипажей данных самолетов. Во-первых, противник испытывает нехватку квалифицированных кадров. Во-вторых, чтобы подготовить хорошего летчика, необходимо несколько лет. Соответственно, повышается вероятность того, что за штурвал истребителя сядут французы», – отмечает собеседник.

    «Так как Mirage – старый самолет, он вряд ли будет применяться для нанесения ударов вглубь нашей территории дальнобойными ракетами. Поэтому машина ограничится атакой переднего края и зон, находящихся вблизи линии фронта. Тем не менее он может нести противолокационное оружие, способное вывести из строя наши радары. Это позволит противнику атаковать другими средствами», – акцентирует эксперт.

    «Но так как Франция, очевидно, не поставит большое количество машин, это существенно не повлияет на ход боевых действий. Кроме того, уже существует опыт уничтожения таких истребителей в ходе локальных конфликтов. Тактика борьбы с Mirage также давно изучается в военных вузах России. Для противодействия им используются наземные средства ПВО и любые современные российские истребители, обладающие более серьезными характеристиками», – резюмировал Бижев.

    Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж планирует согласовать передачу ВСУ истребителей Mirage 2000-5. Точное количество поставляемых самолетов пока не определено. Обучение украинских пилотов начнется уже этим летом.

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо ответ на это назвал Макрона безумцем. По мнению политика, глава государства грабит свою армию и способствует эскалации конфликта на Украине.

    В феврале о надежде Украины на поставку истребителей Mirage 2000 заявлял начальник Главного управления разведки (ГУР) страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). Позднее сообщалось о переговорах Владимира Зеленского с Макроном, касающихся передачи самолетов ВСУ.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции, Литвы, Эстонии и Великобритании.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

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    7 июня 2024, 11:05 • Новости дня
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    Захарова: ВСУ после разрешения США атаковали Белгород с помощью HIMARS
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские военные спустя несколько часов после того, как Киев получил от госсекретаря США Энтони Блинкена разрешение на удары вглубь российской территории американским оружием, атаковали жилые кварталы Белгорода системами HIMARS производства США, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметила, что произошло это сразу после заявлений Блинкена, «буквально через несколько часов», передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства заявила также, что Запад надеется избежать ответственности за удары по российской территории, используя лукавство, вранье и лицемерие. Однако, выразила уверенность она, сделать этого им не удастся.

    Напомним, власти США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь российской территории. При этом президент США Джо Байден сказал, что удары по Москве и Кремлю украинским военным нельзя наносить.

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    7 июня 2024, 13:30 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    Сенатор Долгов: Зеленский в Нормандии представлял дивизию СС «Галичина»
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сегодня западные лидеры в Нормандии обнимаются с Зеленским, который на официальном уровне поддерживал нацизм. Происходящее выглядит как ирония судьбы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Константин Долгов. Ранее Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине.

    «Высадка на Украину уже происходит. В этой операции участвуют российские солдаты», – отметил сенатор Константин Долгов. Он считает, что Зеленский, мечтая о повторении «Дня Д», проводит ложные исторические параллели. Собеседник напомнил, что в 1944 году шла совместная борьба союзников против нацизма. «Сегодня одно из гнезд неонацизма находится в Киеве. А сам Зеленский на церемонии в Нормандии, как шутят в интернете, представлял дивизию СС «Галичина», – добавляет парламентарий.

    При этом призывы к Западу о помощи не помогут Зеленскому, убежден Долгов. «Даже при своей нелюбви к России американские и европейские чиновники и военные не хотят умирать. Они понимают последствия, к которым может привести отправка западных войск на Украину», – пояснил он.

    Вместе с тем поведение Макрона – «лидера пока еще ядерной державы» – вызывает вопросы, отметил собеседник. «Он обнимается с человеком, который утратил легитимность и на официальном уровне поддерживал нацизм. И это происходит в Нормандии, что выглядит как ирония судьбы. Но этот случай подтверждает, что наши некогда союзники выбрали ошибочную сторону истории. Их еще ждет работа над ошибками», – прогнозирует сенатор.

    «Пока же лидеры западных стран могут собираться, обмениваться заявлениями, жестами поддержки. Это никак не повлияет на ситуацию в зоне украинского конфликта. А она для противника становится все хуже и хуже», – заключил Долгов.

    Ранее Владимир Зеленский выразил надежду на повторение «Дня Д» на Украине. Об этом он заявил на церемонии в Нормандии по случаю 80-летия высадки войск союзников в Европе. У Зеленского спросили, ожидает ли он, что когда-нибудь случится «высадка на Украине». «Да, я надеюсь на это», – ответил он. Президент Франции Эммануэль Макрон при этом заулыбался, подмигнул и приобнял Зеленского.

    Ранее французский лидер не исключал отправки войск на Украину. По его словам, это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит офис Зеленского или же после «прорыва российскими военными линии фронта». По мнению премьер-министра Венгрии, если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Виктор Орбан назвал происходящее в Европейском союзе военным психозом. Он считает, что лишь слепой не видит, что его логическим завершением станет отправка западных войск на территорию Украины.

    Газета Le Monde также сообщала, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Сенатор Андрей Климов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада.

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    7 июня 2024, 14:41 • Новости дня
    Крым выиграл иск об энергоблокаде к Украине на сумму более 3,15 трлн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Арбитражный суд Республики Крым удовлетворил иск властей региона к Украине об энергетической блокаде на сумму более 3,15 трлн рублей, сообщил первый зампредседателя Государственного совета республики Ефим Фикс.

    По его словам, иск был представлен от имени Республики Крым и удовлетворен в полном объеме, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ущерб Крыму от энергетической блокады со стороны Украины составил 3 трлн 156 млрд 605 млн рублей. Кроме того, иск по энергоблокаде от физлиц готовится еще на 2 трлн рублей.

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    7 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    Филиппо назвал объявившего о передаче Киеву истребителей Макрона безумцем

    Tекст: Александра Юдина

    Лидер французской партии «Патриоты» и кандидат в Европарламент Флориан Филиппо резко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за решение о передаче Украине истребителей Mirage.

    По его словам, Макрон, будучи «полным безумцем», объявляет о передаче истребителей Mirage 2000-5 Украине, еще больше грабя французскую армию и ускоряя эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

    Также политик призвал к выходу Франции из НАТО и закончил свое эмоциональное сообщение лозунгами: «Эта война не наша» и «Мы хотим мира».

    Ранее Макрон пообещал передать Украине истребители Mirage 2000-5 и организовать обучение украинских пилотов. До этого Макрон подтвердил разрешение наносить удары по России французским оружием.

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    7 июня 2024, 21:18 • Новости дня
    Генсек ООН отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

    Генсек ООН Гутерриш отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине

    Генсек ООН отказался ехать в Швейцарию на конференцию по Украине
    @ Sudan Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не поедет на конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии, сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

    По его словам, Гутерриша не будет на конференции, но ООН будет там представлена на соответствующем уровне, передает ТАСС.

    Ранее Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине.

    Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    7 июня 2024, 07:46 • Новости дня
    Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Мексика и Никарагуа не планируют принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, сообщили в МИД Никарагуа и посольстве Мексики в Москве.

    Отмечается, что Мексика получила приглашение на саммит, однако не будет присутствовать на этом мероприятии, передают «Известия».

    В МИД Никарагуа также подтвердили, что страна «не будет участвовать» в конференции.

    Причины отказа от участия в конференции не уточняются.

    Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.

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    7 июня 2024, 14:00 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ обстреляли жилые кварталы Луганска ракетами ATACMS
    Минобороны: ВСУ обстреляли жилые кварталы Луганска ракетами ATACMS
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ совершили преступление против населения ЛНР, ударив по жилым кварталам Луганска пятью ракетами ATACMS, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в 11.00 ВСУ совершили преступление против мирного населения ЛНР с использованием поставленного Западом вооружения.

    Известно, что пострадало более 20 мирных жителей, среди которых есть дети.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что после удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске. Три человека погибли, семерых удалось спасти из-под завалов.

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    7 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Украинцев призвали отказаться от кондиционеров
    Украинцев призвали отказаться от кондиционеров
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Кабинет министров Украины принял решение о сокращении потребления электроэнергии в стране, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

    По его словам, все органы власти, правоохранительные органы, суды и другие государственные учреждения обязаны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории, передает издание «Страна».

    Бизнес также призвали ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования. Исключение сделано для больниц и предприятий, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса.

    Ранее украинцев предупредили о возможных десятичасовых отключениях света зимой.

    Напомним, на Украине с июня повысили тарифы на электроэнергию для населения более чем на 60%. Украинские власти вынуждены вводить все более длительные периоды отключения электроэнергии в стране.

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    7 июня 2024, 21:25 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ
    Минобороны показало кадры уничтожения безэкипажного катера ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Минобороны России опубликовало видео с моментом уничтожения безэкипажного катера ВСУ, кадры сняты с борта вертолета в Черном море.

    Катер был уничтожен из стрелкового оружия с борта вертолета Ка-27ПС авиации Черноморского флота, передает ТАСС.


    Ранее сообщалось об уничтожении трех катеров ВСУ, которые были замечены в акватории Черного моря у Крымского полуострова.

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    7 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 28 беспилотников ВСУ над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила 28 украинских беспилотников над российской территорией, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ПВО уничтожила 11 БПЛА над Крымским полуостровом, восемь дронов над акваторией Азовского моря, шесть беспилотников над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Белгородской области и один – над территорией Ростовской области.

    Днем ранее за ночь над территорией России сбиты 19 украинских беспилотников.

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    7 июня 2024, 08:23 • Новости дня
    СМИ: Командиры ВСУ держат в заложниках 55 получивших инвалидность бойцов

    «Страна.ua»: Командиры ВСУ держат в заложниках 55 получивших инвалидность бойцов

    Tекст: Александра Юдина

    Командование 81-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск Украины более трех месяцев держит в подвале 55 бойцов, получивших инвалидность во время службы, пишет издание «Страна.ua».

    По информации сына одного из военных, их не отпускают со службы и не выплачивают им зарплату с марта, передает телеканал 360.

    При этом рапорт на увольнение по состоянию здоровья по инвалидности не рассматривается, что противозаконно.

    Уточняется, что в подвале вместе с его отцом находятся еще 54 человека, которые ранее служили в отдельной бригаде территориальной обороны в Кривом Роге.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.

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    7 июня 2024, 10:21 • Новости дня
    Орбан: Запад подошел к точке невозврата на Украине
    Орбан: Запад подошел к точке невозврата на Украине
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Эскалация украинского конфликта дошла до опасного уровня, Запад находится очень близко к точке невозврата, когда будет невозможно дать обратный ход, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что об этом свидетельствуют воинственные заявления лидеров стран Евросоюза и НАТО, в частности Франции, которая намеревается передать Украине самолеты, передает ТАСС.

    Россия тоже выступает с чрезвычайно жесткими заявлениями в адрес США и их союзников, отметил премьер-министр.

    Ранее Орбан заявлял, что правительство Венгрии хочет помешать Европе начать войну с Россией.

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    7 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    После удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске

    Марочко: В Луганске после ракетного удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома

    После удара ракетой ВСУ обрушился подъезд жилого дома в Луганске
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Подъезд многоэтажного дома в Луганске обрушился после ракетного удара Вооруженных сил Украины, возможно, есть пострадавшие, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    О взрывах в Луганске Марочко сообщил в своем Telegram-канале.

    Депутат Народного совета (парламента) ЛНР Юрий Юров уточнил, что обрушение произошло в восточной части Луганска в пятиэтажке. Спасатели пытаются помочь выбраться заблокированным в доме жителям, по последним данным, пострадали 22 человека, передает ТАСС.

    В военной комендатуре подтвердили обрушение подъезда в Луганске после удара ВСУ и заявили, что на месте работают оперативные службы, передает РИА «Новости».

    В правительстве ЛНР заявили, что после ракетной атаки ВСУ пострадали более 10 домов и магазины, выбиты стекла, повреждены фасады.

    Ранее сообщалось, что в Луганске прогремела серия взрывов, начался пожар.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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