По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Генсек НАТО предложил членам альянса собрать для Украины 100 млрд долларов за пять лет
Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг официально направил предложение членам Североатлантического альянса собрать в течение пяти лет 100 млрд долларов для военной помощи Украине, сообщил на канале М1 глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, нацеленность собрать средства за пять лет означает, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действий в течение этого времени, передает ТАСС.
При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия не собирается участвовать в этих действиях. Более того, по заверениям министра, ближайшие недели венгерская делегация во время переговоров будет бороться за то, чтобы страна осталась в стороне «от этого безумия».
Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что фонд напрямую финансирует терроризм, оказывая поддержку Киеву.