Tекст: Александра Юдина

По его словам, нацеленность собрать средства за пять лет означает, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действий в течение этого времени, передает ТАСС.

При этом Сийярто подчеркнул, что Венгрия не собирается участвовать в этих действиях. Более того, по заверениям министра, ближайшие недели венгерская делегация во время переговоров будет бороться за то, чтобы страна осталась в стороне «от этого безумия».

Ранее исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что фонд напрямую финансирует терроризм, оказывая поддержку Киеву.