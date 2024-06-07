Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что Мексика получила приглашение на саммит, однако не будет присутствовать на этом мероприятии, передают «Известия».

В МИД Никарагуа также подтвердили, что страна «не будет участвовать» в конференции.

Причины отказа от участия в конференции не уточняются.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.