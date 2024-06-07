Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.9 комментариев
Мексика и Никарагуа отказались от участия в конференции по Украине
Мексика и Никарагуа не планируют принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, сообщили в МИД Никарагуа и посольстве Мексики в Москве.
Отмечается, что Мексика получила приглашение на саммит, однако не будет присутствовать на этом мероприятии, передают «Известия».
В МИД Никарагуа также подтвердили, что страна «не будет участвовать» в конференции.
Причины отказа от участия в конференции не уточняются.
Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что организаторы мирной конференции по Украине в Швейцарии рассчитывают придать видимость легитимности власти Владимира Зеленского.