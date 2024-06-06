Раскрыта личность жертвы заказного убийства в Москве

Убитым в ходе покушения в Москве оказался сын главы мультимедийной компании

Tекст: Алексей Дегтярев

Фирма Балишанского обеспечивает выставки и мероприятия мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Сын бизнесмена трудился в компании отца в должности системного администратора.

Между тем телеканал 360 сообщил, что убитый также был скейтбордистом.

Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что убийца совершил три выстрела, первый с небольшого расстояния, два последующих – в упор, они были контрольными.



Стрельба, по предварительным данным, велась из автоматического оружия, но одиночными выстрелами.

Ранее сообщалось, что наемный убийца работал в маске, жертвой стал мужчина 1989 года рождения, инцидент произошел на улице Алексея Свиридова. В ГУ МВД по Москве подтверждали, что это было заказное убийство.

В московском ГСУ СК завели дело по статьям об убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.