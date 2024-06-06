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Раскрыта личность жертвы заказного убийства в Москве
Убитым в ходе покушения в Москве оказался сын главы мультимедийной компании
Убитым в четверг в ходе нападения с огнестрельным оружием в столице оказался 34-летний сын главы компании Mediasystem Group Андрея Балишанского Константин Балишанский.
Фирма Балишанского обеспечивает выставки и мероприятия мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Сын бизнесмена трудился в компании отца в должности системного администратора.
Между тем телеканал 360 сообщил, что убитый также был скейтбордистом.
Источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что убийца совершил три выстрела, первый с небольшого расстояния, два последующих – в упор, они были контрольными.
Стрельба, по предварительным данным, велась из автоматического оружия, но одиночными выстрелами.
Ранее сообщалось, что наемный убийца работал в маске, жертвой стал мужчина 1989 года рождения, инцидент произошел на улице Алексея Свиридова. В ГУ МВД по Москве подтверждали, что это было заказное убийство.
В московском ГСУ СК завели дело по статьям об убийстве и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.