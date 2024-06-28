Мужчину приговорили пожизненно за поджог общежития в центре Москвы

К пожизненному заключению приговорили мужчину за поджог общежития в центре Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, на основании вердикта присяжных приговором суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, передает ТАСС.

Мужчина признан виновным по статье «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и еще четырем статьям УК. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 15 млн рублей.

Ранее в СК уточняли, что поджог неизвестный совершил из-за неприязненного отношения к жильцам общежития. При возгорании погибли семеро, включая двух детей, 11 человек пострадали. Пожар в 16-этажном здании на Международной улице в Москве произошел вечером 21 февраля.

Напомним, пресс-служба Пресненского районного суда сообщала, что следователи предъявили обвинение белгородцу по факту поджога общежития в центре Москвы.