СК: Поджог общежития в центре Москвы совершен из-за неприязни к жильцам

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22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
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Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

Россия выходит на новый цикл экономического роста Сергей Савостьянов/ТАСС
Российская экономика оказалась более стабильной, чем думали на Западе, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Несмотря на санкции, Россия выходит на новый цикл экономического роста. Как России удался такой маневр и что станет драйвером роста нашей экономики? Подробности...
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Как «длинная рука» поможет Военно-морскому флоту России

ВМФ России получит зенитные ракеты повышенной дальности кадр из видео
Поражать воздушные цели на расстоянии до четырехсот километров! Это крайне амбициозная цель поставлена сегодня перед ВМФ России – и работы в данном направлении уже начались. Однако для успеха в этом деле необходимо решить по крайней мере две задачи – впрочем, они не слишком сложны, а эффект будет крайне высоким. Подробности...
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Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

Совет Безопасности ООН может собраться в ближайшие дни AP/TASS
Совбез ООН провел обсуждение одного из самых масштабных терактов последнего времени – подрыв двух газопроводов «Северный поток». Казалось бы, к этому событию должно быть приковано внимание всего мира, а особенно Германии как наиболее пострадавшей страны. Но нет – Германия молчит даже после сенсационных сообщений о прямой причастности к теракту Соединенных Штатов Америки. Почему? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему Познер поддержал Херша

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Примерно, как Талейран не совсем был благородным старцем, великий император в гневе именовал его «г…ном в шелковых чулках», но в понимании того, что данная, сейчас находящаяся у власти на Западе, группировка имеет все шансы плохо кончить – ему не было равных. Подробности...
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Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ожидаемая ротация элит в ЕС в 2023-2024 годах на фоне кризиса потребует болезненных решений, касающихся исполнения союзнических обязательств перед США. В том числе и относительно участия Европы в разрешении украинского кризиса. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Путин намерен строить мирное будущее

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Владимир Путин провозгласил не только курс на мирное, спокойное экономическое развитие страны, без авральных мер и панических ожиданий, но и курс на социальный мир. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

Обращение Путина с посланием Федеральному собранию

Обсуждение: 10 комментариев
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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    СК: Поджог общежития в центре Москвы совершен из-за неприязни к жильцам

    СК: Поджог общежития на Международной улице в Москве неизвестный совершил из-за неприязни к жильцам

    22 февраля 2023, 12:07

    Текст: Антон Никитин

    Неустановленное лицо из-за «личных неприязненных отношений» к жильцам общежития на Международной улице в Москве совершило поджог помещения на пятом этаже, в результате чего начался сильный пожар, унесший жизни семи человек, в том числе двоих детей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

    В Telegram-канале Следкома сообщается, что в рамках расследования следствием проверяется организация, в собственности которой находится данное общежитие, изучается изъятая документация. Следователи проверяют сведения о ранее выявленных нарушениях законодательства о пожарной безопасности.

    Криминалисты приступили к дополнительному осмотру места происшествия.

    Местонахождение лица, совершившего поджог, устанавливается.

    Уточняется, что следственными органами расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

    Напомним, при пожаре погибли семь человек, в том числе двое детей, еще 11 человек пострадали. Спасены 50 человек.

    Москва потребовала от США вывести натовских военных и технику с Украины
    		    21 февраля 2023, 14:37
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    В МИД сообщили, что послу США сделан демарш в связи с расширяющейся вовлеченностью США в боевые действия на стороне Киева.

    Как сообщает ТАСС, послу США заявлено о контрпродуктивности агрессивного курса США на углубление конфронтации с Россией по всем направлениям.

    Также послу указано, что поставляемые Киеву вооружения и обслуживающий персонал, включая американских граждан, представляют собой законную цель.

    Послу США заявлено, что для деэскалации обстановки США должны предпринять шаги по выводу американо-натовских военных и техники с Украины.

    Напомним, Вашингтон намеревается направить новый пакет военной помощи Киеву на 460 млн долларов, сообщили в Пентагоне в понедельник. Отмечается, что объявление о ее выделении совпало с визитом американского президента Джозефа Байдена в Киев, где тот заявил, что выделит Украине 500 млн долларов.

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    Польский генерал рассказал, чем закончится конфликт на Украине
    Польский генерал Стружик исключил захват Крыма Украиной
    		    21 февраля 2023, 21:24
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине завершится за столом переговоров, к которым подготовятся уже в этом году, но Крым в любом случае останется в составе России, заявил польский генерал, бывший заместитель главы разведки НАТО Ярослав Стружик.

    Генерал привел в пример Афганистан, Ирак и Балканы, отметив, что опыт последних лет говорит о том, что войны не заканчиваются тем, как все ожидают. По его словам, наступит время для переговоров, при этом решения о перемирии появятся уже в этом году, передает ТАСС.

    По мнению Стружика, Украине будет очень сложно вернуть Крым, даже скорее невозможно. Он останется в составе России.

    Ранее швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung заявляла, что президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с предложением мирного урегулирования к Москве и Киеву. Обе стороны от такой сделки отказались.

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    Российские силы предотвратили создание ВСУ «огненного мешка» под Красным Лиманом
    Марочко: ВС РФ пресекли попытки ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении
    		    22 февраля 2023, 08:10
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Российские силы пресекли попытку украинских военных контратаковать на Краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    Эксперт со ссылкой на собственные источники сообщил РИА «Новости», что украинские боевики предприняли действия наступательного характера из районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить российские позиции. Попытки ВСУ наступать были сорваны упреждающими ударами российских сил, сказал Марочко.

    По его словам, ВСУ пытались создать так называемый огневой мешок, однако благодаря работе Вооруженных сил России, им этого не удалось.

    По данным Минобороны, за сутки подразделениями группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, две американские гаубицы М101.

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    Вучич ожидает серьезных изменений в зоне СВО после послания Путина
    Вучич предположил серьезные изменения в зоне проведения СВО в течение трех дней
    		    21 февраля 2023, 17:07
    Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    Ситуация на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней, заявил президент Сербии Александр Вучич на полях международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

    Он подчеркнул, что из выступления президента России Владимира Путина ясно, «что он продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине и эта позиция или, другими словами, эскалация конфликта дополнительно осложнит положение Сербии как в политическом, так и в военном и во всех остальных отношениях», сообщает ТАСС.

    По его словам, уже через день, два или три можно будет увидеть «значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада».

    Напомним, цель Запада – безграничная власть, а Россия защищает свой дом, это они развязали войну, а мы используем силу, чтобы ее остановить, заявил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

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    Рогов рассказал о потерях ВСУ на Запорожском направлении
    Рогов: ВСУ каждый день теряют 15 единиц тяжелой техники на Запорожском направлении
    		    21 февраля 2023, 20:59
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Практически каждый день на Запорожском направлении уничтожаются порядка 15 единиц тяжелой техники, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Он уточнил, что ВС России каждый день уничтожают на Запорожском направлении как минимум по единице РСЗО: «Град», «Ураган» или HIMARS с «Ольхой», если говорить о живой силе противника, то это постоянно порядка полутора сотен безвозвратных потерь, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщал, что вооруженные силы Украины собираются через наступление в Запорожской области предпринять попытку перерезать сухопутный коридор в Крым.

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    Путин приостановил участие России в ДСНВ
    		    21 февраля 2023, 13:46
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Россия приостанавливает участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но не выходит из него, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», – передает его слова ТАСС.

    Также Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом. Но при этом Россия одобрит, если НАТО захочет стать участником ДСНВ, так как многие страны имеют ядерные силы.

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    Актрису Заворотнюк выписали из онкологической клиники
    Актрису Анастасию Заворотнюк выписали после пяти месяцев лечения в онкологической клинике
    		    21 февраля 2023, 16:40
    Текст: Вера Басилая

    Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники после пяти месяцев лечения последствий глиобластомы головного мозга.

    С сентября прошлого года тяжелобольная Анастасия Заворотнюк находилась в частной московской клинике, где ее лечили от последствий глиобластомы головного мозга – агрессивной формы опухоли. Сообщается, что лечением Заворотнюк занимались, в том числе зарубежные специалисты из Израиля, пишет «Комсомольская правда».

    Источник издания сообщил, что в госпитале, где проходила лечение актриса, разработали и запатентовали свой метод лечения злокачественных опухолей мозга, который позволяет увеличить продолжительность жизни пациентов с глиобластомой более, чем в два раза.

    Подробностей состояния актрисы лечащие врачи не разглашают, однако, по мнению специалистов, уже один тот факт, что Заворотнюк борется за жизнь четыре года, внушает оптимизм.

    По словам врача-онколога, доктора медицинских наук Игоря Долгополова, если глиобластома была небольшая, и с успехом удалена, то человек ведет обычный образ жизни. Он отметил, что кроме лечения, важна и реабилитация. 

    Напомним, СМИ утверждали, что Анастасия Заворотнюк в 2019 году оказалась в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Позже, как сообщалось, актрисе стало лучше. Директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

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    Политолог: Речь Байдена в Варшаве оказалась набором лозунгов
    Политолог Корнилов: Байдену плевать на тех людей, кто хочет жить с Россией
    		    21 февраля 2023, 22:22
    Фото: REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков

    Джо Байден надеялся выступить в Варшаве с исторической речью, которая войдет в школьные учебники. Но на деле она оказалась воззванием к Владимиру Путину, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий политолог Владимир Корнилов. В своей речи Байден обратился к россиянам, а также высказался по поводу санкций Запада и спецоперации на Украине.

    «Байден хотел показать своим избирателям, что он военный президент, который не побоялся приехать на линию фронта. Это продолжение той речи, с которой Байден выступил ровно год назад. Только на этот раз он надеялся, что речь станет исторической и войдет в учебники», – считает донецкий политолог Владимир Корнилов.

    Речь Байдена была эмоциональной и персонифицированой, добавляет собеседник. «Ранее в своих выступлениях он никогда не произносил слово «Путин» столько раз. Чуть ли не каждое предложение Байден начинал с упоминания президента России. Это было скорее воззвание к российскому лидеру, чем к украинцам, полякам и американцам. В то же время президент России ни разу не упомянул его в своей речи во время послания к Федеральному собранию», – напомнил политолог.

    Путин, указывает Корнилов, пытался в своем послании взывать к здравому смыслу, к международным договорам, к воле народа и тем людям, которые выбрали жизнь с Россией. «А Байдену плевать на волю тех людей, которые решают, где и с кем им жить. В своей речи он вообще не упоминал о них, но при этом говорил, что США защищают на Украине демократию. Очень удивительная демократия, которая не зависит от мнения самих жителей, которые проживают на той или иной территории», – отметил эксперт.

    Также после выступления Байдена в Варшаве напрашивается вывод, что американский лидер «отделяет народ от российского государства». «Но Байден в этой же речи рассказывает о тех страданиях, которые он причинил и принесет российской экономике, то есть он бьет по российским гражданам, которым он якобы не враг. Это двойные стандарты. Американцы прямо говорят нам, что хотят, чтобы Россия проиграла», – указывает эксперт.

    «Именно поэтому Путин сегодня сказал, что стратегическое поражение, о котором говорят США, это экзистенциональная угроза России. Поэтому мы приостанавливаем участие в ДСНВ и готовы в будущем, если Америка пойдет на это первой, начинать ядерные испытания. При этом у Путина все построено на документах и цитатах. А у Байдена одни лозунги, кличи и ни единой отсылки к конкретным действиям», – отметил Корнилов. 

    Тем не менее поездка Байдена на Украину и Польшу сыграет свою роль, полагает Корнилов. «Американцы работают на эмоции. Это вызывает сожаление. Я очень надеюсь, что хотя бы за кулисами все-таки работает здравый смысл, о чем свидетельствует согласование администрации Байдена с Россией его вчерашней поездки в Киев. Глядишь, когда-нибудь за кулисами начнутся настоящие и конструктивные переговоры, но это произойдет явно не сейчас», – полагает Корнилов.

    Во вторник в ходе рабочего визита в Варшаву, приуроченного к годовщине начала российской спецоперации (СВО) на Украине, президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не планировали нападать на Россию и не стремятся установить контроль над ее территорией или уничтожить ее. По его словам, СВО стала испытанием для США, НАТО и Европы. Он также предрек Украине тяжелые и горькие дни. 

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    Минобороны сообщило о выполнении заявок штурмовых подразделений на боеприпасы
    Минобороны заявило о выполнении всех заявок на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в кратчайшие сроки

    21 февраля 2023, 22:57

    Текст: Антон Антонов

    Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений в зоне специальной военной операции на Украине выполняются в кратчайшие сроки; все заявки, поданные на февраль, будут обеспечены в ближайшие дни, сообщило Минобороны России.

    «Так было и так будет», – заявили в ведомстве. В Минобороны рассказали, что с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов поставлено 1,6 тыс. реактивных снарядов к РСЗО, более 10 тыс. боеприпасов для крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов, а также 980 боеприпасов для танков, передает ТАСС.

    Поставки боеприпасов в соответствии с заявками на март начнутся 25 февраля. В сообщении говорится, что за 2022 год «потребности штурмовых отрядов на боеприпасы были обеспечены на 140% от полученных заявок». «Это наш приоритет», – заверили в ведомстве. 

    Комментируя «появившиеся на отдельных информационных ресурсах экзальтированные заявления о якобы блокировании поставок боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению города Артемовска», Минобороны подчеркнуло, что командование уделяет «особое постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений».

    Минобороны рассказало, что лишь за последние два дня общее продвижение российских штурмовых подразделений вперед на подготовленные оборонительные позиции вооруженных сил Украины у Артемовска превысило 2,5 км. Отмечается, что успешное продвижение было бы невозможно без полноценной поддержки огневыми средствами группировки «Юг». В связи с этим, как указывает Минобороны, «все заявления, сделанные якобы от имени штурмовых подразделений о недостатке боеприпасов, абсолютно не соответствуют действительности».

    Штурмовые группы получают всю необходимую поддержку, заверило ведомство. Несмотря на сложные метеоусловия у Артемовска, за последние несколько суток для поддержки наступления штурмовых отрядов было выполнено 18 самолето-вылетов штурмовой авиации, заявили в министерстве.

    В сообщении говорится, что добровольцы, как и бойцы штурмовых подразделений группировки Вооруженных сил России, «мужественно и самоотверженно выполняют сложнейшие боевые задачи по освобождению Донбасса от боевиков киевского режима». Как заявило Минобороны, «попытки внести раскол в тесный механизм взаимодействия и поддержки между подразделениями российской группировки контрпродуктивны и играют только на пользу врагу».

    Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию потребовал ликвидировать межведомственные недомолвки и подобную «прочую чушь». «Все для дела, все для результата, на это должно быть все нацелено», – подчеркнул он.

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    Украина перенесла «нулевой» километр железной дороги
    		   21 февраля 2023, 17:43
    Фото: РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Власти Украины решили перенести «нулевой» километр, от которого считают начало расстояния на железной дороге.

    Теперь отсчитывать будут не от Москвы, а от Киева, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Украинской железной дороги».

    Отмечается, что отсчет 100 лет шел именно от столицы России, теперь этому «положен конец», «нулевой» километр украинских железных дорог переносится на Центральный вокзал в Киеве.

    В ближайшие три года все километровые таблички на украинской железной дороге заменят на новые. 

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    Кремль решил не публиковать переговоры Путина с Меркель, Олландом и Порошенко
    Песков сообщил о решении России не публиковать стенограмму переговоров «нормандской четверки» по подготовке «Минска-2»
    		    22 февраля 2023, 07:46
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Кремль не собирается обнародовать стенограмму переговоров лидеров стран «нормандской четверки», которые велись за закрытыми дверями при подготовке минских договоренностей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пескова спросили, не стоит ли опубликовать стенограмму после откровений экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда и экс-президента Украины Петра Порошенко. Песков отметил, что российская сторона «практически никогда этого не делает и не будет делать и сейчас», передает ТАСС.

    Как заявил пресс-секретарь, никто из лидеров «не раскрывал никакие детали». По словам Пескова, «просто и Меркель, и Олланд, и Порошенко», как выяснилось, «серьезно не относились к этим документам». Договоренности оказались «ширмой для того, чтобы хорошенько Украину подготовить к войне».

    Песков подчеркнул, что глава российского государства «приложил много усилий» для реализации соглашения. «К сожалению, сейчас мы уже понимаем, что это было невозможно на тот момент», – сказал Песков.

    Напомним, Меркель открыто подтвердила, что подписание минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Порошенко также признал, что Украина согласилась на минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.

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    Путин назвал бредом требования США об инспекциях оборонных объектов России
    Путин назвал абсурдом заявление НАТО с требованием к России вернуться к ДСНВ
    		   21 февраля 2023, 13:44
    Фото: russian.rt.com
    Текст: Елизавета Шишкова

    Прозвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, – театр абсурда, заявил президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

    Он отметил, что известно о причастности Запада к попыткам киевского режима нанести удары по базам российской стратегической авиации. «Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернезированы при содействии натовских специалистов, и вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты», – сказал Путин, подчеркнув, что это звучит, как какой-то бред в современных условиях.

    «При этом нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают (…) и проверить толком мы ничего не можем», – сказал он.

    Он добавил, что цель США и НАТО заключается в том, чтобы нанести стратегическое поражение России, и при этом они хотят разъезжать по российским оборонным объектам, передает ТАСС.

    Президент отметил, что он подписал неделю назад указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. «Они и туда собираются сунуть свой нос? Думают, что так просто мы их пускать будем?» – задался он вопросом.

    Сделав такое заявление, НАТО, по сути, заявила о желании стать участником ДСНВ. «Мы с этим согласны, это давно назрело», – сказал он, напомнив, что ядерные силы есть не только у США, но и у других стран НАТО, и они также направлены против России.

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    Байден: Украину ждут тяжелые и горькие дни
    Байден: Конфликт на Украине может растянуться на годы
    		    21 февраля 2023, 21:07
    Фото: REUTERS
    Текст: Кристина Цыцура

    Конфликт на Украине может длиться не один год, Украину ждут «тяжелые и горькие дни», заявил президент США Джо Байден во вторник во время выступления в Варшаве.

    По его словам, защита свободы – это не работа одного дня, даже не одного года, передает ТАСС его слова.

    Президент США добавил, что Киев готов к жестким и горьким дням. Украина готовит свое контрнаступление, считает он.

    Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден своей поддержкой Украины и контактами с Киевом может подтолкнуть человечество к третьей мировой войне

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    «Адмирал Кузнецов» покинул ремонтный док
    Глава ОСК Рахманов рассказал, когда «Адмирал Кузнецов» вернется в строй
    		    21 февраля 2023, 18:34
    Фото: Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Авианосец «Адмирал Кузнецов» вышел из дока, через несколько месяцев он вернется в состав Военно-морского флота России, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

    Сегодня корабль покинул ремонтный док, он встает у стенки 35-го завода, где продолжаются ремонтные и модернизационные работы, заявил Рахманов в беседе с РИА «Новости».

    В 2024 году корабль должен вернуться в строй, добавил он.

    Авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки» в Мурманске для докового ремонта в июле 2022 года.

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    Медведев: США заслужили приостановку СНВ-3 антироссийской политикой
    		    21 февраля 2023, 16:25
    Фото: Артем Геодакян/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярёв

    Приостановка участия Москвы в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) стала ответом на политику Вашингтона, направленную против России, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев.

    Соединенные Штаты «получили, что заслужили за свою тупую антироссийскую политику», а именно – приостановку действия СНВ-3, заявил Медведев в Twitter, передает ТАСС.

    Он добавил, что не получится воевать с Россией и делать вид, что с вопросами стратегической стабильности все по-прежнему в порядке. «Поделом вам!» – написал зампред Совбеза РФ в соцсетях.

    Ранее в НАТО выразили сожаление о приостановке Россией участия в СНВ-3.

    Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о приостановке Россией своего участия в СНВ-3.

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