Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.0 комментариев
Российские войска освободили Раздоловку в ДНР
Военнослужащие Южной группировки ВС России взяли под контроль населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике и заняли более выгодные рубежи, сообщило Минобороны.
Кроме того, в течение недели российские бойцы поразили живую силу и технику трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Потери противника составили до 4410 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Уничтожено семь станций РЭБ «Анклав», «Буковель» и 25 складов, в которых украинская армия хранила боеприпасы.
Центральная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила формирования четырех механизированных, двух пехотных соединений ВСУ и двух бригад теробороны, а также отразила 39 украинских контратак.
ВСУ потеряли до 2950 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе две Bradley, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц M777.
Ранее российские войска освободили Загорное в Запорожской области.