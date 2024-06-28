Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, в течение недели российские бойцы поразили живую силу и технику трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Потери противника составили до 4410 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, 48 автомобилей, 39 орудий полевой артиллерии, в том числе 11 гаубиц М777 и М198 производства США. Уничтожено семь станций РЭБ «Анклав», «Буковель» и 25 складов, в которых украинская армия хранила боеприпасы.

Центральная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила формирования четырех механизированных, двух пехотных соединений ВСУ и двух бригад теробороны, а также отразила 39 украинских контратак.

ВСУ потеряли до 2950 военнослужащих, три танка, шесть бронемашин, в том числе две Bradley, 30 автомобилей и 42 орудия полевой артиллерии, в том числе шесть гаубиц M777.

Ранее российские войска освободили Загорное в Запорожской области.