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Эксперт: Вьетнам может стать хабом для российского СПГ в Юго-Восточной Азии
Разнообразие вариантов сотрудничества с Вьетнамом в секторе СПГ, о котором президент России Владимир Путин заявил в ходе недавнего визита в Ханой, означает не только потенциальное увеличение поставок российского СПГ во Вьетнам, но и реализацию новых совместных инфраструктурных объектов по добыче, хранению и перевалке газа, заявил эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Петр Камина.
«Учитывая формирование «Зарубежнефтью» с 2021 года российского нефтегазового кластера во Вьетнаме и Индонезии, который подразумевает значительные инвестиции в добычу газа и развитие инфраструктуры, есть перспектива превращения Вьетнама в новый хаб для российского СПГ в Юго-Восточной Азии. Такой хаб будет не только удовлетворять местные потребности, но и может стать центром перераспределения для более широких региональных поставок», – заявил Камина.
По его мнению, Россия может увеличить свое политическое влияние в АСЕАН путем постепенного наращивания энергетического сотрудничества не только в нефтегазовой отрасли, но и в сфере электроснабжения и мирного атома. «Так, российская «Русгидро» поможет Вьетнаму расширить мощности гидроэлектростанций на реках Вьетнама, кроме того, в разработке находится проект Росатома и Вьетнамского института по атомной энергии по сооружению Центра ядерной науки и технологий на современном исследовательском реакторе в провинции Донгнай на юге Вьетнама», – отметил он.
«В совокупности расширение энергетического сотрудничества с Вьетнамом и ограничительные меры в отношении перевалки российского СПГ через Европу приведут к росту грузопотока по Северному морскому пути, что также является экономическим и логистическим преимуществом для России», – добавил эксперт.
При этом, Камина, говоря о западных контрмерах, отметил, что в ближайшем будущем возможно усиление политического давления США на прозападные страны Юго-Восточной Азии, например, Филиппины, в целях обострения геостратегического соперничества в регионе и недопущения более тесного взаимодействия между Россией и АСЕАН.
Напомним, 19-20 июня Путин посетил Вьетнам с государственным визитом. Российский лидер назвал результативными переговоры двух государств, отметив, что Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. По итогам визита Путина в Ханой было подписано более десяти документов о стратегическом партнерстве.