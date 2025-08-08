Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Лукашенко рассказал о различиях между Зеленским и украинцами
Лукашенко заявил о возможности побега Зеленского с Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Зеленский может покинуть Украину, а для большинства граждан такой возможности нет.
Заявление Лукашенко прозвучало в интервью американскому изданию Time, пишет РИА «Новости». Лукашенко отметил, что Владимиру Зеленскому есть куда уехать в случае ухудшения ситуации, а для украинцев такой опции фактически не существует.
Он подчеркнул: «Я не верю, что он такой герой мужественный. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут? Если мы мобилизуемся… Сейчас такой момент, что ситуация может повернуться в любую сторону».
Лукашенко призвал Запад не провоцировать Россию и Белоруссию на мобилизацию, добавив, что вместо этого нужно искать пути для мирных переговоров. По его словам, необходимо прекращать политический «спектакль» и договариваться не только о перемирии, но и о полном мире.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и грозит тяжелыми последствиями для всех сторон, включая США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.