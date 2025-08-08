Лукашенко заявил о возможности побега Зеленского с Украины

Tекст: Денис Тельманов

Заявление Лукашенко прозвучало в интервью американскому изданию Time, пишет РИА «Новости». Лукашенко отметил, что Владимиру Зеленскому есть куда уехать в случае ухудшения ситуации, а для украинцев такой опции фактически не существует.

Он подчеркнул: «Я не верю, что он такой герой мужественный. Ему есть куда бежать, а куда украинцы побегут? Если мы мобилизуемся… Сейчас такой момент, что ситуация может повернуться в любую сторону».

Лукашенко призвал Запад не провоцировать Россию и Белоруссию на мобилизацию, добавив, что вместо этого нужно искать пути для мирных переговоров. По его словам, необходимо прекращать политический «спектакль» и договариваться не только о перемирии, но и о полном мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поражение России на Украине недопустимо и грозит тяжелыми последствиями для всех сторон, включая США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Владимир Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.