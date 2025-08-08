Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
СК возбудил дело после нападения на журналистов ВГТРК в Москве
Следственный комитет начал расследование инцидента с нападением на журналистов, работавших над материалом для программы «Вести. Москва» в столице.
В главном следственном управлении СК России по Москве сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ – это воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, передает ТАСС.
Следствие установило, что 5 августа 2025 года сотрудники программы «Вести. Москва» снимали сюжет о женщине, оказавшейся в сложной жизненной ситуации. Во время работы на съемочную группу напала соседка героини программы.
По данным следователей, нападавшая несколько раз толкнула журналистов и нанесла удары одному из корреспондентов.
В апреле на съемочную группу телеканала «Рен ТВ» было совершено нападение в столице.
В июне в Дзержинском районе Новосибирска трое местных жителей с палками напали на журналистов «Рен ТВ».