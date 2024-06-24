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Путин отправил благодарственное письмо руководству Вьетнама
Переговоры России и Вьетнама были результативными, Москва рассчитывает на дальнейшее укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, сообщил президент России Владимир Путин в письме руководству Вьетнама.
«Наши переговоры были по-настоящему конструктивными и результативными. Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договоренностей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», – следует из благодарственного письма Путина президенту Вьетнама То Ламу и генсеку ЦК компартии республики Нгуен Фу Чонгу.
Президент подчеркнул, что рассчитывает на продолжение активной совместной работы России и Вьетнама по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Напомним, Россия и Вьетнам сообщили о решении не заключать договоры с третьими странами, способными навредить независимости и суверенитету друг друга.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.