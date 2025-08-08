Умер кинооператор «Алисы в стране чудес» и «Доктора Айболита»

Арбатова объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев

Арбатова: На Украине «Москвичом» считался автомобиль, а москалем – житель Москвы

Tекст: Татьяна Косолапова

В Улан-Удэ одна из жительниц получила штраф в размере 10 тыс. рублей за то, что в общедомовом чате использовала слово «хохол», обращаясь к мужчине, фамилия которого заканчивалась на букву «о».

«У нашей семьи много лет была дача в селе Черкасской области, каждое лето мы "выпасали" там детей, поскольку их дедушка и бабушка со стороны мужа жили в Черкассах. Моим сыновьям через два года по 50 лет, так что несложно оценить глубину моего погружения в жизнь Центральной Украины. В селах, да и в городах, люди гордо называли себя "хохлами и хохлушками". А западных украинцев при этом своими не считали и называли их "западэниками". Тем более что все регионы Украины говорили тогда не на классическом украинском, а на суржике», – говорит Арбатова.

Она рассказывает, что в городах все были билингвами. Типичный диалог мог вестись, когда один говорил на украинском или суржике, а другой – на русском, при этом никто не нуждается в переводчике. Отрицательной коннотации в слове «хохлы» тогда вовсе не было, также как у писателя Николая Гоголя, называвшего в своих произведениях украинцев – хохлами, а евреев – жидами, добавляет Арбатова.

«Сегодня у этих слов изменилось идеологическое наполнение, также, как у слова "москали". В советское и постсоветское время на Украине "москалями" называли москвичей, приехавших отдыхать летом. А слово "москвич" означало для них исключительно марку автомобиля. И все понимали, что "москаль" – это чисто географический термин. Другой вопрос, что это слово резко изменилось после пропагандистского фольклора типа "москаляку на гиляку" или "кто не скачет, тот москаль". То же самое произошло со словом "хохол", которое стало обозначением врага», – объясняет писательница.

Оно перестало быть национальной характеристикой, и стало идеологической, продолжает собеседница. Но люди не виноваты в том, что родились украинцами, да и в политических элитах Украины очень низкий процент украинцев. Поэтому, по ее мнению, слово стало ксенофобским инструментом, а российские законы обязывают пресекать ксенофобию.

«То, что женщину оштрафовали, на мой взгляд, весьма полезное событие, эдакий символический шлепок по губам. Потому что в сетях и чатах сегодня запредельный градус агрессии. Николай Карамзин говорил: "Поскреби русского – и найдется татарин". Также и у нас: поскреби любую русскую семью – и найдутся украинские родственники. Вооруженный конфликт рвет семьи пополам, но идет не между "москалями и хохлами", а между Россией и НАТО. И когда он закончится, очень важно, чтобы все остались людьми, а не превратились в системных ксенофобов», – заключила Арбатова.