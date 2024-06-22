В Киеве опровергли сообщения о взрыве на ТЭЦ

Власти Киева заявили, что взрыва на ТЭЦ якобы не было

Tекст: Вера Басилая

В мэрии Киева заявили, что все ТЭЦ города работают в штатном режиме, информация о взрыве на энергообъекте якобы не соответствует действительности. При этом власти напомнили, что нельзя распространять фото инфраструктурных объектов, передает ТАСС.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве на одной из киевских ТЭЦ. На опубликованных фото похожего на ТЭЦ объекта видно, как что-то горит, поднимается столб черного дыма.

Между тем, в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.