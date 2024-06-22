На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?0 комментариев
В Киеве опровергли сообщения о взрыве на ТЭЦ
Власти Киева заявили, что взрыва на ТЭЦ якобы не было
Все теплоэлектроцентрали Киева работают в штатном режиме, информация о взрыве не соответствует действительности, заявили в Киевской горадминистрации.
В мэрии Киева заявили, что все ТЭЦ города работают в штатном режиме, информация о взрыве на энергообъекте якобы не соответствует действительности. При этом власти напомнили, что нельзя распространять фото инфраструктурных объектов, передает ТАСС.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве на одной из киевских ТЭЦ. На опубликованных фото похожего на ТЭЦ объекта видно, как что-то горит, поднимается столб черного дыма.
Между тем, в Минобороны России сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики.