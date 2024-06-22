  • Новость часаРоссийские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
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    Мнения
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    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    22 июня 2024, 13:43 • Новости дня

    Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса.

    Также удар пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами.

    Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

    Ранее Минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.

    Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».

    21 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000 в зоне СВО

    Появилось видео второго применения Россией планирующей авиабомбы ФАБ-3000
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия второй раз за два дня применила в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщают СМИ.

    Бомба была сброшена на здание в селе Липцы Харьковской области, в котором находились 70 солдат вооруженных сил и нацгвардии Украины, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Telegram-канал «Изнанка» и публикует видео удара.

    Накануне сообщалось, что Россия впервые применила в зоне СВО планирующую авиабомбу ФАБ-3000.

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    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    21 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку

    Украинский депутат обвинила в прорыве ВС России к Торецку руководство ВСУ

    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные прорвались в сторону города Торецка в Донецкой народной республике, это произошло из-за ошибок украинского военного руководства, заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.

    Руководитель украинского Восточного фронта генерал Юрий Содоль несет ответственность за это, заявила Безуглая, передает «Страна.ua».

    Она отметила, что эти позиции удерживались ВСУ с 2014 года, но теперь бои идут в населенном пункте Шумы под Торецком. По словам парламентария, российские военные близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк.

    В этом регионе не подготовили фортификаций, хотя разведка предупреждала о возможном прорыве ВС России. За сутки до этого Содоль снял с места бригаду и завел туда подразделение, понесшее потери, продолжила Безуглая.

    Она задала гипотетический вопрос о том, контролирует ли ситуацию главком ВСУ Александр Сырский или же он «сообщник».

    Ранее Безуглая также критиковала и самого Сырского, а до этого – его предшественника Валерия Залужного.

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    21 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников

    Около 200 военных ВСУ ликвидированы при ударе в Одесской области

    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате удара по Грибовке Одесской области было уничтожено около 200 военных ВСУ, среди которых были иностранные инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по Грибовке, район Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха, при этом мирные жители не пострадали, передает РИА «Новости» слова Лебедева.

    «Конкретики в количестве (уничтоженных) иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные», – сказал собеседник агентства.

    Ранее 12 июня в Одессе прогремел взрыв, на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

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    22 июня 2024, 10:41 • Новости дня
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    Погрузка военной техники началась под Киевом
    @ Gleb Garanich/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военную технику загружают на железнодорожные платформы на станции Фастов в Киевской области, рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам представителя, сейчас продолжают прибывать военные единицы. Военные ВСУ приезжают на станцию на автобусах гражданской окраски, передает ТАСС.

    Ранее на Украине заявили, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


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    21 июня 2024, 20:16 • Новости дня
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Словакии болельщики вывесили украинский флаг с надписью Give Us Elections Back («Верните нам выборы»).

    Флаг висел на боковой трибуне и несколько раз попал в эфир. После 25-й минуты флаг у болельщиков отобрали, передает РИА «Новости».


    Напомним, срок официальных полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая.

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    21 июня 2024, 18:39 • Новости дня
    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян

    EUobserver: В 14-й пакет санкций ЕС вошел запрет на частные перелеты россиян

    ЕС включил в новый пакет санкций запрет на частные перелеты россиян
    @ Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз (ЕС) в рамках 14-го пакета антироссийских санкций запретит любые частные перелеты россиян, пишет EUobserver.

    По данным EUobserver, запрет подразумевает, что россияне не смогут совершать частные перелеты на деловые встречи или отдых в странах ЕС, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что запрет затронет любые перелеты, для которых российские юридические или физические лица могут сами определять место взлета и посадки.

    Накануне послы ЕС согласовали новый пакет санкций против России.

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    21 июня 2024, 14:38 • Новости дня
    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы

    Focus: Бомба ФАБ-3000 способна нанести грандиозный ущерб

    В Германии испугались последствий удара мощной российской бомбы
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиабомба ФАБ-3000 может нанести грандиозный ущерб большой по площади территории, пишет немецкое издание Focus.

    Как подчеркнули в публикации, огромная разрушительная сила бомб может уничтожить большие территории и нанести серьезный ущерб, передает РИА «Новости»..

    Как пишет издание, ФАБ-3000 – одна из самых тяжелых бомб, которые используются в современных войнах, их применяют достаточно редко, так как для этого требуется тщательная подготовка,

    Ранее российские (ВКС) впервые применили в зоне специальной военной операции на Украине трехтонную фугасную авиабомбу ФАБ-3000.

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    21 июня 2024, 18:15 • Новости дня
    Во Франции описали будущие проблемы с запуском ракет с F-16 на Украине
    Во Франции описали будущие проблемы с запуском ракет с F-16 на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, могут оказаться неэффективными из-за системы противовоздушной обороны России, пишет французская газета Midi Libre.

    Основную проблему для F-16 представляет зенитно-ракетная система С-400, из-за которой американские истребители будут вынуждены летать на низких высотах, пишет Midi Libre, передает «Московский комсомолец».

    Это значительно снизит их боеспособность, так как ракеты, запускаемые с малых высот, имеют меньшую скорость и дальность поражения. На таких высотах ракеты летят в плотном воздухе, встречая большее сопротивление, а чтобы подняться, им придется потратить энергию на преодоление силы тяжести.  Поэтому ракеты не смогут достичь такой скорости и высоты, как вооружения, выпущенные с большой высоты.

    Ситуацию усугубляет несовместимость дальнобойных ракет Meteor, имеющихся на вооружении НАТО, с истребителями F-16, отмечает обозреватель.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то и сами истребители, и аэродромы, на которых они базируются, станут законными целями для российских Вооруженных сил.

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    21 июня 2024, 15:07 • Новости дня
    ВС России начали зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Вооруженные силы ведут зачистку освобожденных микрорайонов Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, в Часовом Яре идут зачистки микрорайонов, которые нами уже заняты, идет мощнейшая работа ВКС, передает РИА «Новости». Кимаковский добавил, что российские военные закрепляются на ранее занятых позициях на Донецком направлении.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, то территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    21 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Орбан: Венгрия договорилась с генcеком НАТО, что сойдет с «поезда войны» на Украине
    Орбан: Венгрия договорилась с генcеком НАТО, что сойдет с «поезда войны» на Украине
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Североатлантический альянс начнет военную миссию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

    Он добавил, что Венгрия не будет принимать в ней никакого участия, передает «360».

    «Европейский поезд едет в сторону войны», – заявил Орбан. При этом премьер подчеркнул, что он смог договориться с генсеком НАТО о том, что Венгрия «сойдет с поезда».

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия против миссии НАТО на украинской территории, но не способна ей воспрепятствовать.

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    21 июня 2024, 14:46 • Новости дня
    Американист: У Зеленского нет шансов убедить США оставить его во власти

    Американист Дробницкий: Британская охрана Зеленского давно превратилась в конвой

    Американист: У Зеленского нет шансов убедить США оставить его во власти
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Белому дому необходимо назначить ответственных за проблемы в своей политике на Украине. Обвинение Владимира Зеленского и его последующая замена могли бы стать для Вашингтона хорошим выходом из сложившейся ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад планирует поменять Зеленского в следующем году.

    «У Зеленского нет шансов оставаться на своей должности продолжительное время и переубедить американцев в обратном. Более того, сразу встанет вопрос о том, кто виновен в провале политики США на Украине. Сделать виновным Байдена демократам сложно, так как это отразится на рейтинге их партии», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В таком случае крайним окажется Зеленский, который, как внезапно выяснится, сделал много ошибок – и якобы именно из-за него Вашингтон не смог правильно оценить обстановку и помочь ВСУ», – считает аналитик.

    «Но подобного развития событий следует ожидать только после президентских выборов в США. Если на второй срок переизберут Байдена, то ему придется что-то менять во внешней политике. В случае же победы Трампа Зеленский тем более лишится своей должности. Экс-лидер Штатов вряд ли забыл, что из-за Зеленского ему чуть не объявили импичмент», – подчеркивает он.

    Таким образом, по словам спикера, обе администрации будут негативно настроены по отношению к Зеленскому. «Его судьба после отставки незавидна. Набить вертолет деньгами и улететь вряд ли получится. Тем более, что британская охрана давно превратилась в конвой», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах Запада заменить Владимира Зеленского. На последнего будут повешены все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста. Произойти это, по словам главы государства, может уже в следующем году.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал пять причин, которые могли, по его мнению, подвигнуть Вашингтон и Брюссель поменять Зеленского. В число поводов вошли низкий уровень поддержки последнего среди граждан Украины, отсутствие легитимности, утрата доверия ЕС и США, неудачи ВСУ на поле боя, а также высокий государственный долг.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки России на официальном сайте ведомства сообщило, что США больше не устраивает ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки. Исчерпав его «полезность» и осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России», Белый дом, не задумываясь, выбросит этого человека на свалку истории.

    В ведомстве отмечают, что в таком случае американцы заменят Зеленского на одного из украинских политиков, который, по их мнению, будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. Наиболее подходящим кандидатом в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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    21 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Зеленский сменил главу управления госохраны
    Зеленский сменил главу управления госохраны
    @ Alessandro della Valle/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Морозова на должность главы управления госохраны страны. Предыдущего руководителя обвиняли в том, что он приказывал сотрудникам заступать на охрану первых лиц государства без оружия.

    До Морозова исполняющим обязанности главы управления был Максим Донец, на которого написали жалобу подчиненные, передает ТАСС. В письме сотрудников ведомства в адрес Зеленского, обнародованном украинскими СМИ, утверждается, что Донец сам издал приказ о своем повышении в должности, хотя в соответствии с законодательством главу ведомства назначает президент. Офицеры также заявили, что Донец приказал заступать в наряд по охране первых лиц страны без оружия и распорядился передать все взрывчатые вещества и взрывные устройства на хранение в Службу безопасности Украины (СБУ), что «разрушает боевые возможности» госохраны.

    Кроме того, некоторые сотрудники без объяснения причин были отстранены от службы, а часть из них перевели в департамент, который отвечает, среди прочего, за чистку биотуалетов на блокпостах, утверждается в обращении.

    Авторы письма выразили опасение, что действия Донца создают условия для подготовки и реализации диверсии против высшего руководства страны.

    В мае Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины.

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    22 июня 2024, 12:24 • Новости дня
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком
    В зоне СВО заметили военную технику с новым тактическим знаком

    Tекст: Александра Юдина

    В зоне спецоперации замечен российский грузовик с ранее «не светившимся» тактическим знаком, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ гадают, где такой знак может проявиться и что он означает.

    «По традиции ожидают удара на Сумском направлении или же нового участка фронта на севере Харьковской области», – подчеркивает Рожин.


    В мае на технике группировки ВС России «Север» обнаружили новый тактический знак, похожий на «руну Гунгира», которая, согласно скандинавской мифологии, обладает «поражающим» свойством.

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    22 июня 2024, 09:33 • Новости дня
    Адвокат заявил о нежелании Скрипалей ходить на слушания по делу Стерджес
    Адвокат заявил о нежелании Скрипалей ходить на слушания по делу Стерджес
    @ wsbuzz.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Осужденный в России за госизмену экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия не имеют желания лично присутствовать в качестве свидетелей на слушаниях по делу британки Дон Стерджес, заявил их представитель Джек Холборн.

    По его словам, клиенты опасаются за собственную безопасность, передает ТАСС.

    Скрипали считают, что предоставили британской полиции достаточно свидетельств для проведения подробного разбирательства.

    В то же время члены семьи Стерджес хотят, чтобы Скрипали значились в списке возможных свидетелей, однако отмечают, что понимают их опасения.

    Как заметил руководитель публичного расследования обстоятельств экс-судья Верховного британского суда Энтони Хьюз, необходимо дождаться момента, когда содержание опросов семьи Скрипалей полицией, а также раскрытия других материалов дела, после чего можно принимать окончательное решение.

    Напомним, 30 июня 2018 года британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице.

    Позже в Скотланд-Ярде заявили, что мужчина и женщина якобы были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 20 июля Роули выписали, но в августе он снова попал в больницу из-за проблем со зрением.

    При этом посольство России в Великобритании заявляло, что спустя два года после инцидента в Солсбери общественность так и не получила убедительных доказательств причастности Москвы к произошедшему. Более того, по-прежнему остаются без ответа более 80 дипломатических нот.

    Британские власти не представили своим обвинениям никаких доказательств и по-прежнему закрывают глаза на довод Москвы о том, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

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