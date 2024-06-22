На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?0 комментариев
Российские войска нанесли групповой удар по украинским объектам энергетики
Российские военные в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования ВСУ, а также беспилотниками по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса.
Также удар пришелся по складам боеприпасов и авиационных средств поражения, поставленных ВСУ западными странами.
Отмечается, что цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Ранее Минэнерго Украины сообщило, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны.
Кроме того, сообщалось, что была нарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки украинских военных на подстанцию «Радуга».