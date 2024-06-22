  • Новость часаНарушена работа инфраструктурных объектов Запорожской АЭС из-за атаки ВСУ
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Большая война или новый мировой порядок?

    На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    22 июня 2024, 11:40 • Новости дня

    Объекты энергетической инфраструктуры на юге Украины получили повреждения

    Tекст: Кристина Цыцура

    Объекты энергетической инфраструктуры повреждены на юге и западе Украины, а также произошел сбой в работе генерирующего объекта на востоке страны, сообщили в Минэнерго страны.

    Последствия отключения сейчас уточняются специалистами, передает ТАСС.

    Позже в энергетической компании «Укрэнерго» сообщили о повреждении оборудования на объектах во Львовской области и на подконтрольной Киеву части Запорожской.

    Ранее сообщалось, что в подполье заявили об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины.


    21 июня 2024, 16:25 • Новости дня
    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку

    Украинский депутат обвинила в прорыве ВС России к Торецку руководство ВСУ

    Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные прорвались в сторону города Торецка в Донецкой народной республике, это произошло из-за ошибок украинского военного руководства, заявила украинский депутат Марьяна Безуглая.

    Руководитель украинского Восточного фронта генерал Юрий Содоль несет ответственность за это, заявила Безуглая, передает «Страна.ua».

    Она отметила, что эти позиции удерживались ВСУ с 2014 года, но теперь бои идут в населенном пункте Шумы под Торецком. По словам парламентария, российские военные близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк.

    В этом регионе не подготовили фортификаций, хотя разведка предупреждала о возможном прорыве ВС России. За сутки до этого Содоль снял с места бригаду и завел туда подразделение, понесшее потери, продолжила Безуглая.

    Она задала гипотетический вопрос о том, контролирует ли ситуацию главком ВСУ Александр Сырский или же он «сообщник».

    Ранее Безуглая также критиковала и самого Сырского, а до этого – его предшественника Валерия Залужного.

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    21 июня 2024, 21:54 • Новости дня
    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников

    Около 200 военных ВСУ ликвидированы при ударе в Одесской области

    ВС России ударом по Грибовке уничтожили около 200 военных ВСУ и наемников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    В результате удара по Грибовке Одесской области было уничтожено около 200 военных ВСУ, среди которых были иностранные инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Удар был нанесен по Грибовке, район Каролино-Бугаз, где расположены базы отдыха, при этом мирные жители не пострадали, передает РИА «Новости» слова Лебедева.

    «Конкретики в количестве (уничтоженных) иностранцев пока нет. Известно, что англоязычные», – сказал собеседник агентства.

    Ранее 12 июня в Одессе прогремел взрыв, на всей территории Украины звучала воздушная тревога.

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    21 июня 2024, 20:16 • Новости дня
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    Украинские болельщики на матче Евро потребовали вернуть выборы в стране
    @ Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе матча второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между сборными Украины и Словакии болельщики вывесили украинский флаг с надписью Give Us Elections Back («Верните нам выборы»).

    Флаг висел на боковой трибуне и несколько раз попал в эфир. После 25-й минуты флаг у болельщиков отобрали, передает РИА «Новости».


    Напомним, срок официальных полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая.

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    21 июня 2024, 18:15 • Новости дня
    Во Франции описали будущие проблемы с запуском ракет с F-16 на Украине
    Во Франции описали будущие проблемы с запуском ракет с F-16 на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, могут оказаться неэффективными из-за системы противовоздушной обороны России, пишет французская газета Midi Libre.

    Основную проблему для F-16 представляет зенитно-ракетная система С-400, из-за которой американские истребители будут вынуждены летать на низких высотах, пишет Midi Libre, передает «Московский комсомолец».

    Это значительно снизит их боеспособность, так как ракеты, запускаемые с малых высот, имеют меньшую скорость и дальность поражения. На таких высотах ракеты летят в плотном воздухе, встречая большее сопротивление, а чтобы подняться, им придется потратить энергию на преодоление силы тяжести.  Поэтому ракеты не смогут достичь такой скорости и высоты, как вооружения, выпущенные с большой высоты.

    Ситуацию усугубляет несовместимость дальнобойных ракет Meteor, имеющихся на вооружении НАТО, с истребителями F-16, отмечает обозреватель.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что если F-16 будут участвовать в боевых вылетах, то и сами истребители, и аэродромы, на которых они базируются, станут законными целями для российских Вооруженных сил.

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    22 июня 2024, 10:41 • Новости дня
    Погрузка военной техники началась под Киевом

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военную технику загружают на железнодорожные платформы на станции Фастов в Киевской области, рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам представителя, сейчас продолжают прибывать военные единицы. Военные ВСУ приезжают на станцию на автобусах гражданской окраски, передает ТАСС.

    Ранее на Украине заявили, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


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    21 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Орбан: Венгрия договорилась с генcеком НАТО, что сойдет с «поезда войны» на Украине
    Орбан: Венгрия договорилась с генcеком НАТО, что сойдет с «поезда войны» на Украине
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Североатлантический альянс начнет военную миссию на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

    Он добавил, что Венгрия не будет принимать в ней никакого участия, передает «360».

    «Европейский поезд едет в сторону войны», – заявил Орбан. При этом премьер подчеркнул, что он смог договориться с генсеком НАТО о том, что Венгрия «сойдет с поезда».

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия против миссии НАТО на украинской территории, но не способна ей воспрепятствовать.

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    21 июня 2024, 14:46 • Новости дня
    Американист: У Зеленского нет шансов убедить США оставить его во власти

    Американист Дробницкий: Британская охрана Зеленского давно превратилась в конвой

    Американист: У Зеленского нет шансов убедить США оставить его во власти
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Белому дому необходимо назначить ответственных за проблемы в своей политике на Украине. Обвинение Владимира Зеленского и его последующая замена могли бы стать для Вашингтона хорошим выходом из сложившейся ситуации, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад планирует поменять Зеленского в следующем году.

    «У Зеленского нет шансов оставаться на своей должности продолжительное время и переубедить американцев в обратном. Более того, сразу встанет вопрос о том, кто виновен в провале политики США на Украине. Сделать виновным Байдена демократам сложно, так как это отразится на рейтинге их партии», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В таком случае крайним окажется Зеленский, который, как внезапно выяснится, сделал много ошибок – и якобы именно из-за него Вашингтон не смог правильно оценить обстановку и помочь ВСУ», – считает аналитик.

    «Но подобного развития событий следует ожидать только после президентских выборов в США. Если на второй срок переизберут Байдена, то ему придется что-то менять во внешней политике. В случае же победы Трампа Зеленский тем более лишится своей должности. Экс-лидер Штатов вряд ли забыл, что из-за Зеленского ему чуть не объявили импичмент», – подчеркивает он.

    Таким образом, по словам спикера, обе администрации будут негативно настроены по отношению к Зеленскому. «Его судьба после отставки незавидна. Набить вертолет деньгами и улететь вряд ли получится. Тем более, что британская охрана давно превратилась в конвой», – резюмировал Дробницкий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о планах Запада заменить Владимира Зеленского. На последнего будут повешены все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста. Произойти это, по словам главы государства, может уже в следующем году.

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале назвал пять причин, которые могли, по его мнению, подвигнуть Вашингтон и Брюссель поменять Зеленского. В число поводов вошли низкий уровень поддержки последнего среди граждан Украины, отсутствие легитимности, утрата доверия ЕС и США, неудачи ВСУ на поле боя, а также высокий государственный долг.

    Пресс-бюро Службы внешней разведки России на официальном сайте ведомства сообщило, что США больше не устраивает ситуация, в которой легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки. Исчерпав его «полезность» и осознав тщетность надежд на «стратегическое поражение России», Белый дом, не задумываясь, выбросит этого человека на свалку истории.

    В ведомстве отмечают, что в таком случае американцы заменят Зеленского на одного из украинских политиков, который, по их мнению, будет приемлем для ведения переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта. Наиболее подходящим кандидатом в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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    21 июня 2024, 16:32 • Новости дня
    Зеленский сменил главу управления госохраны
    Зеленский сменил главу управления госохраны
    @ Alessandro della Valle/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Морозова на должность главы управления госохраны страны. Предыдущего руководителя обвиняли в том, что он приказывал сотрудникам заступать на охрану первых лиц государства без оружия.

    До Морозова исполняющим обязанности главы управления был Максим Донец, на которого написали жалобу подчиненные, передает ТАСС. В письме сотрудников ведомства в адрес Зеленского, обнародованном украинскими СМИ, утверждается, что Донец сам издал приказ о своем повышении в должности, хотя в соответствии с законодательством главу ведомства назначает президент. Офицеры также заявили, что Донец приказал заступать в наряд по охране первых лиц страны без оружия и распорядился передать все взрывчатые вещества и взрывные устройства на хранение в Службу безопасности Украины (СБУ), что «разрушает боевые возможности» госохраны.

    Кроме того, некоторые сотрудники без объяснения причин были отстранены от службы, а часть из них перевели в департамент, который отвечает, среди прочего, за чистку биотуалетов на блокпостах, утверждается в обращении.

    Авторы письма выразили опасение, что действия Донца создают условия для подготовки и реализации диверсии против высшего руководства страны.

    В мае Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Рудя с должности начальника Управления государственной охраны Украины.

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    21 июня 2024, 17:36 • Новости дня
    Украинок решили готовить к работе дальнобойщицами

    Нехватку кадров в «мужских» профессиях на Украине решили компенсировать женщинами

    Украинок решили готовить к работе дальнобойщицами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Украине женщин будут готовить к работе дальнобойщицами и водителями автобусов, министерство инфраструктуры страны готовит соответствующую программу обучения, пишут украинские СМИ.

    Как рассказал замглавы Мининфраструктуры Украины Сергей Деркач, ведомство начало разработку общенациональной программы обучения женщин вождению крупногабаритного транспорта, пишет издание «Страна».

    Отмечается, что по состоянию на февраль дефицит водителей коммунального транспорта в регионах достигал 30%.

    Ранее украинский институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) опубликовал исследование, в котором говорится, что дефицит кадров в «мужских» профессиях на Украине достиг 40%, количество вакансий стало рекордным.

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    21 июня 2024, 14:30 • Новости дня
    ЧФ уничтожил у берегов Крыма шесть украинских безэкипажных катеров
    ЧФ уничтожил у берегов Крыма шесть украинских безэкипажных катеров
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили группу дистанционно управляемых украинских катеров у берегов Крымского полуострова, сообщило Минобороны.

    Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров в ночь на пятницу, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также за неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 37 украинских военных.

    С начала СВО украинская сторона потеряла 613 самолетов, 276 вертолетов, 26 188 дронов, 531 ЗРК, 16 397 танков и других бронемашин, 1346 машин РСЗО, 10 706 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    21 июня 2024, 13:14 • Новости дня
    Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы

    Зампред Совбеза Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы

    Медведев: Решения Зеленского не имеют юридической силы
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский и его пособники – преступники и самозванцы, их решения не имеют юридической силы, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

    В своем посте во «ВКонтакте» он отметил, что отношение к Зеленскому и его пособникам может быть одно – они являются преступниками, издаваемые ими законы не имеют юридической силы и не подлежат исполнению.

    Также Медведев добавил, что Зеленский продолжает изображать из себя президента, однако он не имеет никаких для этого оснований.

    Медведев обратил внимание, что Зеленский фактически лишил Раду статуса единственного законодательного органа, когда не подписал и не вернул на рассмотрение целый ряд законов.

    Ранее в Кремле сочли невозможным фиксировать договоренности с Зеленским.

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    21 июня 2024, 13:56 • Новости дня
    В Словакии возбудили уголовное дело за передачу Украине МиГ-29

    В Словакии возбудили уголовное дело против экс-премьера Хегера и экс-главы Минобороны Надя за передачу Украине МиГ-29

    Tекст: Александра Юдина

    Минобороны Словакии возбудило уголовное дело против бывшего премьер-министра Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя, которых подозревают в злоупотреблении полномочиями и нарушении служебных обязанностей при передаче Украине 13 истребителей МиГ-29 и оборудования для системы ПВО «Куб» в марте 2023 года.

    По словам госсекретаря Минобороны Словакии Игоря Мелихера, в ходе многомесячного аудита не было найдено ни одного документа, обосновывающего законность передачи военной техники Украине, передает ТАСС.

    Дальнейшее развитие событий по этому делу будет зависеть от результатов расследования.

    Решение о передаче МиГ-29 Украине было принято временным кабинетом Хегера и сразу же вызвало волну недовольства в словацком обществе.

    Ранее секретарь минобороны Словакии Игор Мелихер заявлял, что передача словацких МиГ-29 Украине в 2023 году была незаконной, будут приняты «юридические меры».

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    21 июня 2024, 13:41 • Новости дня
    Евросоюз утвердил дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о членстве
    Евросоюз утвердил дату начала переговоров с Украиной и Молдавией о членстве
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза утвердили на 25 июня начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в сообщество, сообщило председательство Бельгии в Совете ЕС.

    Переговоры начнутся во вторник, 25 июня, в Люксембурге: в 15.30 по местному времени (16.30 по Москве) с Украиной, в 18.00 (19.00) – с Молдавией, передает ТАСС.

    Напомним, Еврокомиссия ранее рекомендовала начать переговоры о принятии Украины и Молдавии в сообщество.

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    21 июня 2024, 18:07 • Новости дня
    В Первомайске обрушилась стена многоэтажки после удара ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Первомайске в ЛНР после удара украинских военных обрушилась стена многоэтажки, сообщил глава города Сергей Колягин в пятницу вечером.

    Удар ВСУ, по предварительным данным, обрушил стену многоквартирного дома, сообщил Колягин, передает ТАСС.

    Также повреждена газовая труба. Информация о пострадавших уточняется.

    На прошлой неделе в Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного дома, общее число погибших достигло пяти человек.

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    21 июня 2024, 19:36 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ Гросси: Уничтожение подстанции «Луч» повлияло на безопасность ЗАЭС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Повреждение подстанции «Луч» в городе Энергодаре, где находится Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), повлияло на ядерную безопасность, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    Повреждения подстанции «Луч» оказали прямое влияние на персонал ЗАЭС, живущий в Энергодаре, а значит, и на ядерную безопасность, заявил Гросси, передает ТАСС. Очень важно, чтобы энергетическая инфраструктура всегда была защищена и сохранена, отметил он

    В среду украинские дроны поразили подстанцию «Луч», она была уничтожена. Через некоторое время электроснабжение Энергодара удалось восстановить.

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