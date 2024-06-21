И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
В Крыму внедорожник въехал на пляж с детьми
Внедорожник въехал на пляж в Крыму, где отдыхали семьи с детьми
Полиция в Крыму проводит проверку происшествия с внедорожником, въехавшим на пляж, где отдыхали люди с детьми, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по республике Наталья Кашкарова.
По ее словам, проверяется факт управления автомобиля в состоянии опьянения, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает РИА «Новости».
По данным полиции, во внедорожнике находились две женщины, они заехали на пляж с отдыхающими и сломали две деревянные дорожки. На замечания отдыхающих водитель и ее спутница реагировали агрессивно. В отделе полиции выяснилось, что это местные жительницы 41 и 45 лет.
Ранее водитель задавил младенца на пляже в Воронеже.